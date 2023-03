Rystende opptak fra dødskrasjen: «Fortsett mot det røde lyset (...) Kjør, kjør»

Tusenvis av demonstranter i Hellas raser mot myndighetene etter togulykken tirsdag som tok livet av 57 personer. I et lydopptak hører man hvordan lokføreren blir bedt om å kjøre rett i en dødsfelle.

Søndag har tusenvis av mennesker samlet seg til protester utenfor det greske parlamentet i Aten.

Over hele Hellas har det vært demonstrasjoner etter tirsdagens kollisjon mellom et passasjertog og et godstog hvor 57 mennesker mistet livet.

Protestene søndag eskalerte da enkelte av demonstrantene satte fyr på søppelkonteinere og kastet brennende molotovcocktails.

Politiet svarte med tåregass og sjokkgranater og ryddet Syntagmaplassen i den greske hovedstaden for folk på få minutter.

Fikk beskjed om å kjøre på rødt lys

Reaksjonene har vært voldsomme etter at et lydklipp fra den skjebnesvangre togturen har blitt offentliggjort av myndighetene, og som blant annet er gjengitt av CNN.

Her fremkommer en dialog mellom stasjonsmesteren og en av togførerne, hvor stasjonsmesteren ber vedkommende om å kjøre på rødt lys.

«Fortsett mot det røde lyset, og videre til innkjøringen mot Neon Poron», sier stasjonsmesteren.

Lokføreren spør deretter om han kan kjøre videre, og får til svar:

«Kjør! kjør», før de sier farvel til hverandre.

Stasjonsmesteren er blitt siktet for uaktsomt drap og for uaktsomt å ha voldt alvorlig skade på mange mennesker, og møtte søndag i retten i Aten.

Ved pågripelsen la stasjonsmesteren skylden på en teknisk feil, men har senere innrømmet å ha «begått en feil», ifølge CNN.

TOTALVRAK: Toget som kolliderte ved byen Larissa i Hellas tirsdag.

Statsministeren beklaget

Hellas’ statsminister Kyriakos Mitsotakis ba søndag ofrenes pårørende om tilgivelse:

– Som statsminister skylder jeg dere alle, spesielt ofrenes pårørende, å be om tilgivelse.

Mye av raseriet i demonstrasjonene har vært rettet mot jernbaneselskapet og landets myndigheter. Samferdselsministeren har gått av etter ulykken.

Greske myndigheter har fått kritikk for manglende evne til å drifte landets jernbanenett på forsvarlig vis.

Ifølge den greske kringkasteren ERT hadde stasjonsmesteren begynt i jobben bare 40 dager tidligere, og det etter kun tre måneders opplæring.

Han var også alene på stasjonen, til tross for at det var en travel dag med mye togtrafikk etter langhelgen.

