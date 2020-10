DEBATT I NATT: Både Mike Pence og Kamala Harris kan fort bli president i USA, mener Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen. Foto: MANDEL NGAN, LOGAN CYRUS / AFP

Klart for historisk viktig visepresidentdebatt: – Trumps rake motsetning

Med to presidentkandidater over 70 år - og en coronapandemi som herjer, blir nattens debatt mellom Mike Pence og Kamala Harris omtalt som den viktigste noensinne.

Nå nettopp

Klokken 03 natt til torsdag er det duket for debatt mellom den republikanske visepresidenten Mike Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris.

Amerikanske medier beskriver den som den viktigste siden den første visepresidentdebatten i 1976. Det er USA-forsker Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen enig i.

– Både Harris og Pence kan fort bli president i USA. Og den neste presidenten får oppgaven med å gjenreise USA og Vesten etter pandemiens herjinger, sier han.

Mjelde mener derfor de to kandidatene må fremstå som troverdige ledere, ved å vise god sakkunnskap og utstråle autoritet. En troverdighet Pence allerede har, påpeker han.

– Han har jo også vært kongressrepresentant og guvernør. Så Harris har mest å bevise i natt, sier forskeren.

– Trumps rake motsetning

Mjelde tror imidlertid ikke at debatten vil ha en nevneverdig betydning for oppslutningen. Visepresidentkandidater kan heller berolige nervøse tilhengere, forklarer han.

USA-forskeren er også sikker på at det blir en mer sivilisert debatt enn mellom Biden og Trump.

– Pence er Trumps rake motsetning – religiøs, høflig og forsiktig. Både Harris og Pence kan gi skarpe «one-linere»: Harris har fått seg et navn gjennom virale øyeblikk i senatshøringer. Pence hadde eget radioprogram på 90-tallet og er veldig undervurdert som kommunikator.

– Hvor mye tror du utbruddet rundt Trump vil prege debatten?

– Pandemien generelt vil bli et stort tema. Pence må forsvare Trump-administrasjonen. Trump og Pence har en «good cop/bad cop»-arbeidsdeling; Pence gir den mer seriøse versjonen av Trumps budskap og kommer til å forsvare Trump kraftfullt. Han vet at total lojalitet er eneste måte å forbli på innsiden av presidentens sirkel på, sier Mjelde.

les også Biden til Trump: - Kan du holde kjeft, mann!

– En uinteressant debatt

Forfatter, Minerva-kommentator og USA-kjenner Jan Arild Snoen mener debatten i seg selv ikke er så viktig.

– Men hvem som blir visepresident kan være uvanlig viktig i år, fordi begge presidentkandidatene er så gamle og Trump nå har fersk sykdomshistorie, sier han.

Snoen er samtidig tydelig på at det er B-laget som stiller og at disse debattene vanligvis ikke har mye å si for amerikanske velgere. Jobben deres blir først og fremst å støtte opp under presidentkandidatene.

Han forventer imidlertid langt mer siviliserte tilstander enn under kaosdebatten mellom Trump og Biden.

– Saklig sett ligger dette an til å bli en mer informativ debatt. Men satt på spissen blir det en uinteressant debatt. Det skjer så mye stort sett hver dag som gjør at det knapt er plass til å vie oppmerksomhet til den, sier Snoen.

Les også: Derfor stemmer Josi (19) på Trump

– Ikke råd til å ta noen sjanser

Rådgiver i tankesmien Civita og USA-ekspert Eirik Løkke er enig i at debatten vil være ekstra viktig på grunn av alderen til kandidatene, helsetilstanden til Trump og spørsmål ved Bidens helse.

Løkke tror vi kan vente oss en mer reell debatt enn mellom presidentkandidatene, men spår at den blir jevn.

– Jeg tror de kommer til å holde seg til manus. Fordi Biden leder klart på meningsmålingene har ikke Harris råd til å ta noen sjanser. Pence er kjent for å være moderat med rolig lynne, men han har behov for å vinne velgere tilbake og må antagelig være mer aggressiv enn han pleier, sier han.

USA-eksperten er overbevist om at smitteutbruddet rundt Trump kommer til å prege debatten på to nivåer:

– For det første den katastrofale politiske håndteringen av pandemien. For det andre den personlige håndteringen rundt Trump og teamet rundt ham, som har vært en katastrofe, sier Løkke.

les også Trump: – Ikke vær redd for covid

– Utbruddet oppfyller alle profetier

NTNU-professor Espen Moe ved institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap mener nattens debatt kan bli velgernes eneste mulighet til å få reell informasjon.

Særlig fordi det fortsatt er uklart om Donald Trump vil være virusfri til de neste presidentdebattene 15. og 22. oktober.

– Det er fremdeles de debattene som er viktigst. La oss si at det ikke blir flere fordi presidenten har corona; i så fall er det en katastrofe for Trump at han ligger syv-åtte prosentpoeng bak på meningsmålingene. Jeg tviler på at Pence vil klare å ta igjen det ved hjelp av en enkelt opptreden, men hvis tilstanden til presidenten snur er han potensielt USAs neste president, sier Moe.

Professoren mener debatten utvilsomt vil dreies mot coronautbruddet i Det hvite hus. Å finne en balanse blir avgjørende for Harris, påpeker han.

– På den ene siden oppfyller utbruddet alle profetier om den sittende administrasjonen; den uansvarlige håndteringen med presidenten i spissen. På den andre siden kan det virke smakløst å kjøre hardt på corona når presidenten er syk, sier Moe.

– Republikanerne vil spinne utbruddet som at supermannen Trump har overlevd corona, at helsevesenet fungerer, at det som samfunn går an å leve med viruset og at Demokratene må slutte å politisere viruset, sier han.

Publisert: 07.10.20 kl. 23:07

Les også