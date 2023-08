Et bilde av Lucy Letby utdelt av politiet i Storbritannia.

Britisk sykepleier funnet skyldig i drap på syv spedbarn

Sykepleier Lucy Letby er i Storbritannia blitt dømt for drap på syv spedbarn. I tillegg er hun dømt for drapsforsøk på ytterligere seks.

Det melder BBC.

33-åringen har blant annet injisert spedbarna med luft og forgiftet dem med insulin, skriver kanalen.

Hendelsene skjedde i perioden juni 2015 til juni 2016 på barselavdelingen på sykehuset i Chester, som ligger sør for Liverpool.

Rettssaken har pågått i Manchester. «Det var gisp i retten fra familiene da rettssaken avsluttet», skriver BBCs reporter.

Til sammen sto Letby overfor 22 anklager, ifølge BBC.

Hun ble frikjent for to anklager om drapsforsøk, og juryen klarte ikke å bli enige om seks andre anklager om drapsforsøk.

Alle spedbarna var under ett år gamle.

Påtalemyndigheten beskrev drapene som «kalkulerte» og «kaldblodig».

Sykepleieren nekter selv for å ha utført drapene, ifølge The Guardian.

– Jeg har alltid gjort mitt beste for å ta vare på dem. Jeg er her for å hjelpe og å gi omsorg, ikke for å skade, sa hun under rettssaken.

