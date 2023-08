PÅ BALI-TUR: Venninnene Julie Ulltveit-Moe (21, til venstre) og Linn Madland (21) tirsdag morgen. Jordskjelvet skjedde rundt klokken 04 lokal tid.

Julie (21) ble vekket av jordskjelv på Bali: − Voldsomt

Et kraftig jordskjelv med styrke på 7 rystet Balihavet i Indonesia mandag kveld norsk tid.

Skjelvets episenter var 201 kilometer nord for byen Mataram i Indonesia, og rundt 500 kilometer dypt, ifølge det europeiske jordskjelvsenteret EMSC.

Det skal ikke være noe fare for tsunami som følge av skjelvet. Det er heller ikke meldt om skadede personer.

Julie Ulltveit-Moe (21) fra Bærum er på ferie med venninnen Linn Madland (21) på Bali. De lå og sov da skjelvet traff.

– Vi våknet først til at det ristet litt, og så ble det voldsomt. Vi trodde hele leiligheten skulle rase sammen, forteller hun på telefon fra øya.

Klokken var litt over fire om morgenen da det skjedde.

Ulltveit-Moe forteller at det føltes som at skjelvet varte veldig lenge, omtrent ti minutter.

– Vi kom for to dager siden og skal være her i en måned. Det var en litt tøff start på ferien, sier hun.

Utpå morgenen tirsdag har de fått snakket med flere lokale som sier at faren er over, forteller Ulltveit-Moe.

Balihavet er farvannet nord for de indonesiske øyene Bali og Lombok, ut til Kangeanøyene. Det regnes som en del av Stillehavet, og danner Stillehavets grense mot Indiahavet.

