Miss Italia-leder, Patrizia Mirigliani, får kritikk for sin trans-nekt.

Flere hundre i protest etter trans-nekt i missekonkurranse

Transaktivisten Federico Barbarossa, som meldte seg på Miss Italia i protest etter transforbud, går nå viralt.

Kortversjonen Transaktivisten Federico Barbarossa inspirerte hundrevis av transmenn til å melde seg på Miss Italia i protest mot uttalelser fra arrangøren som nektet transkvinner deltagelse.

Barbarossa meldte seg på i protest ved å bruke sitt "dødsnavn" (fødselsnavnet som en transperson ikke lenger anerkjenner).

Arrangørens kontroversielle uttalelse kom etter at Rikkie Valerie Kollé ble kront til Miss Nederland som landets første transkvinne. Vis mer

Hundrevis av transmenn skal ha latt seg inspirere av transaktivisten Federico Barbarossa og meldt seg på årets Miss Italia, i protest mot arrangørens uttalelser om at transkvinner ikke vil få delta.

Barbarossa er selv trans og skal ha meldt seg på ved å bruke «dødsnavnet» «dødsnavnet»Navnet kjønnsinkogruente personer ble tildelt ved fødsel, men ikke anerkjenner. sitt, skriver nyhetsmediet NBC News.

– Flere har kontaktet meg i ettertid og fortalt at de til og med har blitt innkalt til vurdering i person, som er neste steg i prosessen, sier Barbarossa til NBC News.

Den omstridte uttalelsen kom i lys av at Rikkie Valerie Kollé ble kronet Miss Nederland, og ble landets første transperson til å bære tittelen. Hun er den andre åpne transpersonen som konkurrerer i Miss Universe, etter Angela Ponce, som representerte Spania i 2018.

En drøy uke etter skal Patrizia Mirigliani, prosjektleder for Italias divisjon av konkurransen, ha sagt at transkvinner ikke får lov til å delta et italiensk radioprogram.

– Jeg har ingen planer om å henge meg på transaktivismens glitrende flåte, sier Mirigliani videre til Il Primato Nazionale.

Ifølge dem skal hun blant annet ha begrunnet uttalelsen med at Miss Italia gjennom historien kun har tillatt personer som ble født kvinner å delta.

Gikk viralt

Barbarossa forteller at han reagerte instinktivt da han hørte Miriglianis uttalelse.

På Instagram delte han først et skjermbilde fra arrangørene, som bekreftet at søknaden var mottatt. Kort tid etter skal den italienske støtteorganisasjonen for skeive, Mixed LGBTQIA+, ha delt i et Facebook-innlegg at søknaden under Barbarossas fødselsnavn, er godkjent.

Dermed var han med videre til neste steg i utvelgelsen.

– Arrangørene av Miss Italia må gå gjennom hver eneste søknad de får, så jeg håper denne protesten vil føre til at de tenker seg bedre om neste gang, sier Barbarossa til NBC News.

Flere hundre skal ha hengt seg på etter å ha sett Facebook-innlegget der aktivisten siteres på at han håper flere transmenn viser solidaritet med transkvinner, ved å gjøre det samme.

Rikkie Valerie Kollés vant tittelen som Miss Nederland i 2023.

Svarer på kritikken

Miss Italia bekrefter overfor den italienske avisen Corriere Della Sera, at de har mottatt flere slike søknader.

De har ennå ikke kommentert hvor mange det gjelder.

Miriglianis kontroversielle uttalelse har ifølge henne selv blitt misforstått og unødvendig hausset opp, skriver CNN.

– Jeg mener bare at ting må gå rolig. Italia er et delikat og særegent land, legger hun til.

