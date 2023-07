HETT: Vannfontener rundt om i byen redder turister fra Sevilla-varmen. Denne jenta kjøler seg ned like ved byens katedral.

Dette er Europas «stekepanne»: − Livsfarlig

SEVILLA (VG) Hit blåser vinden fra Nord-Afrika. Det er ikke uten grunn at den spanske storbyen kalles for «Europas stekepanne».

Kortversjonen Sevilla sør i Spania er kjent for sin konstante varme.

Fysiker og professor José María Martín-Olalla forsker på hetebølger. Han er bekymret for sårbare grupper, som hjemløse og syke.

Forskningsgruppen hans navngir og følger med på hetebølger i Sevilla.

– Det er ingen tvil: Europa blir varmere, sier klimaforsker Hans Olav Hygen til VG. Vis mer

Italienske meteorologer har oppkalt hetebølgen Cerberus etter det trehodede monsteret i underverdenen i Dantes Inferno InfernoRundt år 1307 begynte den italienske poeten Dante Alighieri på sitt livs arbeid: «Den guddommelige komedie». Diktet står igjen som blant verdenslitteraturens aller største verk, og forteller om Dantes angivelige reise til det hinsidige. «Inferno» er første del av diktet, og beskriver poetens reise gjennom det han beskriver Helvete. .

Nå herjer den i Europa.

I utgangspunktet er ikke perioder med intens varme uvanlig. Det som er oppsiktsvekkende, er hyppigheten, intensiteten og lengden på hetebølgene.

De kommer oftere, blir varmere og varer lengre.

Forskere er enige om at dette skyldes global oppvarming og menneskeskapte klimaendringer.

Men i Sevilla sør i Spania, er folk vante til hete.

43: Målere rundt om i storbyen viser omtrentlige temperaturer. De nøyaktige temperaturene måles av værstasjoner.

Her er det aircondition over alt. På sykehus, busser og i kiosker.

Det finnes egne tilfluktsrom for å søke ly fra heten.

– Ingen er ute på gatene på denne tiden. Det er veldig, veldig varmt, forteller José María Martín-Olalla.

Han er fysiker og professor ved universitetet i Sevilla. VG møter ham under skyggen fra palmene ved inngangen fredag ettermiddag.

Solen steiker.

– Omtrent de eneste som er ute på dagtid, er turister. Det er ganske merkelig å se for oss som bor her, sier Martín-Olalla.

Om noen timer skal det endre seg.

– Når solen går ned, kommer folkene ut. Sevilla er en annerledes by på kvelden.

1 / 2 FOLKETOMT: Lokale og turister flest vet bedre enn å oppholde seg utendørs når solen står på sitt høyeste i Sevilla.

Bekymret for hjemløse

Martín-Olalla er rådgiver for Prometeo-prosjektet som forsker på hetebølger i Sevilla.

Gruppen forsker på hvordan heten påvirker byens befolkning.

– Selv om vi er vante til varmen, så er den livsfarlig. Folk dør i større grad på varme dager, forklarer han.

Heten er spesielt farlig for eldre og små barn.

FORSKER: José María Martín-Olalla er fysiker og forsker på hetebølger.

– Hvilke konsekvenser får varmen for dem som ikke har ressurser til å beskytte seg? For hjemløse personer, for eksempel?

– Vi er veldig bekymret for denne delen av befolkningen. Sårbare mennesker, ikke bare hjemløse, er særlig utsatte for hetebølgene. Også dem som ikke har råd til aircondition eller har medisinske tilstander som gjør dem mer utsatt.

– Dette er et stort problem, som vil dukke opp oftere og oftere.

Martín-Olalla forklarer at forskningsgruppen jobber for at politikere skal ta dette problemet på alvor.

– Stadig flere anerkjenner problemet, heldigvis.

Info Heten i Europa Ekstremvær som følge av varmere klima er i ferd med å bli den nye normalen, advarer Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Dette skjer på bakgrunn av menneskeskapte klimaendringer.

Fjorårets hetebølger kan ha krevd over 60.000 menneskeliv i Europa. Det viser en ny studie. De fant en økning i antall dødsfall, sammenlignet med gjennomsnittet for de siste 30 årene . Italia, Spania og Tyskland hadde flest dødsfall knyttet til varmen.

Juni var den varmeste Juni noensinne målt, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste. Det skriver BBC

Kringkasteren skriver også at den høyeste temperaturen målt i Europa noen gang, var 48,8 grader på Sicilia i august 2021.

Utenfor Milano i Italia døde en mann i 40-årene etter å ha kollapset på grunn av varmen denne uken.

