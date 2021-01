FORBEREDER SEG: Helsepersonell i den sørafrikanske hovedstaden Pretoria øver seg på å flytte pasienter med covid-19 torsdag denne uken. Foto: KIM LUDBROOK / EPA

Kampen om vaksiner: − Utålmodighet og desperasjon

Norge har bestilt tre ganger så mange vaksinedoser som vi trenger, mens fattige land i beste fall får vaksine til én av fem. – Det er idioti å beholde alt selv, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) til VG.

Publisert: Nå nettopp

Norges utviklingsminister er opprørt over VGs nyhet om situasjonen i det afrikanske Malawi, der coronaviruset spres så hurtig at det graves massegraver. Ulstein sier de får rapporter om lignende forhold i andre land i regionen.

– Jeg snakket nylig med helseministeren i Malawi, som er et samarbeidsland for Norge. De har 12–15 respiratorer til 18 millioner mennesker, og en kraftig økning i smitten. Det er en utrolig fortvilet situasjon, både der og i flere av nabolandene i sørlige Afrika, sier han til VG.

les også Lutfattige og uten vaksine: Graver massegraver

forrige







fullskjerm neste MASSEGRAVER: I Malawis hovedstad Lilongwe har dødstallene steget raskt på kort tid i januar.

Vaksinefordeling

I Norge handler vaksinedebatten om hvor raskt vaksineringen kan gjennomføres. Legemiddelgiganten AstraZeneca sliter og vaksineringen kan bli to måneder forsinket, kunne VG melde i helgen.

Andre land i Vesten er opptatt av det samme. Men tross forsinkelser, så er dette bildet som Verdens helseorganisasjon (WHO) la frem i forrige uke:

Mens 40 millioner vaksinedoser allerede er satt i rike land, så er kun 25 enkeltdoser satt i lavinntektsland.

– Bare 25 doser er blitt gitt i ett lavinntektsland. Ikke 25 millioner, ikke 25.000, bare 25. Jeg er nødt til å være direkte. Verden står på randen av en katastrofal moralsk feiltagelse, og prisen av denne feiltagelsen må vi betale med liv og levekår i verdens fattigste land, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus da han presenterte nyheten.

les også Corona-vaksinen: – Rike land støvsuger markedet

Sammen med Sør-Afrika har Norge lederrollen i pandemidugnaden som skal sørge for en rettferdig fordeling av vaksiner, medisiner, testutstyr og helsetjenester. Vaksinesamarbeidet foregår gjennom innkjøpsordningen COVAX

– I de fattige landene reageres det med utålmodighet og desperasjon når man ser at vaksineringen er i gang i Vesten, sier Ulstein.

– Det er idioti av rike land å beholde alle dosene selv, fordi den eneste måten å få kontroll over en global pandemi er at alle land får tilgang til vaksiner, fortsetter han.

Norge har forpliktet seg til å dele overskuddet av våre doser i samarbeid med EU, når de etter hvert kommer. Utviklingsministeren håper at andre store bidragsytere til COVAX, som USA, Canada og Australia, vil gjøre det samme.

UTVIKLINGSMINISTER: Dag Inge Ulstein (KrF) leder vaksinesamarbeidet i COVAX via det FN-tilknyttede rådet ACT-A. Foto: Line Møller

Raseri i fattige land

Litt forenklet består COVAX-samarbeidet i at verdens rikeste land har bestilt vaksiner sammen med verdens 92 lavinntektsland, slik at produksjonen skal bli høyere og prisen lavere. Det skal sikre minst 2 milliarder vaksinedoser i 2021, og av dette er 1,3 milliarder øremerket de fattige landene.

Dersom leveringen faktisk gjennomføres, vil det like fullt sikre vaksine til kun 20 prosent av befolkningen i disse landene, langt under det som kan skape flokkimmunitet.

De fleste rike land har i tillegg egne bilaterale avtaler. Norge har bestilling på tre ganger antallet doser som trengs, Canada mer enn fire ganger så mange.

– Et høyt antall bestillinger var viktig for å få i gang en høy produksjon. Nå er det viktig at det internasjonale samarbeidet om fordeling lykkes. Svært mye står på spill, for det kan påvirke tilliten til hele systemet, sier Ulstein.

PROTESTER: Vaksinetester skapte protester i Sør-Afrika i sommer. Foto: KIM LUDBROOK / EPA

Var testland

I land som Sør-Afrika er det allerede et rasende sinne mot Vesten, etter at landet var testområde for vaksinen til AstraZeneca, men likevel ikke har fått vaksinedoser til egen befolkning.

Ulstein sier han forstår sinnet fattige land føler på, men forklarer at bildet er nyansert.

– Noen av vaksinene, som den til Pfizer Biontech, er ikke like godt egnet til bruk i mange land i sør, fordi den må holdes ekstremt kjølig. Vaksinen fra Johnson & Johnson, som COVAX vil få et stort antall av, er ikke godkjent ennå. AstraZeneca har en egen produksjon i India som skal fordeles via COVAX, og der venter man også på godkjenning.

LOT SEG TESTE: I Sør-Afrika meldte mange seg som testpersoner av AstraZenecas vaksine mot covid-19. Her fra et sykehus i Johannesburg i november i fjor. Foto: Jerome Delay / AP

Vil ha patenter

I Sør-Afrika snakkes det om en form for «vaksine-apartheid», og minnet om de vonde årene der fattige land ikke fikk tilgang til Aids-medisin står fortsatt sterkt.

– Sør-Afrika og India ønsker at patentretten skal heves, og mener de kan produsere egne kopier av vaksiner dersom det skjer. Men Norge vil beskytte legemiddelselskapenes patenter, hvorfor det?

– Fordi vi har sett at det ikke er mulig å få enighet om å oppheve disse patentene, og at det er viktigere å sørge for en avtale om fordeling av vaksinedoser og deling av kunnskap og teknologi. Det er også viktig at de vaksinene som deles ut, er produsert på godkjent vis, sier Ulstein.