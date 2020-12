STRAFFES FOR UNGDOMSFORELSKELSE: – Hele livet kan forandres på grunn av én liten feil, forteller nitten år gamle Serena Fleites til avisen New York Times om videoene av henne som ble delt på Pornhub. Foto: RACHEL BUJALSKI / NYTNS

Pornhub granskes av Mastercard etter overgrepsanklager

Mastercard skal granske verdens største pornonettsted, etter anklager om at de tillater deling av overgrepsvideoer.

Pornhub selv avviser anklagene.

– Enhver påstand om at vi tillater videoer som fremstiller seksuelt misbruk av barn er uansvarlig og åpenbart usant, skriver nettstedet i en uttalelse til New York Times, som publiserte påstandene i en stor artikkel fredag.

I artikkelen forteller flere unge kvinner om at videoer av dem er delt på Pornhub, uten deres viten og vilje. Flere av videoene skal vise kvinnene når de er under seksuell lavalder, og er dermed å anse som overgrepsmateriale.

I ett tilfelle skal en 15 år gammel jente ha forsvunnet fra hjemmet i Florida. I jakten på datteren, skal moren ha funnet 58 videoer av henne på Pornhub.

New York Times har intervjuet nitten år gamle Serena Fleites, som var bare 14 år gammel da seksualiserte videoer av henne ble lagt ut på Pornhub av hennes daværende kjæreste. Venner på skolen oppdaget videoene.

– Folk tekstet meg og truet meg med at de ville sende videoene til moren min, sier hun til den amerikanske avisen.

Pornhub er verdens største nettsted for porno, og er eid av det kanadiske selskapet Mindgeek.

Søndag gikk det amerikanske kredittkortselskapet Mastercard ut og sa at de vil innlede granskning av påstandene mot Pornhub, via sine koblinger til banken brukt av Mindgeek. Det skriver Reuters.

– Hvis påstandene i artikkelen stemmer vil vi umiddelbart gå til aksjon, sier Mastercard i en uttalelse.

– Vil beskytte kanadiere

Artikkelen har skapt sterke reaksjoner. Milliardæren Bill Ackman har gått og oppfordret også kredittkortselskapene VISA og American Express til å gjøre som Mastercard.

Kanadas statsminister Justin Trudead sa lørdag at landets politi og sikkerhetsmyndigheter arbeidet med påstandene som kom fram mot Pornhub i New York Times.

– Vi skal gjøre hva vi kan for å forsikre oss om at alle kanadiere er trygge, sa Trudeau.

Pornhub har 3,5 milliarder besøk i måneden, fra hele verden.

En ny studie fra universitetet i Indiana, publisert i «Archives of Sexual Behavior» i november, fant at 45 prosent av videoene på Pornhub innehold minst én form for fysisk aggresjon – som slag, kvelning eller lugging.

Endrer kjønnsroller

Nettstedet Pornhub har tidligere vært under debatt. I vår publiserte Redd Barna en rapport om unges seksualvaner. Der kom det fram at mange jenter har deltatt i seksuelle handlinger som de eller partneren har sett i porno, selv om de opplevde det som grenseoverskridende, smertefullt eller krenkende.

Rapporten fant også at pornoen så ut til å endre gutter og jenters tanker om eget kjønn og kjønnsroller.

– Ungdommene jeg har snakket med, mener selv at røff og aggressiv sex er blitt normalisert. Det er noe vi må ta på alvor. Kvelning, slag og lugging er blitt vanlig. Det er som regel jentene det gjøres mot, sa rapportens forfatter Silje Berggrav til VG da.

Publisert: 06.12.20 kl. 23:41

