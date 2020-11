forrige







fullskjerm neste SPESIALSTYRKER: En soldat fra Amhara Special Forces i byen Dansha i Etiopia.

Etiopisk lege til VG: − Vi drepes

Den etiopiske legen måtte flykte da sykehuset han jobbet på ble bombet. Han vet ikke hvor kona og de fem barna er blitt av. – Vi drepes med kuler, bomber og kniver, forteller han til VG.

Nå nettopp

Borgerkrigen i Etiopia er i ferd med å gå inn i en ny og mer alvorlig fase. Etiopias statsminister har varslet at «ingen nåde» vil bli vist overfor folk som ikke kommer seg vekk i tide.

Det har ført til en flom av flyktninger mot nabolandet Sudan. VG har snakket men én av dem, en 40 år gammel lege fra byen Humera, vest i regionen Tigray, der det nå pågår harde kamper.

– Etter hvert som regjeringshæren, militser og deres allierte fra Eritrea omringet byen fyltes sykehuset opp med sårede. Mange manglet ett bein eller en arm etter at husene deres ble bombardert. Andre var blitt skutt på kloss hold. Mange var stukket med kniv, forteller han VG på en sprakende telefonlinje fra Sudan.

forrige





fullskjerm neste SKADET: En ung jente ligger skadet i huset sitt i Humera i Etiopia den 22. november. Andre i bygningen der hun bor ble drept i rakettangrepet.

FN: Folkemord

Av hensyn til mannens sikkerhet ved en eventuell retur til Etiopia, og av hensyn til hans slektninger som fremdeles er i landet, bruker ikke VG mannens navn. Telefonsamtalen er formidlet via norske Kirkens Nødhjelp, som jobber i regionen.

– Vi drepes. Vi drepes med kuler, bomber og kniv. Jeg har sett mye av det med egne øyne. Det er et folkemord. Jeg legger skylden på regjeringshæren og deres allierte. Vi har mistet våre hus, våre husdyr, våre avlinger. De utsletter oss, forteller legen.

VG kan ikke verifisere legens opplysninger, men det er et faktum at byen Humera ble bombet, og et høyt antall sivile ble drept. FN har uttrykt bekymring for at et folkemord finner sted. Begge sider i konflikten, både regjeringshæren og opprørerne, får skyld for drap på sivile.

– Den 9. november ble sykehuset angrepet. Vi måtte bare flykte mot grensen. Kona mi og våre fem barn flyktet også, men jeg vet ikke hvor de er blitt av. Jeg har ikke fått kontakt med dem. Det yngste barnet er bare to år, forteller legen.

HER KJEMPES DET: I den etiopiske regionen Tigray, som grenser mot Eritrea og Sudan, raser en blodig borgerkrig som nå går inn i «tredje fase». Foto: AP

– Får spørsmål om Norge

Krigen i Etiopia brøt ut i starten av november. Det skjedde etter at «Folkefronten for frigjøring av Tigray» (TPLF) avholdt et regionvalg som myndighetene i hovedstaden Addis Abeba ikke anerkjente.

Det er blitt advart om brudd på menneskerettighetene i krigen, og begge parter har vært kompromissløse og avvist internasjonale forsøk på forhandlinger om en våpenhvile.

Etiopias statlige menneskerettighetskommisjon har rapportert at det skjedde en massakre vest i Tigray den 9. november. Kommisjonen hevder 600 personer ble drept i byen Mai Kadra da unge militante gikk fra dør til dør og drepte folk fra minoritetsgruppene Amhara og Wolkait, melder NTB.

Disse folkegruppene er i konflikt med folkegruppen Tigray, som utgjør flertallet av flyktningene som nå rømmer fra regionen. Amnesty International har ikke kunnet fastslå hvem som sto bak udåden, men øyenvitner mener at det var opprørerne, ikke regjeringshæren, som er ansvarlig for de brutale drapene.

forrige







fullskjerm neste PÅ FLUKT: Desperate mennesker fra Tigray-folket krysser en elv for å komme seg til nabolandet Sudan i helgen.

Klinikk i teltleir

Leger og helsepersonell som flyktet fra sykehuset i Humera driver nå en klinikk i teltleiren som kalles «landsby åtte», rett over grensen til Sudan.

Her har legen som VG har snakket med jobbet i snart to uker for å hjelpe andre flyktninger, i samarbeid med blant annet Kirkens Nødhjelp. Landrepresentant i Sudan for organisasjonen, Berte Marie Ulveseter, er i felt nær grensen.

Hun beskriver en svært alvorlig situasjon.

I ETIOPIA: Landrepresentant i Sudan for organisasjonen, Berte Marie Ulveseter, snakker med en flyktning fra krigen i Etiopia i leiren som kalles «landsby åtte» i Sudan. Foto: Kirkens Nødhjelp

– Minst 45.000 flyktninger har ankommet. I leiren der vi nå befinner oss er det 12.000 mennesker som deler 58 latriner og tre vannposter. Du kan selv tenke deg hvordan sanitærforholdene er, sier Ulveseter til VG.

– Mange av flyktningene jeg har snakket med forteller om det samme som denne legen: De flyktet hals over hodet, mens folk ble skutt eller hugd ned med kniv. De er de eneste vitnene vi har, ettersom regjeringen har kuttet telefonnettet, mobilnettet og internett i Tigray, forteller hun.

FREDSPRISVINNER: Etiopias statsminister Abiy Ahmed mottok hyllest fra balkongen på Grand Hotell i Oslo den 10. desember 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fikk fredsprisen

Torsdag har statsminister Abiy Ahmed Ali, en mann som i fjor var i Norge for å motta Nobels fredspris, gitt hæren ordre om å angripe Mekele, regionhovedstaden i Tigray.

– Etiopias nasjonale forsvarsstyrker har fått ordre om å starte den tredje og avsluttende fasen i vår operasjon, sier han.

les også Krig i Etiopia: – Det største omdømmetapet for Fredsprisen noen gang

Berte Marie Ulveseter i Kirkens Nødhjelp forteller at mange av flyktningene de har møtt stiller spørsmål når de får høre at hun er fra Norge.

– Det blir reagert på at statsministeren fikk fredsprisen. Han fikk jo prisen for å ha sikret fred med Eritrea, men mange sier at den kom altfor tidlig, sier hun.

– «Se hva han gjør nå», blir vi konfrontert med. Det er jo ikke særlig fredelig å slippe bomber i hodet på sivile, sier Ulveseter.

VÅPEN: Medlemmer av den lokale militsen i Amhara på vei for å krige mot TPLF i Sanja. Foto: TIKSA NEGERI / REUTERS

– Sivile skal beskyttes

Opprørsledelsen i TPLF har kommunisert med omverdenen via satellittelefon og varslet at «Tigray er klar til å kjempe til siste mann».

TPLF er anklaget for å ha begått krigsforbrytelser, og ifølge statsministeren har flere tusen soldater fra bevegelsen lagt ned våpnene sine og overgitt seg til føderale styrker de siste dagene.

– I denne siste fasen vil vi gjøre alt vi kan for å beskytte uskyldige sivile, sier statsministeren.

PS: Legen VG har snakket med forteller at han også tidligere i livet har vært flyktning i nabolandet: Da han var 4-åring måtte han og familien ta seg til Sudan under tørke- og sultkatastrofen i Etiopia. Han takker Sudan for å ha holdt to grenseoverganger åpne, men nå meldes det om at disse grensene er stengt etter press fra Etiopia.

Publisert: 26.11.20 kl. 17:18

Mer om Etiopia