MASSESKYTING: Folk samles i Half Moon Bay etter at syv personer ble skutt i det som nå er årets tredje masseskyting i California.

39 masseskytinger i USA så langt i år – Biden nok en gang om forbud mot angrepsvåpen

Minst 69 mennesker har så langt mistet livet i masseskytinger i USA i år. President Joe Biden tar igjen til orde for strammere våpenlovgivning.

Kun drøye tre uker inn i det nye året har det vært 39 masseskytinger i USA, ifølge nettstedet Gun Violence Archive. På samme tid i fjor hadde det vært 28 masseskytinger.

En masseskyting defineres som en skytehendelse der minst fire personer blir skadet eller drept.

Skytingen i Monterey Park i Los Angeles lørdag kostet 11 personer livet og er dermed den dødeligste så langt i år.

Dødstallene kunne trolig blitt enda høyere dersom ikke 26 år gamle Brandson Tsay overmannet 72-åringen som sto bak angrepet under feiringen av kinesisk nyttår i byen. Han tok sitt eget liv etter ugjerningene.

Tre masseskytinger i California

Kun noen dager senere – natt til tirsdag norsk tid – ble syv personer drept i en ny masseskyting i Half Moon Bay i samme delstat, California.

Syv personer ble skadet og en ble drept i nok en California-masseskyting tirsdag. Denne gangen på en bensinstasjon i Oakland.

Før denne siste skyteepisoden i California adresserte president Joe Biden hendelsene og tok til orde for strengere våpenkontroll.

– For andre gang på noen få dager sørger California over tapet av sine kjære på grunn av meningsløs våpenvold, sa Biden i en uttalelse tirsdag.

VIL STRAMME INN: President Joe Biden under et møte i Roosevelt-rommet i Det hvite hus tirsdag.

Senere tirsdag ble minst tre mennesker skutt og drept på en annen bensinstasjon i delstaten Washington.

Ifølge ABC News ankom gjerningsmannen en Circle K-stasjon i byen Yakima og skjøt tilsynelatende vilkårlig rundt seg.

Mannen avfyrte deretter skudd inn i en bil, som han kastet seg inn i og forsvant. Politiet utelukker derfor ikke at det kan være et fjerde offer etter skytingen, skriver NTB.

Ba om forbud

President Joe Biden i sin uttalelse Kongressen igjen om å vedta lover for å forby såkalte angrepsvåpen. Dette er militærlignende våpen som ofte benyttes av gjerningspersoner i masseskytinger.

– Jeg oppfordrer nok en gang begge kamre i Kongressen til å handle raskt og levere et forbud mot angrepsvåpen til mitt skrivebord, og iverksette tiltak for å trygge amerikanske samfunn, skoler, arbeidsplasser og hjem, sa Biden.

MINNES: Blomster og lys er satt ned utenfor kommunehuset i Monterey Park etter helgens masseskyting.

Biden har lenge vært en forkjemper for å stramme inn USAs våpenlover, og ønsker blant annet et forbud mot salg av angrepsvåpen til sivile.

I 2004 utløp loven som forbød angrepsvåpen i USA. I senere tid har det ikke vært nok politisk støtte for å motvirke den mektige våpenlobbyen i USA og gjeninnføre våpenforbudet, skriver NTB.

Største dødsårsak blant unge

Antallet masseskytinger har økt i USA siden 2014, ifølge Gun Violence Archive.

I 2021 var antallet 690, noe som er mer en dobbelt så mange som i 2015. I fjor var antallet noe lavere med 647 masseskytinger, selv om dette også er mer enn tidligere år, skriver New York Times.

– Det er ikke noe sted igjen i Amerika som er trygge fra våpenvold, skrev senator David Min i California på Twitter etter skytingen i Monterey Park.

– Dette må stoppe. Nok er nok, understrekte han.

Våpenskader er den største dødsårsaken til personer under 24 år i USA, ifølge en studie publisert i tidsskriftet The journal of the American Academy of Pediatrics i desember i fjor.