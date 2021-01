TORSDAG MORGEN I DET HVITE HUS: Presidentparet Joe og Jill Biden deltok i en video-overført høymesse fra Washingtons National Cathedral, etter deres første natt i Det hvite hus. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Bidens atom-frist: Må bli enig med Putin innen to uker

Fredag 5. februar utløper den siste gjeldende nedrustningsavtalen mellom USA og Russland. Klokken tikker for USAs nye president Joe Biden til å bli enig med Vladimir Putin.

Det står om 14 dager: New Start-avtalen fra 2010, hvor presidentene Barack Obama og Dmitri Medvedev satte et tak på 1550 atomstridshoder, opphører etter 10 år dersom ingenting skjer.

– Vi vil forsøke å forlenge den, sa Antony Blinken, Biden’s nominerte utenriksminister, i en høring i det amerikanske senatet natt til onsdag.

– Men presidenten må ta en avgjørelse om hva slags varighet han ønsker, la Blinken til.

Avtalen kan fornyes for inntil fem år, men den kan også få en kortere varighet dersom landene enes om det.

Avtalen, som trådte i kraft 5.februar 2011, reduserte antallet atomstridshoder til det laveste antallet på flere tiår, og begrenset også antallet landbaserte og ubåt-baserte missiler som kan bære atomstridshoder.

Men avtalen opphører av seg selv dersom den ikke fornyes innen fredag 5.februar 2021.

AVTALE BR: USA konstaterte at dette russiske missilet, SSC-8/9M729, som også kan bære kjernefysiske våpen, var i brudd med forbudet mot mellomdistanseraketter i på europeisk jord. Det var bakgrunnen for at INF-avtalen brøt sammen i 2019. Foto: MAXIM SHEMETOV / REUTERS

Haster mest

– Det er dette som haster mest på nedrustnings-området for president Biden: Forlengelse av New Start-avtalen. og å få til en ny avtale med Iran, sier Anniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomite, til VG.

- Etter at INF-avtalen ble sagt opp og falt bort, er dette den siste avtalen som beskytter oss mot en ny rustningsspiral, sier Huitfeldt.

Regjeringen støtter forlengelse

Den norske regjeringen håper at avtalen blir forlenget innen den knappe fristen:

– En forlengelse av New Start-avtalen er viktig også for Norge, fordi nedrustningsavtalen bidrar til stabilitet og sikkerhet. Derfor ser vi positivt på en eventuell forlengelse av avtalen, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en SMS til VG.

Russland: Positivt signal

Russland merket seg også uttalelsen fra USAs påtroppende utenriksminister i Senatet:

– At Blinken har annonsert at han er klar til å håndtere en forlengelse av avtalen om strategiske atomvåpen, er et positivt signal som vi ønsker velkommen, sa Mikhail Ulyanov, Russlands ambassadør til FN-organene i Wien, til nyhetskanalen Rossiya’24 onsdag.

Trump var nær avtale

I fjor høst var det direkte kontakt mellom administrasjonen til Donald Trump og Russland om avtalen, og i oktober var det stor optimisme om at de ville lykkes med en fornyelse eller forlengelse.

- Det var usikkerhet om hva det ville si å fryse dagens antall atomstridshoder og hvordan det eventuelt skulle verifiseres, sier Adelina Trolle Andersen, forsker på Forsvarets høyskole og Institutt for forsvarsstudier.

Det var lenge et vilkår for Trump - støttet av NATO - å få den voksende atom-makten Kina med som part i avtalen.

Men det lyktes ikke. Kina har sagt et tydelig nei til å bli omfattet av avtalen:

– Kinas perspektiv er at deres atomraketter er i antall under 10 prosent av USA og Russlands stridshoder. De har ingen interesse i å stoppe nå. Det er ingen vits i å snakke med dem om rustningskontroll, når de står overfor betydelig større atomstyrker fra Russland og USA, sa den amerikanske Kina-eksperten Robert S. Ross til VG i februar i fjor.

Denne holdningen har Kina fortsatt.

Mulig bare å forlenge

– Ut fra avtalens tekst vil det være fullt mulig å forlenge avtalen, uten endringer, i inntil fem år. Det vil i så fall være en politisk seier for den nye Biden-administrasjonen i Washington, sier Adelina Trolle Andersen til VG.

IFS-forskeren tror det blir vanskelig å få til utvidelser eller oppdateringer av New Start-avtalen i de to ukene som gjenstår til avtalen utløper.

– Å få med Kina nå, i løpet av den korte tiden, kan man utelukke, sier hun.

PS: Fredag 22.januar trer FN-traktaten om et internasjonalt forbud mot atomvåpen i kraft, etter at 50 land har sluttet seg til. Det vil bli markert av fredsprisvinneren ICAN over hele verden. Men verken Norge eller noen andre NATO-land er part i avtalen.