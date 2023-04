FORSVARSMINISTER: Lloyd Austin fortalte tirsdag kveld om Pentagon-lekkasjene på en pressekonferanse.

USAs forsvarsminister om Pentagon-lekkasjer: − Vi tar dette veldig seriøst

De lekkede dokumentene fra Pentagon skaper internasjonale reaksjoner. Amerikanske myndigheter er fremdeles ordknapp om situasjonen.

Midt i påskehelgen ble det kjent at en stor mengde graderte dokumenter fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon dukket opp på nettet.

Hittil har informasjonen fra amerikanske myndigheter vært begrenset. Tirsdag kveld norsk tid sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin på en pressekonferanse at regjeringen etterforsker fortløpende.

– Jeg kan ikke si mye mer mens justisdepartementet etterforsker, men vi tar dette veldig seriøst.

Han sa videre at forsvarsdepartementet vil snu hver stein for å finne ut hva som har skjedd. Dokumentene som er lekket skal ha vært fra 28. februar og 1. mars i år.

USAs utenriksminister Anthony Blinken fortalte på samme pressekonferanse at landet har samtaler med allierte og partnere på høyt nivå for å forsikre dem om landets forpliktelse til å ivareta etterretning.

PENTAGON: Det amerikanske forsvarsdepartementet holder til i det karakteristiske, femkantede bygget Pentagon.

Dukket opp på Discord

CNN skriver at lekkasjene dreier seg om bilder av krøllete dokumenter som skal ha lagt midt blant andre, tilfeldige gjenstander som først skal ha sirkulert på det sosiale mediet Discord. Det skal rett og slett ha sett ut som at bildene ble tatt i en hast på et sted hvor dokumentene ikke hørte hjemme.

Britiske The Guardian skriver at bildene deretter ble publisert flere steder på det åpne nettet, deriblant på bildeforumet 4chan og i kanaler på den krypterte chattetjenesten Telegram.

Siden da har amerikanske myndigheter bekreftet at flere av lekkasjene er ekte og autentiske.

Ifølge CNN inneholder dokumentene variert, gradert informasjon som gir innsikt i hvordan USA spionerer på både allierte og fiender. I tillegg skal de vise hvordan USA har klart å infiltrere Russlands forsvarsdepartement og den såkalte Wagner-gruppen.

Andre dokumenter viser svakheter i Ukrainas arsenal, luftvern og troppestørrelser.

Blant de lekkede dokumentene skal et av dem angivelig bekrefte at USA direkte spionerer på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. En kilde nærme Zelensky sier at de ikke er overrasket over det. Likevel er ukrainerne dypt frustrert over lekkasjen.

SPIONASJEMÅL: Ifølge de lekkede dokumentene skal USA aktivt ha spionert på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Raseri i Sør-Korea

Et av dokumentene som har blitt lekket, skal i detalj ha gjengitt en samtale mellom to høytstående nasjonale sikkerhetsrådgivere fra Sør-Korea. De skal ha diskutert en amerikansk forespørsel om kjøp av ammunisjon fra landet.

New York Times melder at opposisjonen i Sør-Korea raser mot den sittende presidenten i landet, som har forsøkt å bagatellisere situasjonen.

Sør-Korea grenser til Nord-Korea og ligger like ved Kina og Russland. Dermed er forholdet mellom USA og Sør-Korea av stor sikkerhetspolitisk interesse for begge landene.

Et annet dokument skal angivelig inneholde amerikansk etterretning om at Israels etterretningsorganisasjon Mossad har jobbet for å få israelere til å protestere mot den omstridte rettsreformen til landets regjering, ifølge Washington Post.

Pentagon har tidligere meldt at de frykter nye lekkasjer.

Talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, har sagt at de frykter at det kan komme flere lekkasjer.

– Vi vet ikke hvem som står bak dette, og vi vet ikke hva motivet er.

