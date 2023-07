1 / 5 OVERSVØMMET: Forlatte biler utenfor et supermarked i Halifax i Canada lørdag. forrige neste fullskjerm OVERSVØMMET: Forlatte biler utenfor et supermarked i Halifax i Canada lørdag.

Canada rammet av kraftig flom: − Bibelske proporsjoner

Tre måneders regnfall på én dag oversvømte i helgen den kanadiske provinsen Nova Scotia, forteller provinsministeren.

– Vi har hatt bibelske proporsjoner med regn i natt og gjennom dagen, sa borgermester i Halifax Mike Savage lørdag, skriver CNN.

– Dette har vært en ekstraordinær hendelse, og den følger like etter skogbrannene for ikke så lenge siden, i tillegg til orkanen Fiona i fjor høst, legger han til.

En stor skogbrann i området Halifax, som startet i mai i år, ødela 151 hjem. Over 16.000 mennesker ble evakuert. Nå rammes innbyggerne altså av en ny katastrofe.

Gater er oversvømt, folk har blitt evakuert, og fire personer er savnet etter at bilene deres ble tatt av vannet i to ulike hendelser.

To av de savnede er barn.

– I går kveld søkte vi på et oversvømt jorde og fant en pick-up uten noen personer i. Vi tror det er bilen de to barna reiste i, sier kanadisk politi i en uttalelse søndag.

Tre personer som satt i samme bil som de to barna klarte å komme seg unna.

– Jeg kan ikke slutte å tenke på disse familiene og disse fire personene. Jeg vil at de skal vite at vi gjør alt vi kan. Jeg vet at hele provinsen er med meg når jeg ber for at de skal komme trygt hjem igjen, sier Tim Houston, som er Nova Scotias provinsminister på en pressekonferanse.

Ifølge ham falt det denne helgen rundt 250 millimeter med regn på én dag i provinsen.

– Vi fikk tre måneders regn på mindre enn 24 timer. Det kom fort, og det kom voldsomt.

Han forteller om enorme skader:

19 broer i distriktet har blitt skadet. Seks av dem er helt ødelagt.

Flere veier er helt stengt, og mange mennesker er isolert.

– Det er helt utrolig å se den kraften vann har, og hva det forårsaket. Vi jobber så raskt vi kan for å åpne veiene våre igjen, sier han.

ØDELAGTE VEIER: