Frankrikes president Emmanuel Macron vil ikke innføre en ny nedstenging. Foto: NTB / AP

Macron trosser råd: Sier nei til ny nedstenging

Frankrikes president trosser forventningene og klare råd fra helsetopper: Han vil ikke ha en ny nedstenging for å bremse koronapandemien.

NTB-AFP

Publisert: Nå nettopp

I en uke har den franske regjeringen tilsynelatende forberedt en ny nedstenging av samfunnet. Men på et regjeringsmøte fredag sa president Emmanuel Macron at han heller vil skjerpe eksisterende restriksjoner på reise og handel. Fredag ble det besluttet å stenge alle større kjøpesentre, mens innreise fra land utenfor EU ble forbudt fra søndag av.

Dermed velger Frankrike en annen strategi enn nabolandene Tyskland og Storbritannia for å hindre spredningen av det britiske mutantviruset.

Etter at den andre nedstengingen ble opphevet i desember, har franske myndigheter imidlertid opprettholdt et strengt portforbud om natten.

STILLE: Det er få passasjerer på flyplassen i Nice om dagen. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Konsekvenser uroer

Kilder sier til AFP at Macron er bekymret for konsekvensene av en tredje nedstenging for både økonomien og befolkningens mentale helse.

– Alt tyder på at vi kan få en ny bølge på grunn av denne virusvarianten, men kanskje vi kan unngå den takket være tiltakene vi innførte tidlig, og som den franske befolkningen respekterer, uttalte helseminister Olivier Véran søndag til avisa Journal du Dimanche.

Ifølge avisa skal Macron også frykte protester som dem Nederland har opplevd den siste tida.

Smitten stabil

Veran viser til at i motsetning til flere andre land har smittetallene knapt økt i Frankrike den siste uka. Også andre indikatorer, som mengden av virus i avløpsvann, virker betryggende.

Dødstallene i Frankrike er også langt lavere enn i både Storbritannia og Tyskland. Hver dag dør rundt 250 koronasmittede franskmenn.

Macron skal ha tatt beslutningen etter at nye beregninger viser at landet kan greie å stabilisere smittespredningen på rundt 24.000 nye tilfeller daglig uten å måtte stenge skoler og butikker og hindre reiser innenlands.

– Selv om veien er smal, må vi ta den, skal Macron ha sagt til sine ministre på møtet fredag, ifølge Journal du Dimanche.

Trosser råd

Men samtidig trosser han dermed rådene til både helseminister Veran og andre topper i fagmiljøet. Det betyr at han personlig bærer et større ansvar for en beslutning som kan vise seg å være feil.

I en meningsmåling søndag sier bare 36 prosent av franskmennene at de har tillit til regjeringens håndtering av koronapandemien.

Samtidig sier 60 prosent at de støtter en ny nedstenging, men at de ønsker at skoler og butikker skal holdes åpne.