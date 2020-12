Delstaten California har godkjent resultatet fra presidentvalget 3. november. Det betyr at 279 av Bidens 306 valgmannstemmer så langt er godkjent. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

California godkjenner valgresultatet – sikrer Biden flertallet han behøver

Delstaten California har godkjent resultatet fra presidentvalget 3. november. Det sørger for at påtroppende president Joe Biden får mer enn 270 valgmenn.

NTB-AP

Nå nettopp

I alt tar Biden med seg stemmene fra 55 valgmenn fra California, og han har dermed 279 sikre valgmenn, ifølge opptellingen til nyhetsbyrået AP.

Selv om det har vært klart i flere uker at Biden vant presidentvalget, er det å sikre seg mer enn de 270 valgmennene som trengs for å vinne presidentvalget, et viktig steg på veien mot Det hvite hus.

– Det er en juridisk milepæl. Alt før det var basert på det vi kaller projeksjoner, sier jussprofessor Edward B. Foley ved Ohio State University.

Viktig formalitet

Denne delen av valget er ofte regnet som en formalitet, men de mindre kjente mekanismene i valget av amerikansk president har blitt mer synlig i år ettersom president Donald Trump nekter å godta nederlaget og fortsatt forsøker å få endre valgresultatet gjennom søksmål.

Det er fortsatt flere delstater som ikke har endelig godkjent valgresultatet, men så langt er 279 av Bidens 306 valgmannstemmer godkjent.

Trump-kampanjen forsøkte forgjeves å utsette godkjenningen av resultatet i vippestatene Georgia, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Arizona og Wisconsin, men per 30. november hadde alle disse delstatene godkjent resultatet.

Møtes 14. desember

De 538 valgmennene, som utpekes av de 50 delstatene og hovedstaden Washington, møtes 14. desember for å formelt stemme på den neste presidenten. Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som får størst oppslutning blant velgerne i delstaten valgmennene tilhører.

– Som en praktisk sak, vet vi nå at Joe Biden kommer til å bli innviet 20. januar, sier Foley.

Resultatet fra valgmannsforsamlingen er ventet 6. januar, og Kongressen godkjenner det samme dag. Selv om de folkevalgte kan nekte å godta resultatet fra valgmennene, vil det være nærmest umulig å hindre Bidens presidentskap på det tidspunktet.

Publisert: 05.12.20 kl. 03:19