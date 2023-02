UNDER ED: Fox-eier Rupert Murdoch har kommet med flere innrømmelser i rettssaken mot valgmaskin-selskapet Dominion Voting Systems.

Erkjenner at Fox News-verter fremmet falske påstander

Den konservative medieeieren Rupert Murdoch sier han skulle ønske de i større grad fordømte påstander om et stjålet valgt, da Trump tapte presidentkampen i 2020.

Det kommer frem i rettsdokumenter mandag, etter at teknologiselskapet Dominion Voting Systems har saksøkt Fox for ærekrenkelser.

Selskapet, som lager maskinvarer for elektronisk stemmegivning i Canada og USA, mener kanalen gjentatte ganger bidro til å spre falske rykter, som har rammet deres virksomhet. Blant annet om at maskinene byttet stemmer fra en kandidat til en annen, og at selskapet egentlig ble grunnlagt i Venezuela for å hjelpe den kommunistiske Hugo Chávez med å stjele valg.

Selskapet har saksøkt kanalen for 1,6 milliarder dollar.

VERT ELLER KOMMENTATOR? Dominion Voting Systems mener Fox News bevisst har spredd falske påstander om et stjålet valg i USA, noe som har rammet teknologiselskapet deres.

Deres advokat presset Murdoch på påstanden om at nettverkets stjerneprofiler og verter støttet Trumps påstander om utbredt valgjuks.

– Ikke Fox, nei. Ikke Fox. Men kanskje Lou Dobbs, kanskje Maria, som kommentatorer, var svaret til Murdoch.

Dominions advokater trakk også frem Sean Hannity og Jeanine Pirro.

Med en slik forklaring hevder Murdoch at Fox News som kanal ikke stilte seg bak forestillingen om et stjålet valg, bare at noen av kanalens meningsbærende kommentatorer gjorde dette. Kritikerne mener dette skillet ikke er særlig tydelig.

– Jeg skulle ønske at vi var sterkere i å fordømme det, i ettertid, la Murdoch til, ifølge rettsdokumentene.

Kaller søksmålet tvilsomt

Skal Dominion Voting Systems komme noen vei i saken mot Fox må de bevise at kanalen bevisst har spredd falsk og skadelig informasjon.

Fox angriper Dominion for å ville hindre journalister fra å gjøre jobben sin, og viser til beskyttelse i Grunnloven.

«Søksmålet deres har alltid handlet mer om å skape overskrifter enn juridisk gransking. [ ...] Dette poengteres av at de har vært tvunget til å kutte i det fantasifulle erstatningskravet med mer enn en halv milliard etter at deres egen ekspert avkreftet deres usannsynlige påstander» skriver de i en uttalelse.

Et «skifte» for kanalen

En mengde meldinger og e-poster som har kommet frem i rettssaken, viser meldinger fra Fox-stjerner som Tucker Carlson, Sean Hannity og Laura Ingraham, som latterliggjør påstandene fra Trump om valgfusk, til tross for at dette ble omtalt på lufta.

Også Murdoch selv skal ha omtalt det i en melding som «really crazy stuff», ifølge CNN.

Rettssaken har gitt et innblikk i kaoset i kulissene fra TV-kanalen, som etter å ha annonsert at Biden vant valget i 2020 opplevde at flere av seerne dere vendte dem ryggen.

Journalist Chris Wallace sluttet i Fox News i desember, etter 18 år som politisk reporter. Han forteller om «et skifte» i kanalen etter at Trump tapte valget.

– Det går bra å ha meninger, konservative meninger. Men da folk begynte å stille spørsmål ved sannheten – hvem vant 2020-valget? Var 6. januar et opprør? Det så jeg på som uholdbart, sa han til New York Times.

Etter at valgresultatet ble kjent, fikk en politisk redaktør sparken etter at han bidro til å estimere et valgresultat der Trump ville tape delstaten Arizona. Samtidig forfremmet de profiler som Tucker Carlson, som i en sending bagatelliserte stormingen av kongressen 6. januar.

TETT PÅ: Fox-eier Rupert Murdoch sammen med tidligere president Donald Trump.

I sin avklaring sa Murdoch at det var "galt" av Tucker Carlson å ha konspirasjonsteoretikeren (og pute-gründer) Mike Lindell som gjest på programmet hans etter presidentvalget, og gjentatte ganger i ettertid.

Murdoch kaller det en forretningsavgjørelse.

– Mannen er på hver kveld. Betaler oss mye penger.

– Først syns du det er komisk, og så blir du lei og irritert, sier han ifølge rettsdokumentene.

Der heter det også at Murdoch sa han kunne ha stoppet Trumps advokater, Rudy Giuliani og Sidney Powell, fra å vises på nettverkets programmer.

– Jeg kunne ha gjort det, men jeg gjorde det ikke, sa han.

Delte konfidensiell informasjon

Noe som også avsløres i Dominions-saken er at Murdoch skal ha gitt Jarder Kushner, Trumps svigersønn, konfidensiell informasjon om Bidens presidentannonser før de gikk på luften, i tillegg til debattstrategi under valget, skriver CNN.

Ifølge referatet sa også Murdoch at Kushner var opprørt av dekningen valgnatten, som til slutt utropte Biden som valgvinner. «Dette er forferdelig» skal han ha sagt, og Murdoch kunne høre Trumps stemme i bakgrunnen rope.

Murdoch sa at han svarte «Vel, tallene er tallene».

Kushner har ikke kommentert påstandene.

Sitert i rettsdokumentene sier Murdoch at han ikke tror det skjedde noe svindel under valget.

– Det ble vist da vi annonserte Arizona, sa Murdoch og refererer til kanalens egne utregninger, om at Biden ville vinne dersom han tok den avgjørende vippestaten.