Har ikke sett bevis for at Hamas brukte bygget

Israel hevder Hamas brukte mediebygget til militær etterretning og jevnet det med jorden. Deres nære allierte USA har ikke sett noen bevis for Hamas-tilknytningen.

Publisert: Nå nettopp

Minst fire israelske bomber traff lørdag Al-Jalaa-bygningen i Gaza, hvor redaksjoner som Al Jazeera og nyhetsbyrået AP holdt til. De fikk én time på å evakuere før angrepet startet.

Israel begrunnet angrepet med at Hamas benyttet bygningen til militær etterretning. Nå presses de av USA om å komme med bevis for dette.

les også Mediebygning jevnet med jorden etter luftangrep i Gaza

RUIN: Bygningen på 12 etasjer kollapset etter angrepet. Foto: Adel Hana / AP

Israel sier bevis kommer

– Kort tid etter angrepet ba vi om bevis for at dette stemte, sa USAs utenriksminister Antony Blinken under en pressekonferanse i København mandag.

Han ønsket ikke å gå inn på om det dreide seg om etterretningsvirksomhet.

– Jeg har så langt ikke sett noe bevis.

Søndag uttalte det israelske militæret at de er i midten av kamper og at delingen av bevisene derfor tar tid, men at de kommer, melder nyhetsbyrået AP.

AP har hatt kontorer i bygningen i 15 år og aldri sett tegn til at Hamas benyttet bygningen, forteller redaktøren Sally Buzbee.

les også Journalist om angrep mot kontorbygg: – Noe av det verste jeg har vært vitne til

UTENRIKSMINISTER: Antony Blinken under mandagens pressekonferanse i København. Foto: POOL / REUTERS / NTB

Kan bli del av rettssak

«Hamas har gjort boligområder i Gaza til militære festninger. De bruker høye bygg for flere militære formål som etterretningsarbeid, å planlegge angrep, kommando og kontroll og kommunikasjon», uttalte de i forbindelse med bombingen.

De mener dette gjør bygg som Al-Jalaa til lovlige militære mål.

Medieorganisasjonen Reporters Without Borders har bedt om at bombingen av mediebygningen etterforskes som en mulig krigsforbrytelse og at dette inkluderes i en allerede påbegynt sak om Israels fremtreden i området, hos den internasjonale domstolen i Haag.