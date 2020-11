Foto: Charlie Neibergall / TT NYHETSBYRÅN

New York Times: Disse vil Biden ha i regjering

John Kerry (76) blir «klima-tsar» i Joe Bidens nye regjering, melder New York Times og Reuters.

Oppdatert nå nettopp

New York Times siterer Bidens overgangsteam på at Kerry vil bli nominert som «klimatsar» i den nye administrasjonen. Kerry var USAs utenriksminister fra 2013 til januar 2017. Han var også Demokratenes presidentkandidat under valget i 2004 – et valg han tapte mot den sittende republikanske presidenten, George W. Bush.

Washington Post skriver at utnevnelsen av Kerry ser ut til å være et grep for å heve fokuset på klimaendringer under Bidens administrasjon.

– Kerry vil bekjempe klimaendringer på fulltid, skriver Bidens overgangsteam ifølge avisen.

LANG ERFARING: USAs tidligere utenriksminister John Kerry avbildet under et besøk i Norge i 2016. Foto: Frode Hansen

I tillegg vil Biden, ifølge den amerikanske storavisen, nominere Alejandro Mayorkas som leder av Homeland Security-departementet. Han vil bli den første med latinamerikansk bakgrunn som har denne stillingen.

Tidligere president Barack Obama med Alejandro Mayorkas i 2014, da han jobbet i departementet for Homeland Security. Nå skal han lede det. Foto: Susan Walsh / AP

Avril Haines blir nominert som etterretningssjef, og vil dermed bli kvinnen med høyest rang innenfor nasjonal sikkerhet i USA noen gang.

Haines er jurist og har tidligere jobbet for Barack Obama-administrasjonen som nasjonal sikkerhetsrådgiver. Hun har også vært visedirektør for CIA, og var også den første kvinnen som tiltrådte denne stillingen.

Joe Biden ankommer med Avril Haines (til venstre) til et arrangement i Wilmington, Delaware November 17, 2020. Foto: JIM WATSON / AFP

På søndag meldte avisen at Biden vil nominere Antony Blinken som utenriksminister og Jake Sullivan som rådgiver for nasjonal sikkerhet.

Den nye FN-ambassadøren ser ut til å bli Linda Thomas-Greenfield.

New York Times skriver at det nye laget ser ut til å gjenforene mange som jobbet under Obama-, hvorav de fleste jobbet tett sammen i utenriksdepartementet og Det hvite hus, og i flere tilfeller har de nære bånd til Mr. Biden fra flere år.

«De er kjent som diplomater og har tro på kjerneprinsippene til den demokratiske utenrikspolitiske etableringen – internasjonalt samarbeid, sterke amerikanske allianser og ledelse», skriver avisen.

Publisert: 23.11.20 kl. 18:41 Oppdatert: 23.11.20 kl. 19:03