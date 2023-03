HARDT PRØVET: En ukrainsk soldat patruljerer en tom gate i Bakhmut, mens det russiske angrepet på byen tiltar i styrke. Bildet er tatt 25. februar.

Ukraina under sterkt press i Bakhmut

Russiske styrker hevder å ha omringet byen. Lørdag er det ukrainske forsvaret av byen under tiltagende, sterkt press, ifølge britisk etterretning.

Det pågår harde kamper rundt og inne i Bakhmut lørdag morgen. Det ukrainske forsvaret av Donetsk-byen øst i Ukraina er under sterkt og stigende press, melder det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

Regulære russiske tropper og Wagner-gruppen har ifølge etterretningsinformasjonen gjort fremrykninger i den nordlige delen av byen, som for øyeblikket holdes av ukrainske soldater.

Denne stillingen er sårbar for angrep fra tre sider, ifølge departementets daglige oppdatering om krigen i Ukraina.

Ukraina har svart med å styrke forsvarsstillingene i Bakhmut med spesialtrente elitesoldater.

I tillegg er ukrainske forsyningslinjer ut av byen i økende grad begrenset, ifølge oppdateringen.

HOLDER STAND: En ukrainsk soldat gjør seg klar til strid i forsvaret av Bakhmut. Bildet er tatt 3. mars.

Mulig kontrollert ukrainsk tilbaketrekning

Samtidig biter de ukrainske styrkene i Bakhmut fra seg.

I løpet av de siste 36 timene har to nøkkelbroer i Bakhmut blitt ødelagt av ukrainske styrker, ifølge den amerikanske tenketanken Institute for the study of War.

Det skal gjelde broen som krysser Bakhmutivka-elven nordøst for Bakhmut og en bro som tjener som innfartsåre vest for byen.

Ødeleggelsene av broene er trolig et forsøk på å begrense russisk mobilitet øst for Ukraina, og svekke en potensiell russisk utgangsvei vest for byen, ifølge tenketanken.

Russiske styrker har prøvd å ta kontroll over Bakhmut siden mai 2022, og har lidd store tap i forsøket.

VG besøkte i slutten av februar en ukrainsk stilling ved frontlinjen i utkanten av Bakhmut-området:

– Har behov for en seier

Fredag hevdet Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin – også kjent som «Putins kokk» – at den østukrainske byen «praktisk talt er omringet» av russiske soldater.

Bakhmut hadde rundt 70.000 innbyggere før krigen. 6000 av dem er fortsatt værende i byen.

Russlands nylige fremskritt har skapt et dilemma for Ukrainas politiske og militære ledelse: Når skal man trekke seg ut av byen for å bevare liv?

Les også Slaget om Bakhmut: – Har brukt mye ressurser for å vinne der Wagner-gruppen hevder fredag at de har omringet Bakhmut i det østlige Ukraina.

Sjefforsker Tor Bukkvoll har uttalt til VG at det har gått prestisje i å ta kontroll over Bakhmut for Russland, men at det ikke vil føre til noen dramatiske endringer i krigen.

– Russland har låst seg til Bakhmut fordi de har brukt så mye ressurser for å vinne der. Jo mer de har investert der, jo viktigere blir det å innkassere seieren, sier Bukkvoll.

– Russland har behov for en seier for å vise folket at de får til noe.