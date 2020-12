KONGEPAR: Kong Carl Gustaf og dronning Silvia av Sverige på Stockholms slott 3. desember. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sveriges kong Carl Gustaf om coronapandemien: − Vi har mislyktes

I et intervju med svensk SVT kommer svenskekongen med en knusende dom over landets coronahåndtering.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken!

– Jeg ser på det som at vi har mislyktes. Vi har et stort antall mennesker som har dødd og det er grusomt. Det er noe vi alle sliter med, sier kong Carl Gustaf i det årlige programmet «Året med kongefamilien».

Over 7000 mennesker har dødd med coronaviruset i Sverige. Til sammenlikning er dødstallet i Norge 402.

– Det svenske folket har lidd kolossalt under vanskelige forhold. Man tenker på alle familiemedlemmene som ikke har kunnet ta avskjed med sine avdøde familiemedlemmer. Jeg tror at det er en tung og traumatisk opplevelse ikke å kunne ta en varm avskjed, sier kongen i intervjuet.

Når han blir bedt om å oppsummere året som har gått, bruker han ordet «annerledes».

– Det dekker nok alt, jeg synes det har vært forferdelig med tanke på alle de menneskene som har gått bort, og sorgen og frustrasjonen i mange familier og alle bedriftene som har havnet i knestående. Det er et forferdelig år som har rammet oss og Sverige.

les også Rapport: Sverige mislyktes i å beskytte de eldre

Kong Carl Gustaf blir også spurt om han selv frykter å bli smittet med coronaviruset.

– Den siste tiden har det kjentes mer merkbart, det har kommet nærmere og nærmere. Det er ikke det man ønsker seg.

Svenskene har nytt større frihet under pandemien enn andre europeere, men det har også kostet. For selv om folketallet i Sverige er høyere enn i Norge, har landet ti ganger flere døde per 100.000 innbyggere.

VG i Sverige: Én pandemi – to strategier

Pressede sykehus

Presset på de svenske sykehusene i spesielt Stockholm har vært stort også under den andre smittebølgen. Søndag ba sykehusdirektøren i regionen innstendig om hjelp av helsepersonell fra andre regioner. Tilstanden på sykehusene der var ifølge ham den verste i moderne tid.

Tallet på innlagte coronapasienter i svenske sykehus er nå høyere enn i mars, men det er imidlertid færre som trenger intensivbehandling, viser VGs tall.

I en delrapport fra den svenske coronakommisjonen ble det onsdag slått fast at de har mislyktes i å beskytte de eldre mot viruset. Der får myndighetene også kritikk for å ikke ha handlet raskt nok, blant annet når det gjaldt å innføre tiltak utover sommeren.