OVERSIKT: Kartet viser hvor det er brannfare i Europa.

40 døde etter skogbranner ved Middelhavet

40 personer har omkommet i skogbrannene som herjer ved Middelhavet. Algerie, Italia og Hellas er hardest rammet.

Kortversjonen 40 personer har omkommet i skogbrannene rundt Middelhavet.

Over 8000 brannmenn har bistått med å slukke brannene som herjer i Sør-Europa og Nord-Afrika.

Flere eldre er blant ofrene. Turister og lokalbefolkningen i de ulike landene opplever situasjonen som dramatisk. Vis mer

Tusenvis av brannmenn har jobbet for å dempe skogbrannene som har svidd deler av Europa og Afrika, skriver BBC.

Ni land er rammet ved Middelhavet:

Hellas, Italia, Spania/Gran Canaria, Portugal, Tyrkia, Kroatia og Frankrike i Europa. I tillegg til Algerie og Tunisia i Nord-Afrika.

Myndighetene i landene ved Middelhavet har evakuert tusenvis av personer fra lokalsamfunn og hotell resort.

Over 8000 brannmenn jobbet med å få kontroll på brannene, skriver CNN.

1 / 3 BRANNMANN: 8000 brannmenn bistår i skogbrannen. Her har en brannmann i Hellas reddet en katt og to kaniner. HELLAS: Fly jobber med å slukke skogbrann utenfor Hellas. ALGERIE HARDT RAMMET: Minst 34 personer har omkommet i Algerie. forrige neste fullskjerm BRANNMANN: 8000 brannmenn bistår i skogbrannen. Her har en brannmann i Hellas reddet en katt og to kaniner.

40 personer omkommet

I Algerie like sør for Europa er rammet veldig hardt. Så langt har 34 personer omkommet på grunn av skogbrannene som herjer.

I Hellas omkom to piloter, like nord for Athen etter at flyet styrtet mens de jobbet med å slukke branner.

Røde Kors har allerede forberedt seg på å møte ekstremheten rundt Middelhavet.

– Våre søsterforeninger i Middelhavet jobber mye med å ta vare på de eldre når det inntreffer, har Røde Kors tidligere uttalt til VG.

Flere eldre har omkommet i Italia.

I Palermo i Italia ble to eldre personer i 70-årene funnet død hjemme.

I samme område døde en 88-åring fordi en ambulanse ble blokkert av skogbranner på veien.

På fastlandet Øst for Sicilia ble en mann på 98 år omringet av flammer, mens svigersønnen prøvde å redde han ut av huset.

Gradestokken har vært helt oppi 47.4 grader i Italia denne sommeren.

BRANN: Over 80.000 brannmenn har bistått i slukkingen av skogbranner.

– Ubehagelig

VG har snakket med lokalbefolkningen og en rekke turister som er på ferie i flere land denne uken.

Mange er fortvilet.

På Rhodos i Hellas har hele 20.000 mennesker måtte evakuere hus, hotell og hjem.

– Vi lever i en krigssone. Dette er en krigssone, sa Emmanouella til VG tidligere denne uken.

I Kroatia har brannene vekket turister midt på natten.

Hanja Shah fra Norge er blant turistene som har vært vitne til skogbrannene som herjer i Kroatia.

– Det var ekstremt ubehagelig, og det var mye kaos og usikkerhet blant turistene.

– Men de lokale og ansatte på hotellet tok det mye roligere, legger hun til.

Lokale medier melder fortsatt om skogbranner i nærheten av turiststedene Split og Dubrovnik.

VITNER: Turister i Kroatia ser brannene på avstand.

Hetebølger har økt skogbrannfaren

Sommerens intense hetebølger har økt skogbrannfaren i Sør-Europa og Nord-Afrika.

Klimaendringer har gjort hetebølgene varmere, lengre og hyppigere, viser forskning.

Hetebølger i Europa har ført til varmerekorder og klimaforskere er bekymret.

Tidligere i juli ble fire globale varmerekorder satt på én uke, og klimaforskere mener 2023 kan bli det varmeste året som hittil er registrert.

ØDELAGT: Kafé i Hellas helt ødelagt av brann.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post