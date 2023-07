Putin kaller Ukrainas offensiv mislykket

President Vladimir Putin hevder Ukrainas forsøk på å drive russiske styrker tilbake fra okkuperte områder har mislyktes.

Søndag fikk Putin besøk av sin nære alliere, Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko i St. Petersburg. De to lederne diskuterte blant annet utviklingen i Ukraina.

– Det pågår ingen motoffensiv, hevdet Lukasjenko, men ble avbrutt av Putin.

– Der et en offensiv, men den har mislyktes, sa han.

Putin understreket viktigheten av møtet med Lukasjenko og fortalte at han hadde ryddet i kalenderen slik at de får to dager sammen.

Belarus huser nå rundt 5000 leiesoldater fra den russiske Wagner-gruppen, men Lukasjenko understreker at myndighetene i landet har full kontroll på hvor de oppholder seg og hva de gjør.

– De er i dårlig humør, sa han.

Ukraina har tatt tilbake halvparten av territoriet som Russland okkuperte, ifølge USAs utenriksminister Antony Blinken.

Ifølge ham kommer det til å ta flere måneder for Ukraina å gjenerobre hele Ukrainas territorium.

– Det er fortsatt en relativt tidlige fase av motoffensiven. Det kommer ikke til å utspille seg den neste uken eller to, sier Blinken.

Ukraina startet i juni den lenge ventede motoffensiven for å ta tilbake områder okkupert av Russland. Ukrainere møter hard motstand fra godt befestede russiske stillinger og har innrømmet at offensiven går tregere enn de hadde ønsket.