Mener norsk Sudan-støtte styrket brutal milits

Her er Frp-leder Sylvi Listhaug i Sudan i 2018. Hun frontet et prosjekt for å stoppe migranter. Norge bidro med millioner – nå mener kritikere at pengene har styrket militsen som nå sprer frykt og død i Sudan.

Kortversjonen Sudan opplever økende konflikt og vold, der krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo står sentralt.

Norge bidro med 262 millioner kroner til et EU-prosjekt for migrasjonskontroll, der Sudan var et hovedland.

Kritikere mener deler av den norske støtten har styrket Dagalo og militsen RSF, som nå forsøker å kuppe makten i Sudan.

Frp-leder Sylvi Listhaug besøkte Sudan i 2018, med mål om samarbeid om migrasjonskontroll.

Listhaug og UD sier pengene gikk gjennom EU-fondet, og henviser til at EU derfor hadde ansvar for kontroll.

Sudan har lenge fungert som et transittland for migranter og flyktninger på vei til Europa. Vis mer

Harde kamper raser i Sudans hovedstad Khartoum. Landet er i ferd med å dras inn i en blodig og ødeleggende borgerkrig.

Den beryktede krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo, én av Sudans rikeste og mektigste menn, står sentralt i konflikten.

Dagalo leder militsen RSF. Han har samarbeidet i en årrekke med regimet, men har nå tatt til våpen mot Sudans regjeringshær.

FRYKTET: Militsgeneral Mohamed Hamdan Dagalo forsøker nå å kuppe makten i Sudan.

Én av måtene militsleder Dagalo har skaffet seg makt og penger på, er gjennom ansvaret for grensepatruljering.

Midler til grensekontroll kom fra blant annet Norge.

Info Dette skjer i Sudan Torsdag 12. april økte spenningen mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen RSF. Planen var at RSF skulle bli en del av den vanlige hæren, og at militærstyret skulle overføre makten til sivile.



De to partene ble ikke enige. Det brøt ut full maktkamp mellom president Abdel Fattah al-Burhan, som er sjef for hæren, og hans nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF.



Lørdag 15. april brøt det ut voldsomme kamper i hovedstaden Khartoum. RSF angrep flyplassen og presidentpalasset, og hæren slår nå tilbake. Byens innbyggere har gått i dekning. Vis mer

Da daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) reiste til Sudan for fem år siden, hadde hun et klart mål:

– Jeg er her for å se på muligheten for å samarbeide med sudanske myndigheter om å begrense migrasjonsstrømmen nordover, sa hun til NRK under reisen, som også VG var med på.

Prosjektet hun snakket om, var del av «Khartoum-prosessen», et samarbeid mellom EU, Norge og Sveits og ni land i Øst-Afrika.

Målet var samarbeid om «migrasjonskontroll», og Sudan var et nøkkelland.

Sudan har nemlig lenge vært et viktig transittland for migranter og flyktninger som vil til Europa.

262 millioner fra Norge

Under Solberg-regjeringen, som Listhaug var del av, ga Norge fra 2014 store summer til Sudan til blant annet grensekontroll.

Listhaug ønsket under sin reise i 2018 også en omstridt avtale for å returnere asylsøkere med avslag til det fryktede militærdiktaturet i Sudan.

EU-fondet til migrasjonskontroll, der Norge bidro, skulle gi penger til utstyr, opplæring av grensepoliti og assistanse til å etablere to interneringsleirer for migranter i grenseområdene

I en periode på syv år bidro Norge med 262 millioner kroner.

Pengene gikk til flere land, og nøyaktig hvor mye som ble brukt på grensekontroll i Sudan, kan ikke UD svare på.

HARDE KAMPER: Soldater fra den sudanske hæren fotografert under gatekampene i Khartoum lørdag.

Slik fikk RSF støtte

Da fondet ble opprettet var det altså militsen RSF som hadde ansvaret for patruljering av grenseområdene – og som derfor fikk deler av støtten fra EU og Norge.

«The Enough Project» har i flere år jobbet med å dokumentere overgrep i Sudan. I en rapport kalt «Grensekontrollørene fra helvete» fra 2017 skrev de:

Sudans strategi med å stoppe migranter på vegne av EU, har medført brutale overgrep fra RSF mot migranter i Sudan.

Som en del av avtalen med EU, gjorde Sudans myndigheter RSF til deres viktigste grensekontrollør.

Ved å bygge opp Sudans nye grensestyrke med penger og trening, bidro EU til å styrke RSF.

VIL TA MAKTEN: General Mohamed Hamdan Dagalo leder militsen RSF. PRESIDENT: General Abdel Fattah al-Burhan leder den nasjonale hæren.

– Flere dilemmaer

UD opplyser til VG at pengene til Sudan gikk til blant annet «opplæring av grensepoliti og tiltak for å forhindre menneskesmugling».

– Hva tenker UD i dag om at RSF-militsen kan ha styrket seg på midler fra blant annet Norge?

