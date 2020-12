FYRVERKERI MOT PROUD BOYS: Motdemonstranter skyter fyrverkeri mot Trump-tilhengerne. Foto: THOMAS NILSSON/VG

Fire knivstukket under uroligheter i Washington

WASHINGTON DC (VG) Det har vært flere sammenstøt mellom Proud Boys og motdemonstranter fra Black Lives Matter-bevegelsen i den amerikanske hovedstaden. Fire er knivstukket.

Oppdatert nå nettopp

SISTE: Natt til søndag norsk tid melder NBC at fire personer er knivstukket i sentrum av Washington D.C i forbindelse med uroligheter med Trump-tilhengere og motdemonstranter.

De er alle sendt til sykehus.

Tidligere lørdag samlet tusenvis av demonstranter seg i hovedstaden etter at søksmålet fra Texas om å omgjøre valgresultatene i fire vippestater, Pennsylvania, Michigan, Georgia og Wisconsin ble avvist av Høyesterett.

Lørdag kveld amerikansk tid ble det igjen spent. Motdemonstranter fra Black Lives Matter-bevegelsen har samlet seg på Black Lives Matter Plaza, med de ihuga Trump-supporterne i Proud Boys rett i nærheten.

MOTDEMONSTRANTER: Venstreorienterte motdemonstranter med antifascistiske slagord og skjold i Washington DC. Foto: THOMAS NILSSON/VG

Politiet sperret av alle gatehjørner inn mot plazaen, og også militært personell var tilstede for å se til at det ikke utvikler seg til voldsomme opptøyer.

Det var en svært spent stemning i byen i det mørket senker seg over Washington DC. I løpet av kvelden har det vært små sammenstøt mellom de to grupperingene, men det store politioppbudet får fort kontroll.

– Dere tapte! roper en kvinne i en ropert mot Trump-supporterne.

Proud Boys roper «Amerika først!».

PEPPERSPRAY: Venstredemonstranter sprayer pepperspray i ansiktet på en Trump-supporter i sentrum av Washington. Foto: THOMAS NILSSON/VG

Politiet satte tidligere på kvelden opp sperrebånd utenfor et hotell hvor det bor mange Trump-supportere. Det er ordkrig mellom BLM og Trump-tilhengerne. Et skjold av politibetjenter skiller de to gruppene. Flere Trump-supportere roper «USA, USA» i kor. Det er tungt bevæpnet politi i gatene.

Flere Proud Boys har kommet til, og VG har sett flere arrestasjoner. Politiet klarer hele tiden å rask roe gemyttene når det skjer provokasjoner.

les også Trump-tilhengere nekter å gi seg etter avvist søksmål mot valgresultater

BLM-demonstrantene skrek «vår jævla gate!». Og «fuck Trump!». VG så også motdemonstranter som sprayer pepperspray i ansiktet på Trump-tilhengere, og det er også skutt fyrverkeri mot et hotell der Proud Boys stod oppstilt.

Senere på kvelden omgrupperte Proud Boys seg og det kom flere til. Rundt klokken 3 natt til søndag norsk tid var omlag 1500 av dem seks-syv kvartaler unna Black Lives Matter plaza, hvor det er mange anti–Trump supportere.

Fox Washington D.C meldte tidligere i dag at fem demonstranter ble arrestert før demonstrasjonen «Million MAGA March».

PEPPERSPRAYET: En Black Lives Matter-demonstrant får hjelp etter å ha blitt peppersprayet av politiet. Foto: THOMAS NILSSON/VG

«Proud Boys, tre tilbake og stå klare», sa president Donald Trump under presidentdebatten mot Joe Biden i september da han ble bedt om å ta avstand fra hvite nasjonalister.

Siden er den høyreekstreme gruppen Proud Boys blitt et velkjent fenomen i hele verden. De er registrert som en hatgruppe i USA og bannlyst fra sosiale medier. Det siste halvåret har Proud Boys møtt opp på demonstrasjoner mot politibrutalitet for å støtte politiet – mot Black Lives Matter-tilhengerne

Artikkelen oppdateres!

PROUD BOYS: Trump-tilhengerne i Proud Boys tidligere lørdag i Washington D.C. Foto: Thomas Nilsson / VG

Publisert: 13.12.20 kl. 00:31 Oppdatert: 13.12.20 kl. 04:47