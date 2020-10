HOLDT IKKE AVSTAND: Lokalpolitiker Vernon Jones ble båret av folkemengden under en samling i Macon i Georgia i natt. Foto: John Bazemore / AP

«Crowdsurfet» gjennom folkemengden

Georgia-politikeren Vernon Jones vekket oppsikt under Trumps folkemøte i Macon i Georgia natt til lørdag.

Nå nettopp

«Crowdsurfingen» har skapt reaksjoner på Twitter, der Jones får kritikk for å ikke overholde smittevernreglene under folkemøtet. Jones lot de oppmøtte bære seg gjennom folkemengden og han brukte heller ikke munnbind.

I Macon var det påbudt med munnbind under folkemøtet, sier lokale helsemyndigheter til lokalavisen Macon Telegraph.

På Twitter beskyldes Jones blant annet for å være hensynsløs overfor familiene til etterlatte. Over 218.000 mennesker har mistet livet som følge av coronaviruset i USA, viser VGs coronaspesial.

Jones har selv svart en av kritikerne på Twitter:

– Jeg antar at du glemmer at millioner har overlevd det. Faktisk, så er overlevelsesraten 99,9 prosent, skriver Jones, etterfulgt av hashtagen #hater.

Senere fulgte han opp med følgende beskjed:

– Ja, jeg surfet den mengden! Til haterne - forbli sinte! Dere vil bli enda sintere 3. november.

3. november avholdes presidentvalget i USA.

59 år gamle Jones er medlem av Representantenes hus i Georgia for Demokratene, men talte til støtte for Donald Trump under republikanernes landsmøte i august.

Trumps folkemøter har fått mye kritikk for sin håndtering med smittevernreglene. Idet Trump gikk på scenen i Georgia, meldte helsedepartementet i Minnesota at de har sporet minst 20 smittetilfeller tilbake til et Trump-rally i Bemidji 18. september, skriver CNN.

Les mer fra Trumps møte i delstaten her.

Publisert: 17.10.20 kl. 08:42