I Spania er det nå forbudt å jobbe ute i perioder med ekstrem varme, og de har etablert kjølige tilfluktsrom, skriver AP. Les siste nytt om heten i Europa her. Vis mer

Zoe, Yago og Xenia

Sevillas rykte forklares av byens beliggenhet.

– Selv om sjøen er relativt nær oss, så ligger byen pakket inn i landet, forklarer professoren.

Byen ligger i en liten dal, omringet av små høyder. Landskapet forklarer kallenavnet:

– Vi kaller det en stekepanne. Og det er det virkelig, sier Martín-Olalla.

Selv har han bodd i Sevilla hele livet.

– Jeg har aldri vurdert å forlate byen fordi det er for varmt. Jeg er vant til det. Store deler av befolkningen her trekker også mot kysten i sommermånedene.

– Er det alltid så varmt?

– Dette er vanlig. Nå treffer heten Italia og Hellas i mye større grad. Vi er på utkanten av luftmassene, forklarer professoren.

Forskerne i Sevilla ble de første til å navngi hetebølger på samme måte som andre værfenomen gis navn.

– Hvorfor er det viktig?

– Tanken er at hvis du kaller en ting for noe, så eksisterer den. Da forholder folk seg til den. De vet at noe skjer i byen. Så undersøker vi hvorvidt det får folk til å ta grep for å håndtere de, sier Martín-Olalla.

Foreløpige funn tilsier at navnet gjør nytte for seg:

– Det ser ut til at dem som vet om det spesifikke navnet på hetebølgen, har mer sannsynlighet for å ta grep for å beskytte seg og sine mot den. De drikker mer vann, søker skyggen og passer på sine slektninger i en større grad.

– Hvis vi slår alarm, når vi befolkningen.

Forskningsprosjektet etterligner protokollen for tornadoer og stormer – nemlig å navngi dem med uvanlige navn, annethvert feminint og maskulint.

Siden prosjektet startet har Zoe og Yago passert Sevilla.

Nå pågår Xenia – men den ble mye mildere enn fryktet. Relativt sett.

VG møtte turister midt i hetebølgen. Se hva de synes om varmen i Sevilla:

Ukens værmelding for Sevilla spådde nemlig først 47 grader.

Det hadde nærmet seg byens rekord på 47.7 grader, ifølge professoren.

– Men heldigvis har temperaturene holdt seg stabilt på 40–43 grader. Det er så klart veldig varmt, men det kunne vært mye verre, sier Martín-Olalla.

Dagen VG møter ham, er visstnok en helt «vanlig» dag, hetebølge til tross.

– Vi ser på hvordan temperaturene stiller seg i forhold til snittet for de gitte periodene. En hetebølge handler ikke nødvendigvis om en varmerekord, men om hvordan den beveger seg over antall dager og netter. Vi måler de større tendensene ut fra historiske temperaturer, forklarer han.

Frukt i norske butikker blir dyrere

Hetebølgene treffer Europa stadig oftere.

– Det er ingen tvil: Europa blir varmere og sommeren blir varmere, sier klimaforsker Hans Olav Hygen til VG.

Han er avdelingsleder for klimatjenester ved Meteorologisk institutt.

KLIMAFORSKER: Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

– Det har lenge blitt varslet om at land som Spania kan bli ganske hardt rammet. Det er dette vi nå ser tendenser til.

Hygen forteller at heten kommer av en kombinasjon av menneskeskapte klimaendringer og værsituasjonen.

– Spania ble også veldig hardt rammet av tørke og hetebølge i fjor sommer. Det får konsekvenser for blant annet jordbruk.

Konsekvensene er tydelige flere steder i det andalusiske landskapet.

Like ved landsbygda Antequera, sørøst for Sevilla, steker solen over solsikkeåkerne:

TØRT: Solsikkene har ikke fått mye vann i det siste.

Været skaper utfordringer for landbruket i det som kalles «Europas matfat». Samtidig er klimaendringene i Spania med på å gjøre frukten i norske butikker dyrere.

Tidligere denne uken besøkte VG en gård i Murcia som produserer druer for det norske markedet gjennom Coop. Her kjemper produsentene mot det unormale været – som har blitt den nye normalen.

I ENDRING: Druene dekkes til med plast for å gjøre dem mer motstandsdyktige mot hardt vær. Mandag besøkte VG en gård i Murcia som produserer druer for det norske markedet gjennom Coop.

VG har analysert værdata fra 1957 til i dag for å vise hvordan Norge endrer seg. Her kan du se endring i temperatur, nedbør og snø der du bor.