– Det var flere dilemmaer knyttet til fondets støtte til sudanske myndigheter og derigjennom væpnede styrker under deres kontroll. For å bedre grensekontrollen og forholdene for migrantene, var det nødvendig å forholde seg til de som på den tiden kontrollerte de aktuelle grensene og områdene i Sudan, skriver UDs kommunikasjonsavdeling til VG.

Info Dette sier UD om støtten I perioden fra 2016 til 2020 bidro Norge med totalt 262,5 millioner kroner til EUs flergiverfond for Afrika (EUTF). Fondet, som ble avsluttet i 2021, var totalt på 4,9 milliarder euro. Siste norske utbetaling var 60 millioner kroner i 2020, hvorav 20 millioner kroner ble øremerket regionen Afrikas horn (ni land inkludert Sudan).

EU avsluttet fondet i 2021. Avtalen mellom EUTF og sudanske myndigheter omfattet blant annet opplæring av grensepoliti, tiltak for å forhindre menneskesmugling, leveranse av utstyr for personregistrering, som kameraer og skannere og bistand til å etablere to interneringsleirer for migranter. Bakgrunn om Khartoum-prosessen: En dialog-/konsultasjonsprosess om migrasjon og mobilitet mellom EU-land (Norge og Sveits) og land på Afrikas horn og Egypt. Vis mer

Listhaug ble advart

Da Sylvi Listhaug dro på reisen til Øst-Afrika i 2018 for å promotere Norges støtte til migrasjonskontroll, ble hun advart mot å samarbeide med Sudan.

Sudan var da ledet av diktator Omar al-Bashir, som var etterlyst for krigsforbrytelser og folkemord av Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Listhaug sa til NRK at det var EU som hadde det overordnede ansvaret.

At pengene gikk til å trene og utstyre RSF-militsen, som var knyttet til anklagene om folkemordet, ville hun ikke kommentere.

MØTTE PRESSEN: Sylvi Listhaug og daværende innenriksminister i Sudan, general Hamid Manan, under en pressekonferanse i januar 2018.

Listhaug angrer ikke

Listhaug svarer langs de samme linjene nå.

– Som jeg sa den gangen gikk pengene via Det europeiske migrasjonsfondet, og disse pengene ble utbetalt av utenriksdepartementet. Det er ingen tvil om at det kan se ut som EU burde hatt en strengere kontroll med hva pengene gikk til.

– Angrer du på møtene du hadde med regimet i Sudan i 2018, sett i lys av dagens situasjon i landet?

– Nei. Reisen var for å ivareta norske interesser og hindre unødvendige og farlige asylreiser mot Norge, sier Listhaug.

Les også På innsiden av UDs krisestab: – En av de mest alvorlige situasjonene Her leder utenriksminister Anniken Huitfeldt arbeidet med å hente ut de tre norske ambassadeansatte i Sudan.

FN-ekspert: – Sjokkert

På telefon fra nå krigsherjede Khartoum, slakter den sudanske FN-eksperten Mey Ahmed støtten Norge har gitt via EU-fondet.

– Jeg var sjokkert over at EU-midler skulle gå til dem som patruljerer grensen. De bryr seg ikke om menneskerettigheter, de bruker barnesoldater. Hvordan kan man gi penger til en slik milits, for å hindre mennesker i å flykte fra Sudan?

Hun mener EU-støtten var en stor feil, særlig når man nå ser at akkurat denne militsen nå er i kamp om makten i hele Sudan.

– Jeg vet at Norge virkelig har gjort mye godt for å bygge fred i Sudan, men det var en stor feil å bruke midler på denne måten. Det har bidratt til en splittet stat, sier hun.

Les også Fanget i kuppet i Sudan: – Kampene raser rett utenfor Slik ser Norges ambassadebolig i Sudan etter å ha blitt truffet av en granat.

POLITISK RÅDGIVER: Beate Ekeløve-Slydal i Amnesty International

Amnesty: – Under enhver kritikk

Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty International, var den som i 2018 advarte mot samarbeidet med regimet om grensekontroll.

– At vår daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug med entusiasme uttrykte sin støtte til en slik praksis, og selv dro til Sudan for å forhandle med regimet er under enhver kritikk, sier hun.

– Skattebetalernes penger

Generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Pål Nesse, reagerer også på samarbeidet, og påpeker at Sudan har begått grove overgrep mot folk på flukt.

GENERALSEKRETÆR: Leder i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Pål Nesse.

Han mener det ikke holder å vise til at Norges bidrag til migrasjonskontroll i Sudan gikk via EU.

– Enhver donor har plikt til å følge opp hvordan pengene blir brukt, og påse at de ikke havner i feil lommer, sier han.

Denne kritikken preller av på Listhaug:

– Kritikk fra Amnesty og NOAS tar jeg med knusende ro. Begge organisasjonene arbeider i praksis for mest mulig åpne norske grenser, sier hun.