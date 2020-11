NY REGJERING: Biden har nå bekreftet noen av de nye ministrene i regjeringen. Fra venstre: Linda Thomas-Greenfield (FN-ambassadør), Joe Biden, Avril Haines (etteretningssjef), Alejandro Mayorkas (leder for Homeland Security), Antony Blinken (utenriksminister) og John Kerry (spesialutsending for klima). Foto: [THOS ROBINSON, ROBERTO SCHMIDT, WIN MCNAMEE, BRAD BARKET, STEPHANE DE SAKUTIN, BERTRAND GUAY] / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Disse vil Biden ha i regjering

John Kerry (76) blir spesialutsending for klima i Bidens nye regjering, skriver den nye presidentens overgangsteam.

Flere ministerposter og sentrale stillinger i Biden-administrasjonen, er nå bekreftet.

New York Times skriver at Kerry vil bli nominert som «klimatsar» i den nye administrasjonen. Kerry var USAs utenriksminister fra 2013 til januar 2017. Han var også Demokratenes presidentkandidat under valget i 2004 – et valg han tapte mot den sittende republikanske presidenten, George W. Bush.

Washington Post mener utnevnelsen av Kerry ser ut til å være et grep for å heve fokuset på klimaendringer under Bidens administrasjon. Kerry var mannen som signerte under på Paris-avtalen i 2015, som Trump senere har trukket USA ut av.

– Kerry vil bekjempe klimaendringer på fulltid, skriver Bidens overgangsteam ifølge avisen.

LANG ERFARING: USAs tidligere utenriksminister John Kerry avbildet under et besøk i Norge i 2016. Foto: Frode Hansen

Her kan du se hele listen over navn som Bidens overgangsteam foreløpig har bekreftet.

I tillegg blir cubanskfødte Alejandro Mayorkas leder av Homeland Security-departementet, som har som har ansvar for USAs immigrasjonspolitikk.

Han vil bli den første med latinamerikansk bakgrunn som har denne stillingen.

På Twitter skriver han at han og familien flyktet til USA:

–Da jeg var veldig ung, ga USA familien og meg et tilfluktssted. Nå har jeg blitt nominert til å bli leder for Homeland Security-departementet og skal overvåke beskyttelsen av alle amerikanere og dem som flykter fra forfølgelse på jakt etter et bedre liv for seg selv og sine nærmeste.

fullskjerm neste HISTORISK: Alejandro Mayorkas blir sjef for Homeland Security-departementet.

Avril Haines blir nominert som etterretningssjef, og vil dermed bli kvinnen med høyest rang innenfor nasjonal sikkerhet i USA noen gang.

Haines er jurist og har tidligere jobbet for Barack Obama-administrasjonen som nasjonal sikkerhetsrådgiver. Hun har også vært visedirektør for CIA, og var også den første kvinnen som tiltrådte denne stillingen.

fullskjerm neste SPION-SJEF: Avril Haines blir ny etteretningssjef i Biden-administrasjonen.

På søndag meldte flere amerikanske medier at Biden vil nominere Antony Blinken som utenriksminister og Jake Sullivan som rådgiver for nasjonal sikkerhet.

Mandag bekreftet Biden spekulasjonene og opplyste at han vil nominere tidligere viseutenriksminister Antony Blinken til posten som utenriksminister.

– USAs forhold til Saudi-Arabia vil derimot bli tatt opp til ny vurdering under Biden, for å sikre at det fremmer våre interesser og er i tråd med våre verdier, sa Blinken i et intervju i oktober.

Biden nominerer også en annen veteran fra Obama-administrasjonen, Jake Sullivan, til posten som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Sullivan var sikkerhetspolitisk rådgiver da Biden var visepresident, og har også vært rådgiver for Hillary Clinton.

Den nye FN-ambassadøren ser ut til å bli Linda Thomas-Greenfield.

New York Times skriver at det nye laget ser ut til å gjenforene mange som jobbet under Obama-administrasjonen.

Ifølge CNN har Biden uttalt seg om utvelgelsene slik:

– Disse individene er like erfarne og krisetestede som de er innovative og fantasifulle. Deres prestasjoner innen diplomati er enestående, men de gjenspeiler også ideen om at vi ikke kan møte de store utfordringene i dette nye øyeblikket med gammel tenkning og uendrede vaner, eller uten mangfold av bakgrunn og perspektiv.

–Det er derfor jeg har valgt dem.

