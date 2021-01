Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Siktet for planlegging før Kongress-stormingen: «Vi holder oss sammen og vi holder oss til planen»

Ifølge nye siktelser deltok tre selverklærte medlemmer av en høyreorientert militsgruppe i både planleggingen og gjennomføringen av angrepet på den amerikanske Kongressen 6. januar.

Over 100 personer er så langt pågrepet og siktet etter det voldelige angrepet på kongressbygningen i Washington D.C.

Til tross for at myndighetene fortsatt tror de aller fleste som deltok handlet spontant, gir nye siktelser et bilde av at høyreekstreme grupper kan ha vært sentrale i både planleggingen og gjennomføringen av angrepet.

Tirsdag ble tre personer som skal være medlemmer av den høyreorienterte militsgruppen Oath Keepers siktet for å ha konspirert mot USA, melder New York Times.

Ifølge rettsdokumentene som er lagt frem av FBI skal de ha snakket om angrepet i forkant. De skal også ha lett etter steder å overnatte i Washington D.C.

I tillegg skal de ha rekruttert andre personer til å være med, som de kommuniserte med mens de var inne i selve kongressbygningen.

Gruppen Oath Keepers er ifølge New York Times grunnlagt av veteraner fra militæret og tidligere politifolk, og de tror at det finnes en gruppering som i det skjulte arbeider for å frata amerikanere sine rettigheter.

«Kjelen er ved kokepunktet»

En av de siktede er 66 år gamle Thomas Edward Caldwell fra Virginia, som ifølge Washington Post fremstår som lederen for gruppens innsats i Washington D.C.

Myndighetene mener Caldwell, som har erfaring fra den amerikanske marinen, hjalp til med å organisere flere titalls personer, som seg imellom planla og koordinerte sine bevegelser mens de stormet bygget.

«Denne kjelen er ved kokepunktet», sa Caldwell til de andre medlemmene på nyttårsaften, en snau uke før angrepet, ifølge rettsdokumentene.

«Det begynner for alvor 5. januar og 6. januar i Washington D.C., når vi mobiliserer i gatene. La dem prøve å sertifisere noe dritt i Capitol Hill med en million eller flere patrioter i gatene».

I en melding han skal ha fått til sin telefon under selve angrepet på Kongressen, står det følgende, ifølge FBI: «Alle medlemmene er i tunnelen under hovedstaden».

«Det er 30–40 av oss»

I rettsdokumentene referer myndigheter til samtaler Caldwell skal ha hatt med de andre tiltalte. Her skal de ha uttrykt at de hadde planer om å komme seg langt inn i kongressbygningen for å «pågripe» folkevalgte.

«Det er 30–40 av oss. Vi holder oss sammen og holder oss til planen», skal en av de andre tiltalte, 38 år gamle Jessica Watkins, ha sagt, ifølge rettsdokumentene.

Etterforskerne fra FBI sier at de har fått fatt i lydopptak av samtalene fra en radio-app som heter Zello, skriver Washington Post.

«Vi er i hovedkuppelen nå. Vi rokker ved den. De kaster granater, de skyter folk med paintballs. Men vi er her inne», sier en kvinne, som myndighetene tror er Watkins, videre, ifølge rettsdokumentene.

«Ta det, Jess. Dette er ... Alt vi har trent for, for faen», svarer en mann.

Den tredje siktede er 50 år gamle Donovan Crowl, som ifølge Washington Post, har jobbet i den amerikanske marinen. Både han og Watkins sitter fengslet i Dayton, skriver AP.

Washington Post har ikke lyktes i å få tak i de siktedes advokater for en kommentar. AP skriver at det er uklart hvorvidt de har fått utnevnt noen forsvarere.

fullskjerm neste SIKTET: Jessica Watkins fra Ohio er pågrepet og siktet etter stormingen av Kongressen. Hun har selv bekreftet at hun var til stede, og at hun er medlem av gruppen Oath Keepers.

Ifølge Dayton Daily News, som var til stede under en rettshøring tirsdag, svarte Watkins slik da hun ble spurt om hvorvidt hun forstår siktelsen:

– Jeg forstår den, men jeg forstår ikke hvordan jeg fikk den.

Watkins har tidligere bekreftet at hun er medlem av gruppen Oath Keepers, skriver Washington Post. FBI mener bilder og videoer fra Kongress-stormingen viser de siktede både utenfor og inne i selve bygningen.

Mennesker med tilknytning til gruppene Proud Boys og Three Percenters har også blitt pågrepet i løpet av de siste dagene.

– Dette er det første steget mot å identifisere og forstå at det var en form for samordnet konspirasjon her, sier en ikke navngitt tjenestemann ved statsadvokatens kontor i Washington til Washington Post.