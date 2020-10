BEHANDLING: Legene på sykehuset ved Bergamo har måttet behandle flere tilfeller enn noen andre i Italia. Foto: Claudio Furlan / LaPresse

Italienske leger advarer mot senskader etter coronaviruset: – Sliter flere måneder senere

MILANO/BERGAMO (VG) Ingen i Europa ble rammet tidligere hardere av corona. Nå advarer italienske leger mot senskader etter viruset.

– Vi forventet ikke noe liknende. Ingen gjorde det. Dette viruset er annerledes enn tidligere SARS-virus, sier legen Simone V. Benatti (44).

VG får sitte på til Bergamo, hvor Benatti skal på jobb. Han bor til daglig i Milano og pendler hver dag den snaue timen til byen som har blitt omtalt som Europas episenter for coronasmitte.

Med munnbind, spritede hender og åpner vinduer, er smittevernet ivaretatt.

– Situasjonen har roet seg ned veldig. Jeg håper det er rolig, fordi jeg skal ha nattevakt i dag, forteller Benatti.

Totalt 338 398 smittetilfeller er registrert i Italia. Verst har det gått utover regionen Lombardia.

Dagens situasjon står imidlertid i sterk kontrast til krisen som rammet Nord-Italia i vinter. Smittesituasjonen er under kontroll, og kun ti av 40 senger ved sykehuset er «reservert» for coronapasienter.

Likevel er det én ting som uroer legene ved sykehuset i Bergamo: Pasienter som har vært syke, kan slite i lang tid etter at de fikk viruset.

– Dette er ikke nytt, men i tillegg ser vi at selv de som har hatt så milde symptomer at de ikke har behøvd oksygen, fremdeles sliter flere måneder senere.

fullskjerm neste KJØRETUR: Simone Benatti på vei til jobb i sin Fiat.

– Føler seg svake

Nattemørket er i ferd med å gjøre sitt inntog da solen forsvinner bak de karakteristiske norditalienske fjellene som ligger som en kant langs vakre Bergamo.

Like utenfor byen ligger sykehuset hvor legene driver forskning på det som kalles «long Covid».

– De føler seg svake og uten pust. Ikke hver dag, men de føler ofte at de ikke får så mye luft som de trenger. De sliter med å konsentrere seg og har problemer med hukommelsen. Dette er veldig rart, fordi vi har ikke funnet noen tester som viser spesifikke problemer. Derfor vet vi ikke hvorfor de er sånn, sier 44-åringen.

Fenomenet har tidligere blitt omtalt av blant andre Washington Post, hvor en 54 år gammel dame forteller at hun «føler seg som hun er 80 år».

– Vi har akkurat begynt å jobbe med de første dataene. Rundt en tredjedel sier at de ikke føler seg helt friske eller fremdeles har problemer med for eksempel lungene, sier Marco Rizzi, som er sjef for enhet for smittsomme sykdommer.

Klokken har passert åtte på kvelden, men han er fremdeles på kontoret sitt. Rizzi tar seg tid til fortelle VG om forskningen de gjør ved sykehuset.

– Vi følger med på at noen av dem kan få kroniske problemer. Noen kan til og med trenge lungetransplantasjon, det vet vi ikke ennå, sier Rizzi om de mulige senskadene.

– Hvor stort omfanget og alvorlighetsgraden er, det vet vi ikke, sier han.

På kort sikt er mental helse også et problem. Rundt en tredjedel av Bergamo har fått påvist coronasmitte. Ettersom sykehuset var så overarbeidet at det ikke var kapasitet til å behandle alle, tror Simone Benatti at tallet i virkeligheten kan være høyere.

– Så mange har blitt påvirket. Noen har kanskje mistet en av sine nærmeste eller vært isolert altfor lenge. Vi har merket en høy andel av personer med post-traumatiske stresslidelser, sier han.

– Delirium, angst, post-traumatiske stresslidelser og vekttap kan være konsekvenser av å være innlagt over lang tid. Man kan være sliten og trenge rehabilitering før man kan jobbe og løpe, jobbe eller til og med spise, sier Marco Rizzi.

PÅ KONTORET: Sjefen for enheten for smittsomme sykdommer, Marco Rizzi. Foto: Mats Arntzen, VG

Skeptisk til svensk taktikk

Legene antar imidlertid at de mentale helseeffektene vil være et forbipasserende problem. De er mer bekymret for at friske personer kan slite med etterdønninger.

– Det er ikke sånn at viruset er over når testen er negativ. Noen pasienter har biologisk aktivitet flere måneder etter at de har vært syke, noe som kan føre til skade på lunger, hjerne eller hjerte, sier Rizzi.

Kinesiske forskere har nylig publisert en artikkel om hvordan SARS-viruset fra 2003 påvirker folk i dag.

– De har fremdeles skader på lungene og andre problemer. Kanskje må vi følge opp noen personer i ti år eller gjennom hele livet, sier Rizzi, som understreker at det fremdeles er tidlig i forskningen av Covid-19.

Funnene kan være et argument mot Sveriges taktikk mot coronaviruset.

– I begynnelsen var det noen som sa at det kunne være som en influensa, at alle måtte få det for å bygge flokkimmunitet. I Sverige gjorde de noe som liknet på dette. Jeg er ikke sikker på at dette er riktig taktikk. Dersom viruset legger igjen uante senskader som lungeproblemer eller hjertetrøbbel, vil det være et problem. Også influensa kan gi det, men det er i veldig liten grad, sier Benatti.

De ser tegn at også yngre personer, spesielt jenter, har senskader etter å ha vært smittet.

– Vi vet ikke mye om viruset ennå. Det er et veldig mystisk virus. Moderne medisin har kommet veldig langt, men ikke så langt at vi har klart å løse dette.

