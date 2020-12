SER FREMOVER: Påtroppende president Joe Biden er bekymret for USAs forhold til andre land. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Biden: − Jeg vil etablere et godt forhold til Europa

Påtroppende president Joe Biden forteller til CNN at forholdet til Europa må forbedres.

– Det første jeg vil gjøre, etter å ha snakket med rundt 20 statsledere – selv om jeg har sagt at vi kun har en president om gangen – er at jeg vil etablere et godt forhold til Europa. Vi trenger å få Europa tilbake på vår side.

Det sier Biden til Jake Tapper under sitt første intervju sammen med kommende visepresident Kamala Harris siden valgdagen.

Selv statsminister Erna Solberg har innrømmet at de siste fire årene har vært utfordrende for Norge og USAs øvrige allierte.

– Trump er en annerledes politiker. Han har dyrket overraskelsen og uforutsigbarheten, og det er krevende for allierte. Det har gjort det vanskeligere for oss allierte, sa statsminister Erna Solberg til VG da hun hadde gratulert Biden med seieren 9. november.

Fått private gratulasjoner

I intervjuet sier USAs innvalgte president også at han har mottatt gratulasjoner fra flere republikanere enn de som har gratulert ham i offentligheten.

– Flere sittende republikanske senatorer har ringt meg privat og gratulert meg, sier Biden.

– Jeg skjønner situasjonen de befinner seg i. Fram til valget er endelig avgjort av valgmannskollegiet er de i en veldig tøff situasjon.

President Donald Trump har gjort det svært klart overfor sine partifeller at valget ikke er over, og har vært krass mot dem som har talt ham imot.

Det at flere republikanske senatorer har ringt til Biden kan være et signal om at hans tidligere gode forhold til medlemmer av det andre partiet vil fortsette når han blir president.

Vil ta Trump i hånden

På spørsmål fra Tapper om Biden ønsker at president Trump skal komme til innsettelsesseremonien 20. januar svarer Biden at det ikke er så viktig for ham.

– Det er helt og holdent hans avgjørelse, det har ingenting å si for meg personlig, men det vil ha noe å si for landet.

– Det er viktig i den form av at vi kan demonstrere slutten på kaoset han har laget, at det er en fredelig maktoverføring med begge parter som står der og tar hverandre i hånden og går videre.

Selv om Biden tror det ville sendt et godt signal til amerikanerne, mener Biden det ville vært enda viktigere at verden fikk se de to presidentene sammen.

– Se hvor vi er i verden, se hvordan de ser på oss; de tenker at slike ting skjer i diktaturer, ikke i USA. Det jeg bekymrer meg for Jake, mer enn hva det har å si for nasjonal politikk, jeg bekymrer meg for hvordan vi viser oss for resten av verden.

