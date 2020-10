KREVER ENDRING: Freja Fokdal og de andre initiativtagerne mener at partiledelsene, i lys av historiene som har kommet frem, må ta ansvar for å endre kulturen. Foto: Emma Line Holm Sejersen

Står bak MeToo-oppropet i dansk politikk: − Jeg tror ikke vi var klare da. Det er vi nå

KØBENHAVN (VG) Et opprør mot seksuell trakassering brer seg i Danmark. Freja Fokdal (24) i Radikale Venstre er én av dem som sørger for at det skjer.

Kvinner som står frem med historier om maktmisbruk og overgrep, underskriftskampanjer og toppolitikere som trekker seg:

Det som skjer i Danmark akkurat nå minner umiskjennelig om Metoo-bølgen som skylte innover Norge og andre deler av verden i 2017.

Ballen begynte for alvor å rulle da den folkekjære TV-profilen Sofie Linde på direkten fortalte om sexisme i mediebransjen. Flere kastet seg på.

De startet et snøskred.

Den siste måneden har lederen for regjeringens støtteparti Radikale Venstre trukket seg. Det samme har borgermester Frank Jensen i København. Denne uken ble det også kjent at Danmarks utenriksminister er anmeldt for en voldtekt som skal ha skjedd i 2008.

– Det er stort; veldig viktig og samtidig veldig overveldende. Det har blitt mye større enn jeg hadde forestilt meg, sier Freja Fokdal til VG.

Sammen med tre andre unge kvinnelige politikere står hun bak #enblandtos – et felles opprop mot seksuell trakassering og sexisme i dansk politikk.

MeToo-bølgen skyller over Danmark, men hvorfor kom ikke den 2017. VG forklarer hvorfor:

«Det gidder vi faktisk ikke å finne oss i»

1600 kvinner stilte seg i september bak Sofie Lindes anklager om ukultur i mediebransjen. Underskriftene i politikken lot vente på seg.

– Til slutt innså vi at vi ikke kunne vente på at noen andre skulle gjøre det, så vi startet et opprop. Derfra gikk det raskt oppover, sier Fokdal.

Initiativtagerne samlet inn 79 anonyme historier fra kvinnelige politikere. De skildrer alt fra sexistiske kommentarer til seksuelle overgrep. Samtidig har 322 kvinner skrevet under på en kronikk som for én uke siden ble publisert i storavisen Politiken.

Kravet er at partiledelsene tar et oppgjør med egne rekker.

– I mange år har kvinner i politikken måttet gå på kompromiss med seg selv, fordi ting var som de var. Nå har det kommet en ny generasjon som sier; «det gidder vi faktisk ikke å finne oss i». Vi var nødt til å ta det neste skrittet i politikkens kvinnekamp, sier Fokdal.

– Blir ikke tatt hånd om når det skjer

Fokdals eget parti er blant de hardest rammede av den nye Metoo-bølgen. Radikale Venstre gikk i krisemøter etter at daværende partileder Morten Østergaard innrømmet å ha seksuelt trakassert folketingsmedlem Lotte Rod for nesten ti år siden.

Men dette oppropet er partiløst, understreker 24-åringen.

– Kvinnelige politikere vegrer seg for å stå frem med historier om sexisme fordi det kan gjøre skade på eget parti og den visjonen partiet har for samfunnet. Derfor ville vi gjøre det i fellesskap, på en måte der vi ikke retter pekefinger mot enkeltpartier eller -personer.

OPTIMISTISK: Politiker Freja Fokdal er overbevist om at Frank Jenssens avgang som overborgermester har fått folk til å innse alvoret. – Jeg tror virkelig det får noen menn til å tenke over sin egen oppførsel, sier hun. Foto: Emma Line Holm Sejersen

De 79 historiene har gjort det klart for Fokdal at danske partier mangler gode rutiner for å håndtere seksuell trakassering. Alvorlige saker har stanset hos partiledelsen.

– Det ene problemet er at det skjer i utgangspunktet. Det andre er at de ikke blir tatt hånd om når det skjer, sier hun.

Nå mener politikeren at partiene må gjennomføre spørreundersøkelser, utarbeide retningslinjer og utdanne ledelsen i å håndtere varsler.

Bedre sent enn aldri

Mange spør seg hvorfor den virkelig store Metoo-bølgen har truffet Danmark nå – tre år etter New York Times’ avsløringer om filmprodusenten Harvey Weinstein.

Da den sosialdemokratiske byrådspolitikeren Sonja Marie Jensen i 2017 sto frem og fortalte om klapps på rumpa og upassende kommentarer ble hun anklaget for å orkestrere et mediestunt.

– Kanskje har det skremt noen. Og jeg tror ikke vi var klare den gangen. Det er vi nå, derfor gir vi bånn gass, sier Fokdal.

– Kan du se at det er problematisk at enkeltpersoner som et resultat av en slik kampanje blir hengt ut før de har fått prøvd saken for en domstol?

– Det er utrolig mange dilemmaer i dette. Jeg synes det er vanskelig, fordi det ikke bare kan være lovgivningen som setter grenser for hva som er OK. Dersom noen har gjort noe grenseoverskridende som ligger utenfor lovverket synes jeg man kan kreve at de går av. Mediene har også et ansvar for å undersøke at det finnes en eller annen form for dokumentasjon som støtter opp under historiene.

– Det er menns ansvar å la være

– Hva vil du si til de som opplever oppropet som at det «ikke lenger er lov til å snakke med det motsatte kjønn eller flørte»?

– Det er overhodet ikke det det handler om. Jeg synes det er å undergrave hele diskusjonen, fordi det vi kjemper mot er maktmisbruk og sexisme – ikke jovial sjargong og flørting. Og det er det bare noen mennesker som ikke vil forstå, men jeg tror absolutt at de kan forstå det.

– Hva med dem som spør seg hvorfor kvinnene ikke bare sa ifra da det skjedde?

– I politikken handler svært mye om maktforhold. Hvis en mann som kan være en «gatekeeper» legger hånden sin på låret ditt kan det være veldig vanskelig å si ifra i den situasjonen, fordi man er redd for konsekvensene det kan få for deg og din karriere.

– Og på en måte synes jeg heller ikke at det er kvinners ansvar å si ifra. Det er menns ansvar å la være, sier Fokdal.

Publisert: 24.10.20 kl. 11:27