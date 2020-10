Madsen siktet for fangeflukt – vurderer ytterligere siktelser

Peter Madsen ble funnet etter fem minutter på frifot. Nå er han pågrepet og siktet for «fangeflukt».

En eventuell ny dom vil imidlertid ha lite å si for Madsen, som allerede er dømt til landets strengeste straff for drapet på Kim Wall: Livsvarig fengsel.

Strafferammen for fangeflukt er fengsel inntil to år. Politiet skriver også i en pressemelding at de vurderer ytterligere siktelser, samt om de skal fremstille ham for varetektsfengsling.

Da Madsen ble pågrepet hadde han på seg det som lignet på et bombebelte. Politiet valgte derfor å trekke seg unna, i påvente av at bombegruppen kom til stedet. Før dette ble Madsen iført håndjern.

Beltet Madsen hadde på seg var mest sannsynlig ikke et ekte bombebelte.

– Det er ingenting som tyder på at det har vært sprengstoff i bildet, sier politiinspektør Mogens Lauritsen på en pressekonferanse.

Politiet bombehund har heller ikke markert ved beltet.

Truet seg ut

Før dette hadde Madsen truet seg ut av fengselet med en pistollignende gjenstand. Han hadde da tatt en kvinnelig ansatt i fengselet som gissel. Ekstra Bladet har tidligere skrevet at det er snakk om fengselets psykolog.

– Ingen av oss fysisk skadet, men det har vært psykisk belastende for de involverte medarbeidere. I øyeblikket tar vi hånd om alle som har vært involvert i fengselet, sier Hanne Høegh Rasmussen, som leder Herstedvester fengsel.

På bilder fra stedet sees Madsen mens han sitter på gresset med en belte rundt livet. Politiets skarpskyttere ligger rundt mens de passer på situasjonen.

Meldingen til politiet kom klokken 10.21. Da ble alt av disponibelt mannskap sendt til stedet.

Etter en beskrivelse fra de fengselsansatte, fant politipatruljen ham noen hundre meter unna. Dette skjedde klokken 10.26.

TATT: Slik så det ut før Peter Madsen ble pågrepet tirsdag. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

Hoppet inn i hvit varebil

Politiet sier det er uklart hvordan Madsen har fått tak i den pistollignende gjenstanden og «bombebeltet». Dette er noe av det de etterforsker.

-- Om det er noe han har fremstilt selv, vet vi ikke. Men det var ikke en pistol, og når det gjelder bombebeltet virker det ikke som det var sprengstoff i det. Bombehund reagerte ikke på det, og sprengstoffeksperten mente heller ikke det var eksplosivt, sier Lauritsen.

De mener imidlertid det ikke er noe som tyder på at Madsen fikk hjelp med flukten, verken fra noen i fengselet eller noen utenfor.

Madsen ble pågrepet i det han tok seg inn i en hvit varebil, men politiet tror sjåføren var intetanende. Han hadde utenlandsk bakgrunn.

-- Vi skal avhøre ham, men det er noen språklige utfordringer der, sier Lauritsen.

Nå gransker politiet og fengselsledelsen hvordan dette kunne skje.

– Vi skal se på hvilke sikkerhetsprosedyrer vi har og om vi har fulgt dem, samt om det er behov for å skjerpe noen, sier Lauritsen.

Justisminister reagerer

Danmarks justisminister Nick Hækkerup reagerer kraftig på at Madsen greide å rømme og varsler nye fengselstiltak.

– Det sier seg selv at dømte livstidsfanger som har begått de verst tenkelige forbrytelser ikke skal kunne komme seg løs fra myndighetenes varetekt. En ting er sikkert: Vi kommer til å iverksette en rekke ytterligere tiltak mot fangeflukt den kommende tiden, skriver han på Twitter.

Videre opplyser han at han har bedt kriminalomsorgen om en redegjørelse for å finne ut av hvordan Madsen kom seg ut av fengselet.

– Dette er ikke første gang vi opplever alvorlige fluktforsøk. Etter siste års fangeflukt i Slagelse er det tatt nye sikkerhetstiltak og det er en ny handlingsplan på vei, skriver justisdepartementet.

Skal ha tilstått

Madsen ble i 2018 dømt til fengsel på livstid for mishandlingen og drapet på Kim Wall, en svensk journalist som var invitert med på tur i ubåten Madsen hadde bygget selv.

Madsen har selv kun erkjent å ha partert liket av Wall, og mener han handlet i panikk. Han har forklart at hun døde som følge av forgiftning om bord i ubåten.

I en fersk dokumentar fra danske Discovery Networks skal Madsen derimot tilstå å ha stått bak drapet.

– Det har ikke noe å gjøre med hvem sin skyld det er. Det er min skyld, hun døde. Og det er min skyld, fordi jeg begikk forbrytelsen. Alt sammen er min skyld, sier han i en telefonsamtale med en journalist i programmet «De hemmelige opptagelser» på Discovery.

