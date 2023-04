FANGET PÅ OVERVÅKINGSKAMERA: Paret, som siden er identifisert av politiet, med nebbdyret før de går på et tog i Queensland.

Jakter nebbdyr-tyver

SYDNEY (VG) Politiet i Queensland i Australia har satt i gang jakt på to personer som kan ha tatt med seg det sjeldne dyret ut fra dets naturlige habitat.

Australia har et unikt dyreliv med svært verdsatte nasjonale ikoner som koalaen og kenguruen.

En annen liten søtnos som ikke er like kjent er nebbdyret, eller platypus, som lever i elver, og som er ganske sky av seg og ikke veldig lette å få øye på.

To personer har nå blitt filmet av et overvåkingskamera på et tog i Brisbane mens de holdt en platypus.

Myndighetene tror de to har fjernet dyret fra sitt naturlige habitat, skriver ABC.

Det er en forbrytelse som kan straffes med bøter på over tre millioner norske kroner.

UNIKT: Nebbdyret er truet av utryddelse i Australia.

Politiet sier paret ble filmet mens de holdt nebbdyret i et håndkle, og de to har siden blitt identifisert. De to skal ha vist frem dyret på toget, og latt andre passasjerer klappe platypusen.

Nå ber politiet innstendig om at de to tar med seg den lille skapningen til nærmeste veterinær, politistasjon eller dyrebeskyttelse.

Grunnen er at jo dess lenger en platypus er vekk fra sitt naturlige habitat, dess større er faren for at den kan bli syk eller dø.

Det er imidlertid ikke bare dyret som kan være i fare. Nebbdyrhannen har nemlig en spore på innsiden av ankelen. Denne kan sprute ut gift om dyret føler seg truet, og den som blir truffet må leve med ekstreme smerter i lang tid.

Nebbdyret kan også bære sykdom som kan være farlig for mennesker, og motsatt.

– Disse dyrene er en fare for folk, er politibetjent Scott Knowles klare beskjed.

Politiet har avhørt noen som har snakket med paret på toget. De skal ha sagt at de fant nebbdyret på veien, og at de hadde planer om å ta det til et mer egnet sted for å sette det fri.

Nebbdyret er truet av utryddelse i Australia som følge av langvarig tørke og andre konsekvenser av klimaendringer.

De er også spesielle i det at de har nebb, men ikke vinger. Og de legger egg.

