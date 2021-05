forrige









fullskjerm neste KOLLAPSER: En boligblokk i Gaza kollapser etter israelske flyangrep.

Angrepene fortsetter: Her kollapser boligblokken i Gaza

Tirsdag har angrepene mellom Israel og de militante gruppene i Gaza fortsatt med uforminsket styrke. I Tel Aviv har bombealarmen gått etter det skal være skutt raketter i retning storbyen.

Det melder nyhetsbyrået Reuters ved 19-tiden.

Ifølge Reuters fikk beboere og folk som bor i nærheten av boligblokken, Hanadi, beskjed om å evakuere området. Det skal de ha fått beskjed om rundt en time før flyangrepet.

Bilder fra stedet viser tykk, mørk røyk som stiger fra området rundt blokken, og at blokken ser ut til å kollapse.

Det er foreløpig uklart om bygningen ble helt evakuert før den kollapset, eller om noen personer ble skadet eller drept som følge av angrepet.

Boligblokken huset ifølge den israelske avisen Haaretz også et kontor som ble benyttet av den politiske ledelsen til Hamas-bevegelsen.

Rundt en time senere, like før klokken 20, har flyalarmen gått i Tel Aviv, melder Reuters.

Bare minutter senere viser TV-bilder fra Tel Aviv at det israelske rakettforsvaret har blitt iverksatt for å avskjære rakettene sendt fra Gaza.

Hamas hevder at de har skutt 130 raketter mot byen, skriver Reuters.

Ifølge den israelske ambulansetjenesten er minst én person skadet etter rakettangrepet.

Israel skal også ha stanset alle flyavganger fra Ben Guiron-lufthavnen i Tel Aviv.

BAKGRUNN:

Det Hamas-styrte helsedepartementet i Gaza har tirsdag sagt at 28 mennesker mistet livet i israelske flyangrep. To israelske kvinner sør i Israel har også mistet livet i rakettangrep.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen sier tirsdag kveld til Reuters at de ber om en umiddelbar nedskalering av konflikten. De opplyser også at de vil trappe opp deres respons i Gaza og ber samtidig om sikker bevegelse for ambulanser og hjelpearbeidere.

FORSVAR: Det israelske rakettforsvaret, Iron Dome, avskjærer en rakett sendt fra Hamas i Gaza. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Varsler opptrapping

Tidligere tirsdag sa den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu at landet nå ville trappe opp angrepene mot Gaza – og ved 18.30-tiden rapporterer avisen Times of Israel at den israelske hæren flytter styrker nærmere Gaza. Blant annet flyttes stridsvogner, panservogner og såkalte D9 bulldosere nærmere grensen.

Ifølge avisen skal dette foreløpig ikke bety at den israelske hæren rykker inn i Gaza, til tross for at tjenestepersoner i forsvarsdepartementet skal ha sagt at de ikke utelukker et slikt steg om angrepene fra palestinske militante grupper fortsetter.

Den israelske hæren har tirsdag plassert ut artillerikanoner langs grensen. Ifølge avisen er det første gang det har skjedd siden Gaza-krigen i 2014.

Etter en rekke flyangrep mot byen Gaza det siste døgnet, truer Hamas nå med å avfyre raketter mot Tel Aviv, skriver avisen.

– Hvis fienden fortsetter bombingen av sivile blokker, vil Tel Aviv ha en avtale med et hardt rakettangrep som overgår det som skjedde i Ashkelon, sier en talsperson for Hamas.

ANGREP: Røyk stiger opp fra et oljefelt ved den israelske byen Ashkelon etter det som skal være et rakettangrep fra Hamas. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Tirsdag kom det meldinger og bilder fra nettopp Ashkelon, en by sør i Israel, der et rakettangrep skal ha truffet et oljefelt. Bilder fra stedet viser en røyksky som stiger til værs.

Den israelske hæren hevder på sin side at flere av det de mener er terrormål, med intensjon er lagt midt i boligstrøk på Gaza.

Utenriksministeren: - Jeg fordømmer angrepene mot Israel

Tirsdag ettermiddag kom Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide med en ny uttalelse om situasjonen i Israel og på Gazastripen.

– Jeg fordømmer angrepene mot Israels sivilbefolkning med hundrevis av raketter fra Gaza. Rakettskytingen må opphøre umiddelbart, innleder Søreide.

Hun påpeker deretter at Israel har svart med omfattende militære operasjoner mot mål i Gaza, og skriver:

– Det meldes om drepte sivile på begge sider. Jeg har stor medfølelse med de skadde og med familiene som har mistet sine på begge sider.

Mandag kveld holdt Sikkerhetsrådet et hasteinnkalt møte om den spent situasjonen og de voldelige hendelsene i Øst-Jerusalem og på Gaza. Ifølge Søreide arbeider nå mange land, i tillegg til FN, for å roe ned situasjonen.

– I går innførte israelske myndigheter flere konfliktdempende tiltak. Samtidig eskalerte situasjonen kraftig ved at militante grupper i Gaza startet å skyte hundrevis av raketter mot sivilbefolkningen i Israel.

