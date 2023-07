OVERSVØMT: Redningsarbeidere bærer ut et offer under en søk- og redningsaksjon i den oversvømte tunnelen i Cheongju i Sør-Korea 16. juli.

Ekstremværet herjer i Asia: − Kommer til å bli dagligdags

Flere har omkommet og er savnet etter at tyfoner, flom og hetebølger har truffet asiatiske land denne uken. Myndighetene advarer om at mer er i vente.

Kortversjonen Ekstremvær med flom, orkaner og høye temperaturer påvirker flere land i Asia.

Omfattende regn har ført til oversvømmelser og jordskred i Japan, Kina, Sør-Korea og India.

I Sør-Korea er 40 personer så langt bekreftet døde på grunn av værforholdene. Myndighetene har fått kritikk for dårlig håndtering.

Kina har satt varmerekord med 52,2 grader, men har også problemer med flom og orkaner.

Samtidig besøker den amerikanske klimautsendingen John Kerry Beijing for klimasamtaler mellom USA og Kina. Vis mer

Verdens mest befolkede kontinent kjenner for øyeblikket på ekstremværets vrede. Dødelige hetebølger og ekstreme nedbørsmengder – og myndighetene advarer nå befolkningen om at mer er i vente.

Styrtregnet denne måneden har ført til flom og oversvømmelse i deler av Sør-Korea, Japan, India, og Kina. Flere millioner mennesker er rammet av ekstremværet som har forårsaket jordskred, strømbrudd og flom.

Oversvømmelser og flere jordskred i Sør-Korea har så langt ført til at 50 mennesker er savnet eller har mistet livet, skriver det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

40 er så langt bekreftet omkommet, melder Reuters.

Tolv av de omkomne ble funnet i en oversvømt tunnel i byen Cheongju, hvor 16 kjøretøy, inkludert en buss, ble innestengt etter at en demning kollapset.

Flere har kritisert myndighetene for måten de har håndtert flommen på, og sjåfører som bruker veien regelmessig klandrer myndighetene for å ha unnlatt å forby bruk av tunnelen selv om det var varslet flom.

– Denne typen ekstremvær kommer til å bli dagligdags – vi må akseptere at klimaendringene skjer og håndtere dem, sa Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol mandag.

1 / 4 REDNINGSMANNSKAPER: Redningsarbeider som jobber med å tømme tunnelen i Cheongju i Sør-Korea for vann. forrige neste fullskjerm REDNINGSMANNSKAPER: Redningsarbeider som jobber med å tømme tunnelen i Cheongju i Sør-Korea for vann.

Fra ekstremvarme til kraftig nedbør

Kina har også fått kjenne på ekstremværet. Hele denne uken har det blitt rapportert om skyhøye temperaturer i landet.

Mandag 17. juli ble det slått varmerekord i den lille landsbyen Sanbao i Xinjiang-regionen på hele 52,2 grader.

Den forrige rekorden i landet lå på 50 grader.

I tillegg til varmerekorder, har sørlige regioner i Kina opplevd regnstormer og tyfonen Talim.

Flere fly og tog er kansellert i regionene Guangdong og Hainan, og 230.000 skal ha blitt evakuert før tyfonen slo til.

1 / 4 OPPRYDDING: Redningsmannskaper rydder en gate sør i Chongqing i Kina 14. juli. FLOM: Kjøretøyer som er parkert på siden av en vei sitter fast i flom i Wanzhou-distriktet, sørvest i Kinas Chongqing-kommune, 14. juli 2023. FLOMFAST: Innbyggere evakueres i Wanzhou-distriktet, sørvest i Chongqing kommune i Kina, tirsdag 4. juli 2023. NEDSUNKET: Også bilene i dette parkeringshuset ble tatt av flomvann. forrige neste fullskjerm OPPRYDDING: Redningsmannskaper rydder en gate sør i Chongqing i Kina 14. juli.

Tyfonen Talim beveget seg videre til Vietnam tirsdag, men skal da ha blitt redusert til tropisk storm med vindstyrke på 16 meter per sekund.

Vietnam skal ifølge The Guardian ha evakuert 30.000 mennesker fra kystbyen Hai Hong, og Vietnams nest største flyplass i Hanoi er stengt.

Ingen er så langt rapportert omkommet i Kina eller Vietnam til tross for stormen, opplyser Reuters.

STENGT: Flyplassen Noi Bai i Hanoi stengte tirsdag 18. juli etter at tyfonen Talim nådde landet.

Klimasamtaler mellom USA og Kina

Den amerikanske klimautsendingen John Kerry besøker for øyeblikket Beijing for å møte kinesiske myndigheter og diskutere klimaendringene.

Kina og USA er landene i verden med størst klimautslipp, samtidig som begge land sliter med ekstremvær. Begge landene er i skrivende stund rammet av hetebølger.

Under et møte med den kinesiske diplomaten Wang Yi sa Kerry at han håpet nye klimasamtaler kan bidra til nye former for samarbeid mellom USA og Kina.

Flom flere steder

Flommen og de ekstreme temperaturene rammer flere deler av kontinentet. Japan melder om temperaturer på 39,7 grader og har hatt rekordstore mengder med nedbør, melder det japanske meteorologiske institutt.

– Det regner som aldri før, sier en talsmann for Japans meteorologiske institutt i en uttalelse, og oppfordret samtidig innbyggerne i de berørte områdene til å utvise maksimal årvåkenhet, melder CNN.

Flommen og oversvømmelsene i landet har så langt ført til at minst seks mennesker har omkommet, og flere er fortsatt savnet, skriver kanalen.

STORE ØDELEGGELSER: Flommen har skapt ødeleggelser flere steder i Japan. Her har et hus kollapset i et leirskred i Karatsu sør i Japan.

450 landsbyer slukt

Det er ikke bare Øst-Asia som er rammet. India som ligger sør i kontinentet er også rammet av styrtflom.

Ifølge NTB har minst åtte mennesker mistet livet, og mer enn 115.000 er drevet på flukt. Det er monsunregnet som har ført til at elven Brahmaputra har flommet over.

450 landsbyer er slukt av vannmassene, ifølge lokale myndigheter.

Vann-nivåene er på vei nedover, og det er satt opp 85 hjelpeleirer i de flomrammede områdene, hvor mer enn 3.500 mennesker har fått midlertidig tilflukt, opplyser NTB.

I Agra har vannivået i elven Yamuna økt og ført til oversvømmelse i hagen bak Taj Mahal, skriver Times of India. Vannet traff veggene til palasset mandag 17. juli, og det er første gang på 45 år.

NÅDD TAJ MAHAL: Flommen har for første gang nådd veggene til palasset Taj Mahal i Agra i India.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post