Disse skal forsvare Trump i riksrettssaken

Donald Trump annonserte søndag to nye advokater som skal forsvare ham i den kommende riksrettssaken.

Litt over en uke før riksrettssaken starter forsvant advokaten Butch Bowers fra sin stilling i Trumps forsvarsteam, samtidig som hun tok med seg fire andre advokater ut døren.

Et snaut døgn senere offentliggjorde Trump at advokatene David Schoen og Bruce Castor er hentet inn i forsvarsteamet hans. Det melder blant annet nyhetsbyrået AP, CNN, Reuters og NBC.

– Schoen har allerede jobbet med USAs 45. president og andre rådgivere for å forberede den kommende riksrettssaken, både Schoen og Caster er enige i at riksrettssaken er grunnlovsstridig, noe 45 senatorer også er enig i, heter det i uttalelsen fra Trump ifølge CNN.

Castor sier ifølge AP at det er en ære for ham å ta på seg jobben med å lede Trumps forsvarsteam.

– Vår grunnlov kommer til å bli satt på prøve på en måte som ikke har blitt gjort tidligere. Grunnloven er sterk og motstandsdyktig. Det er et dokument skrevet for alle tider, og den vil seire igjen – som alltid, sier han i en uttalelse ifølge nyhetsbyrået.

Castor er mest kjent for å ha nektet å ta ut tiltale mot skuespilleren Bill Cosby etter at en kvinne gikk til politiet og hevdet hun var dopet ned og mishandlet av Cosby i 2004. Cosby ble senere, av en annen aktor, tiltalt og dømt. Cosby har anket dommen.

David Schoen var blant advokatene som skulle forsvare Jeffrey Epstein, og som møtte ham i fengsel dager før han døde i 2019, skriver The Independent. Han har også uttalt at han ikke tror Epstein tok sitt eget liv.

SKAL FORSVARE TRUMP: Advokaten Bruce Castor er hentet inn i Donald Trumps forsvarsteam. Foto: Matt Rourke / AP / NTB

Den nye riksrettssaken mot Trump skal etter planen startet opp i det amerikanske Senatet 9. februar. Allerede 2. februar, førstkommende tirsdag, må Trump levere et skriftlig svar på riksrettstiltalen fra Representantenes hus.

Trump stilles for riksrett for å ha oppildnet til stormingen av Kongressbygningen i Washington D.C. 6. januar. Dette er anklagene mot ham:

Trumps gjentatte, falske påstander om at han vant presidentvalget.

Trumps tale 6. januar, før hans tilhengere stormet Kongressen.

Trumps telefonsamtale til den valgansvarlige i delstaten Georgia, for å finne nok stemmer til å omgjøre resultatet i Trumps favør.

Første gang var for litt over et år siden. Den gang ble han frikjent, ettersom bare én republikaner i Senatet stemte for å dømme ham. En dom krever 2/3-dels flertall i Senatet. Det betyr at 17 republikanske senatorer må stemme sammen med demokratene for å dømme Trump.