Bildene som har brent seg fast

KRIGEN I UKRAINA

Gjennom ett år har VGs fotografer dokumentert krigen i Ukraina, og konsekvensene den har påført verden.

Bildene som har brent seg fast

UKRAINA

En drept sivil ukrainsk mann ligger i et skogholt utenfor byen Butsja i Ukraina. Her terroriserte russiske soldater sivilbefolkningen i én måned.

Da de russiske soldatene trakk seg ut, ble det funnet flere massegraver. 06. april.

99 år gamle Motrya opplevde å få russiske soldater som flyttet inn i huset hennes i Andriivka i Ukraina. Siden hun var så gammel klarte hun ikke å flytte seg, samtidig som en russisk stridsvogn satte opp en skytestilling utenfor kjøkkenvinduet hennes. I bakhagen gjorde de klar en fem meter dyp massegrav. - Det har vært så grusomt, sier Tetiana, hennes svigerdatter. 06. april.

Kieran fra England og Bailey fra Houston, Texas er kommet til den polske grensen til Ukraina for å kjempe. Ingen av dem har noen militær erfaring fra før.

Hotellet de bor på fungerer nå som et siste stopp for de som skal verve seg til den ukrainske fremmedlegionen, som angivelig teller rundt 20.000 fra hele verden. 07. mars.

Innbyggere søker tilflukt i metroen i Kyiv i Ukraina etter at flyalarmen startet å gå. 16. desember.

Dette er første gang et mål i nærheten av byen Lviv har blitt truffet. Røyken kan sees på lang avstand. 18. mars.

En hånd stikker ut fra en massegrav i byen Butsja i Ukraina. Her terroriserte russiske soldater sivilbefolkningen i én måned, og flere ble henrettet og dumpet i gatene rundt. 07. april.

Les også Dagen som forandret verden Alle trodde Ukraina ville bli et lett bytte for Putin. Men ett år etter invasjonen, står alt på spill.

Den ukrainske soldaten Anton Sidrov (34) ble drept i et granatangrep ved Donbas i Øst-Ukraina. Nå begraves han i Kyiv, etter at det ble holdt en æresseremoni ved forsvarsdepartementet. 22. februar.

– Jeg var heldig og var i kjelleren når bomben traff blokken vår, sier Aleksander (55). Leiligheten hans i bydelen Saltivka, Kharkiv, er ubeboelig nå, det er kun hunden hans som bor der. Aleksander gjemmer seg i kjelleren. 30. april.

I landsbyene nord for Kyiv ligger et hav av ødeleggelse etter de russiske styrkene. Etter at russerne trakk seg ut i slutten av mars, åpenbarte ødeleggelsene seg. Langs veien i den lille landsbyen Andriivka ligger en russisk uniform, hvor et smykke, et kors og to gulltenner ligger. 06. april.

Totalt 445 graver er funnet i byen Izium. Enkle trekors markerer hver eneste en av dem, og de aller fleste er nå åpne hull. Noen av hullene er så små at kun barn kan ha vært begravet der. Klær og sko ligger igjen i gravene, som en påminnelse om at dette har vært et siste hvilested. 23. september.

Desarmerte anti-stridsvogn-miner ligger igjen mellom forstedene Butsja og Irpin, etter at de russiske styrkene trakk seg ut noen dager tidligere. Ødeleggelser og lik er også synlig over alt i byen. 05. april

NORGE

Hjemme i Mariupol eide Oleg Leschinskyi og Vira Leschinka en populær delikatessebutikk ved siden av jobben som sjømann. I dag er familien flyktninger i Norge og avhengig av mathjelp for få endene til å møtes. 21. oktober.

Ukrainske Bogdan har jobbet på en potetgård på Engleøya i 14 år. Nå har han måttet reise til hjemlandet for å kjempe, mens barna, kona med søsteren sin har flyktet til gården i nord. På låven henger det ukrainske flagget i vinduet. 01. april.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt holder appell foran Stortinget under en demonstrasjon mot krigen. 5. mars.

Det brøt ut stående applaus da den ukrainske presidenten dukket opp på skjermen på Stortinget, med en tale fra et invadert og bombet Ukraina. Volodymyr Zelenskyj paralleller mellom Ukraina og Norge – og ba om mer våpenstøtte og hardere sanksjoner. 30. mars.

Nastia (12) flyktet med familien sin fra Kyiv da krigen brøt ut. Nå gjør hun turnøvelser på mottaket på Ringerike. 13. mai.

POLEN

Usbekiske flyktninger fra Ukraina forsøker å komme seg på en buss med et nyfødt barn på Korczowa-grensen i Polen. Bussene skal ta dem til Warszawa hvor de skal flys hjem til Usbekistan. 02. mars.

I grensebyen Hrubieszów har idrettshallen blitt omgjort til et mottak for ukrainske flyktninger. Det provisoriske mottaket er overfylt av eldre, kvinner, barn og dyr. Stablet sammen, hver centimeter utnyttet. 15. mars.

Roksolana (39) og datteren Solomiya (5) på en feltseng i en skolegymsal i grensebyen Przemysl. Mens mamma ber verden innstendig ber om verdens hjelp, er datteren Solomiya (5) mest opptatt av om hun kan beholde dukken hun har fått til å leke med. 26. februar.

GEORGIA

Siden 2008 har russiske styrker hatt kontrollen over Sør-Ossetia. Her en russisk militærbase som ligger rett ved det som de mener er den nye grensen til Georgia. 06. mars.

USA

Flere demonstranter møtte opp utenfor Det hvite hus til støtte for Ukraina, få dager etter krigens start. 27. februar.l

MOLDOVA

Moldova er ett av de fattigste landene i Europa – og har tatt imot flere flyktninger per innbygger enn noen andre land. Her fra et flyktningmottak ved Moldexpo i hovedstaden. 05. mars.

Landsbyene Dorotcaia og Cosnita i Moldova ligger på en halvøy omringet av den prorussiske utbryterrepublikken Transnistria på alle kanter. Innbyggerne frykter hva som kan skje hvis Russland bestemmer seg for å gjøre det samme i Moldova som de har gjort i Ukraina. Mihail sier han vil kjempe for å forsvare landet hvis Russerne angriper. 07. mars.