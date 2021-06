forrige







fullskjerm neste

Brann på kjemisk anlegg: Frykter «mareritt for miljøet»

Et kjemisk anlegg i den amerikanske delstaten Illinois står i full fyr – nesten tolv timer etter at det begynte å brenne.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

– Vi kan ikke spekulere i hvor lang tid det vil ta å slukke brannen. Vi ber om at publikum er tålmodige med oss, sier brannsjef i byen Rockton Kirk Wilson, og legger til at arbeidet trolig vil pågå i flere dager.

Alarmen gikk i 07-tiden mandag morgen lokal tid, da det ble meldt om eksplosjoner og tykk, sort røyk fra anlegget til selskapet Chemtool Inc i nærheten av byen Rockton i Illinois.

I overkant av 50 ansatte ble evakuert fra anlegget, og er i trygghet. Innbyggere i rundt 150 hus i nærheten er også beordret å evakuere.

Mandag kveld bes de også om å bruke munnbind, og om å unngå avfall fra brannen, skriver CNN.

– Vær så snill og ikke plukk opp avfall fra himmelen og som er relatert til brannen. Vi vet ikke hva det avfallet inneholder. Vær så snill og ikke ta på det med bare hender. Bruk en spade, bruk hansker, og hold det adskilt fra resten av husholdningsavfallet, sa Sandra Martell, som er ansvarlig for folkehelsen i fylket Winnebago der det kjemiske anlegget ligger.

Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frykter miljøkrise

Brannvesenet har sluttet å bruke vann i slukningsarbeidet og heller bestemt seg for å la væskene som har tatt fyr om å få brenne ut. Årsaken er frykt for at forurenset vann skal lekke ut i elven Rock i nærheten.

– Det vil i så fall være et mareritt for miljøet, sier brannsjef Wilson til CNN.

Selskapet produserer olje- og smøremidler, skriver AP.

– Vi vet ikke enda hva som har forårsaket denne ulykken, men vi vil samarbeide med lokale myndigheter og med vårt eget team for å finne ut av hva som har skjedd og hvordan vi vil reagere, sier Chemtool i en uttalelse.