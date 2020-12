I KRISEMØTE: Statsminister i Storbritannia Boris Johnson sa lørdag at millioner av briter må kansellere juleplanene sine som følge av spredning av et mutert virus som kan være opptil 70 prosent mer smittsomt en det opprinnelige. Foto: NEIL HALL / EPA

Krisemøte i Storbritannia – frykter matkrise

Den britiske statsministeren Boris Johnson holder mandag et krisemøte som følge av at Frankrike midlertidig har stengt grensene til Storbritannia etter funnet av en ny virusmutasjon.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En talsmann har sagt til The Guardian at møtet skal handle om stengte grenser og særlig godstransporten både inn og ut av landet.

Ifølge Sky News kan det bli tomt for noen typer importerte matvarer om bare to uker. Stansen i transport kan også føre til forsinkelser i vaksineleveranser.

Frankrike og flere andre europeiske land har valgt å stanse flygninger og innreise fra Storbritannia som følge av et mutert virus som herjer i landet. Det er anslått at den nye virusvarianten kan være opptil 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige virusvarianten.

Frankrike har også valgt å innstille varetransport i 48 timer fra midnatt søndag. Transportåren via Frankrike er ifølge Reuters Storbritannias viktigste handelsforbindelse til Europa.

les også Helsedirektoratet oppfordrer til testing av alle innreisende fra Storbritannia

Den britiske transportministeren Grant Shapps sier mandag morgen at han er overrasket over at Frankrike har stengt grensene for frakt av varer. Han understreker at de stengte grensene ikke er et umiddelbart problem, men at det kan bli det dersom situasjonen vedvarer.

Søndag advarte han offentligheten mot å reise til grensene i Kent i det sørøstlige England, ettersom det er ventet køer av trailere og kaos på veiene.

Også EU skal avholde et krisemøte mandag. Målet med dagens møte vil være å koordinere landenes strategi i møte med det muterte viruset.

Virusvarianten er også påvist i prøver fra ni personer i Danmark, samt i Nederland og Australia. Den er så langt ikke oppdaget i Norge.

Søndag ble det klart at Helsedirektoratet anbefaler å stramme inn for reisende som kommer fra Storbritannia.

– Alle innreisende fra Storbritannia må vise negativ test på covid-19 ved ankomst til Norge og må følge karantenereglene. I tillegg anmodes det også sterkt til å teste seg for covid-19, skriver de på sine hjemmesider.

Pressekontakt i Helse- og omsorgsdepartementet sa til VG rundt klokken 21.00 søndag at Norge ennå ikke har bestemt seg for om vi skal innføre tiltak lignende andre europeiske land.

– Det er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at denne virusvarianten spres videre innenlands her i Norge. Det er viktig at alle som har ankommet fra Storbritannia siste 14 dager etterlever karantenereglene, sa helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding søndag.

– Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak.

Saken oppdateres.