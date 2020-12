DELTAR: Susan Froehlich har siden august deltatt i en stor Moderna-studie. Foto: Thomas Nilsson / VG

Susan (70) deltar i historisk corona-studie: Slik reagerte hun på sprøyten

DALLAS, TEXAS (VG) Amerikanske Susan er trolig en av de aller første i verden som har fått Modernas coronavaksine. Torsdag anbefalte en rådgivningsgruppe at den blir godkjent i USA.

– Man skal gi tilbake til samfunnet, så dette var en «no-brainer», sier Susan Froehlich til VG.

Sammen med ektemannen har hun siden august deltatt i en større Moderna-studie. Vaksinen kan bli den andre coronavaksinen som godkjennes i USA.

– Hvis vi kunne hjelpe til å øke kunnskapen, og bidra til at de kom nærmere målet med å ferdigstille en vaksine, ville vi gjøre det, sier ektemannen Thomas Froehlich (71), som jobber som kreftlege på Clements University Hospital i Dallas.

VIL BIDRA: Susan og Thomas Froehlich blir fulgt opp i 25 måneden etter etter første injisering. Foto: Thomas Nilsson / VG

Resultatene fra studien som ekteparet har tatt del i har lagt grunnlaget for hvorvidt den blir godkjent av det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA – og foreløpig viser resultatene at vaksinen er 94,5 prosent effektiv.

6. januar skal også EU ta stilling til om Moderna-vaksinen er trygg til å deles ut. Hvis den blir godkjent betyr det at Norge også kan begynne distribusjon av vaksinen.

Amerikanske myndigheter har allerede kjøpt 200 millioner doser, som vil bidra til at 100 millioner amerikanere kan bli vaksinert. Det kommer i tillegg til de 100 millioner dosene som amerikanske myndigheter har kjøpt av Pfizer-vaksinen.

ANTISTOFFER: Susan sine blodprøver viser at hun har antistoffer i blodet. Thomas har ikke det. Foto: Thomas Nilsson / VG

Studien som Susan og Thomas deltar i viser at bivirkninger for moderna-vaksinen kan være ømme armer, tretthet, muskelsmerter og frysninger. Men at dette gjerne er kortvarig.

Susan og Thomas ble injisert to ganger i løpet av en fire ukers periode. Etter første sprøyte forteller Susan at hun hadde litt vondt i armen, men at det var først etter andre injisering at bivirkningene meldte seg.

– Jeg våknet midt på natten av at jeg hadde skikkelig vondt i magen, sier Susan og legger til at hun merket ubehag rundt tolv timer etter hun ble injisert.

– Jeg la meg på et annet rom, og det var da det virkelig begynte. Hodet mitt verket. Musklene mine verket. Bena mine verket. Skuldrene mine verket. Kjeven min verket. Kinnene mine veket. Øyene mine verket. Det eneste som ikke gjorde vondt var hårene på kroppen min, sier hun.

FIKK BIVIRKNINGER: Susan forteller at hun etter andre injisering følte seg dårlig, men at det gikk over da hun tok smertestillende. Foto: Thomas Nilsson / VG

Da smertene hadde pågått i to timer, tok hun smertestillende. Og etter kun 45 minutter var hun bra igjen.

– Disse symptomene som du hadde da var bra, sier Thomas og forteller at det er normalt med bivirkninger.

Nå har det gått nærmere fire måneder siden Susan ble injisert, og hun forteller at hun ikke har kjent noen bivirkninger annet enn den korte perioden hun følte seg syk noen timer etter injisering.

– Det varte kun noen få timer, og jeg har ikke hatt noen plager i etterkant.

PASSET: Thomas Froehlich jobber som kreftlege, og passet kriteriene til studien. Han var både oppi årene, samtidig som han jobbet som helsepersonell. Foto: Thomas Nilsson / VG

Studien som ekteparet deltar i gjennomføres av Global Medical Research på vegne av Moderna, som holder til i den lille bydelen Oak Cliff, rundt 15 minutters kjøretur utenfor Dallas.

Totalt 30.000 mennesker deltar, men kun 15.000 av deltagerne har blitt injisert med vaksinen.

Ingen av deltagerne i studien har fått vite om de har mottatt vaksinen eller ikke, men siden ekteparet samtidig deltar i en antistoff-studie i New York, fikk de vite at blodprøvene til Susan – etter at hun hadde blitt injisert – hadde antistoffer i blodet.

Thomas forteller at de målte hvor mye antistoffer Susan hadde i blodet, og at Susan hadde «masse av det». Han forteller også at vanlige antistoff-tester ikke måler hvor mye antistoffer som finnes, og at det kreves spesielle tester for å finne ut av mengden.

FORSIKTIGE: Selv om Susan har antistoffer i blodet er ekteparet forsiktige. De bruker maske og holder avstand til andre. Foto: Thomas Nilsson / VG

Blodprøvene til Thomas derimot viste ingen antistoffer. Derfor mener ekteparet at Thomas var en av de 15.000 som ikke mottok vaksinen, mens Susan var en av de som fikk den.

– Jeg er beskyttet, sier hun og ser bort på ektemannen som nikker bekreftende.

Til tross for at Susan har antistoffer i blodet tar ekteparet ingen sjanser. I stedet for å møte VG hjemme i deres egen stue, møtes vi en park noen hundre meter utenfor huset dere i Dallas – byen som kanskje er mest kjent for drapet på John F. Kennedy i 1963.

Tidligere denne uken startet vaksinering av helsepersonell med Pfizer-vaksinen – som også er aktuell for Norge.

Hvis Pfizer-vaksinen blir godkjent i EU den 23. desember, får Norge 9750 doser i romjulen. Fra januar kan Norge få rundt 30.000–40.000 doser i uken.

Hvor vidt Modernas vaksine blir godkjent i EU 6. januar, er ikke avhengig av hvor vidt vaksinen blir godkjent i USA i dag.

Til tross for at dette trolig blir den andre vaksinen som blir godkjent i USA, viser meningsmålinger at vaksineskepsisen er høy i landet, og spesielt blant svarte.

En fersk undersøkelse gjennomført av «Covid Collaborative» i samarbeid med organisasjoner som jobber for svartes- og latinamerikanske rettigheter i USA, viser at kun 14 prosent av svarte stoler fullstendig på at vaksinen er trygg. Dette setter blant annen i sammenheng med at svarte tidligere har blitt brukt som «forsøkskaniner» i uetisk medisinsk studie i USA.

VG har tidligere snakket med sykepleier Sharika McGrue, som til daglig jobber med covidpassienter, men som ikke ønsker å ta vaksinen.

– Jeg er redd for den. Det er for mye usikkerhet knyttet til det å ta den, sa hun til VG og la til at hun ønsker å se flere tall på hvordan vaksinen fungerer, ikke bare tall fra studiene.

BLIR FULGT OPP: Susan og Thomas blir fulgt opp av Global Medical Research som gjennomfører studien. Inne i dette bygget organiserer de studien. Foto: Thomas Nilsson / VG

Susan og Thomas forteller at de ikke var redde for å delta i studien.

– Vi ble injisert i august, da var de i fase tre. Så for oss var dette trygt, sier Thomas og legger til at han ble rekruttert via jobben siden han passet kriteriet på alder og at han jobber som helsepersonell.

– Kanskje barnebarna en dag kommer til å fortelle sine barn- og barnebarn at vi var med å bidro til vaksinen, sier Susan og ler.