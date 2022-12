LEVENDE BAGASJE: Det er uvisst om tigeren ble holdt som kjæledyr, eller om den var en smuglervare.

Fant tigerunge i bagasjerommet

Et par har blitt arrestert av meksikansk politi etter at det ble funnet en noe uvanlig passasjer i bilen deres.

Politiet fikk seg en overraskelse da de stoppet en personbil på en motorvei denne uken. I bagasjerommet befant det seg nemlig en tigerunge.

Hendelsen skjedde i delstaten Querétaro i Mexico. Bilen, som rommet en mann og en kvinne, ble opprinnelig stoppet av politiet for en mindre trafikkforseelse, skriver BBC.

Betjentene skal ha blitt mistenksomme da paret reagerte «aggressivt» etter at de ble bedt om å stoppe.

Det er ikke første gang en tiger blir beslaglagt i landet. Ifølge den britiske avisen er det vanlig at smuglere av narkotika holder eksotiske dyr som kjæledyr. Smugling av store katter er også lukrativt.

Forsøkte å rømme

Den lokale politiet i byen El Marqués har fortalt at paret forsøkte å rømme da bilen deres ble stoppet.

– Takket være en rask manøver klarte betjenter å sperre veien med en patruljebil og arrestere dem umiddelbart, skriver de i en pressemelding.

I tillegg til den lille tigeren, som lå mellom bagasje og skotøy i bagasjerommet, ble det også funnet fire våpen og nesten 100 patroner.

Tigerungen har blitt tatt vare på, og planen er å returnere den til sitt naturlige habitat. Politiet har imidlertid ikke avklart hvor dette i så fall vil være.

SLIPPES FRI: Tigerungen som ble funnet i en SUV har blitt tatt vare på, og skal etter planen slippes fri.

Flere beslag

Det er ikke ulovlig å eie et eksotisk dyr i Mexico, så lenge eieren kan bevise at det er kjøpt fra en sertifisert forhandler og har blitt født i fangenskap. Mange av dyrene som har blitt beslaglagt de siste årene er imidlertid ulovlig kjøpt eller smuglet. I 2018 ble en amerikansk tenåring dømt til seks måneders fengsel for å ha smuglet en tigerunge over den meksikanske grensen.

Også denne ble funnet i vedkommendes bil, da han ble stoppet ved grenseovergangen, ifølge BBC.

I 2020 ble en fullvoksen bengalsk tiger beslaglagt etter at den hadde streifet rundt i gatene i Tlaquepaque. Tigeren ble da forfulgt av en mann med lasso, som forsøkte å fange den. Politiet hevdet da at han ikke hadde overholdt de nødvendige sikkerhetsforskriftene for å eie et slikt dyr, selv om han eide den på lovlig vis.

To år tidligere, i 2018, fant amerikanske grensevakter en tigerunge i en bag som var forlatt ved grensen mellom USA og Mexico, skriver The Telegraph. Denne tigerungen lå livløs inni bagen, men kom seg raskt på beina. Den bor nå i en lokal dyrehage, skriver avisen.

Meksikanske myndigheter har også tidligere omplassert løver som ble holdt som kjæledyr. I 2019 fjernet de tre løver fra et hustak i Mexico City, der en mann hadde holdt dem i årevis. Det var til stor irritasjon for naboene, som hadde klagd over de høylytte brølene deres.

Tidligere i år ble det også funnet en tigerunge i Texas. Den befant seg hjemme i en leilighet hos rapperen Trapboy Freddy, som fra før av var ettersøkt for å ha et skytevåpen uten tillatelse.