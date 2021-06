FIKK MASSIV OPPERKSOMHET: Daværende president Donald Trump poserer med en bibel foran kirken St. Johns i Washington D.C. 1. juni 2020. Foto: Patrick Semansky / AP

Intern gransking: Demonstranter ble ikke fjernet på grunn av Trumps fotoseanse

Ifølge en intern gransking hadde parkpolitiet planlagt å fjerne demonstrantene i parken Lafayette i Washington D.C. før Donald Trumps famøse fotoseanse 1. juni i fjor. Rapporten tar ikke for seg hva andre politietater eventuelt visste om saken.

Av Ingrid Hovda Storaas

Granskingen er gjennomført på vegne av USAs innenriksdepartement, og tar for seg parkpolitiets (USPP) voldsomme fjerning av Black Lives Matter-demonstranter i området utenfor Det hvite hus 1. juni 2020.

Denne etaten ligger under innenriksdepartementet. Rapporten tar ikke for seg hva andre politietater eventuelt visste, og hvem som eventuelt beordret til å fjerne demonstrantene, skriver New York Times.

Hendelsen fikk massiv medieoppmerksomhet fordi USAs daværende president Donald Trump like etterpå marsjerte ut på gaten og bort til kirken St. John’s, der han poserte med en bibel.

Flere medier, deriblant VG, har skrevet at demonstrantene ble ryddet unna for å skape plass til Trump og følget hans.

Hevder de ikke visste om Trump-tur

Ifølge granskingsrapporten hadde politiet imidlertid planlagt å fjerne demonstrantene før de fikk vite at Trump var på vei.

Årsaken var at de skulle rydde plass til arbeidsfolk som skulle sette opp sikkerhetsgjerder.

– Parkpolitiet hadde begynt å legge denne planen flere timer før de fikk vite om et potensielt besøk i parken fra presidenten, sier granskingsleder Mark Lee Greenblatt, som ble utnevnt av Trump, ifølge nyhetsbyrået AP, og legger til at de ikke har funnet beviser for at politiets beslutninger var politisk motivert.

Ifølge rapporten startet de med å rydde unna parken klokken 18.23 om kvelden lokal tid, og de var ferdige klokken 18.50. Klokken 19.01 begynte Trump sin ferd fra Det hvite hus, gjennom parken og bort til kirken St. Johns. Klokken 19.30 begynte arbeiderne med å sette opp sikkerhetsgjerder i området.

Spørsmål fra justisminister Barr

Men, rapporten viser at enkelte av Trumps folk prøvde å få politiet til å rydde unna demonstrantene før Trump forlot Det hvite hus.

SKAL HA SPURT OM DEMONSTRANTER: Daværende justisminister William Barr snakker med agenter fra Secret Service i Lafayette Park i forkant av Trumps gåtur 1. juni 2020. Foto: STRINGER / Reuters

En ikke navngitt representant for parkpolitiet, som var ansvarlig den dagen, har forklart for granskerne at han hadde en samtale med daværende justisminister William Barr like etter klokken 18, da sistnevnte hadde kommet til området.

«Kommer disse fortsatt til å være her når POTUS (USAs president) kommer ut?» sa Barr, ifølge politilederen.

Ifølge politiet var dette første gang de fikk vite om presidentens planlagte gåtur. Ifølge ham svarte han på Barrs spørsmål slik: «Kødder du med meg?», før han gikk bort med senket hode.

Han nekter for at justisministeren beordret ham om å rydde parken for demonstranter.

Washington Post har tidligere skrevet at justisminister Barr personlig ba politiet om å få demonstrantene fjernet. Han er ikke intervjuet i forbindelse med den nye granskingsrapporten, og han ønsker heller ikke å kommentere saken overfor Washington Post.

Ifølge New York Times begynte imidlertid konfrontasjonen mellom demonstrantene og politiet å bli voldelig kort til etter politilederens samtale med Barr.

Rapporten konkluderer med at beslutningen om å fjerne demonstrantene ble tatt på rettmessig grunnlag, men at de ulike politietatene på stedet ikke kommuniserte godt nok med hverandre. De lyktes heller ikke med å advare demonstrantene skikkelig om hva som skulle skje, ifølge rapporten.

– Har gitt varierte forklaringer

Mye av kritikken mot politiet og håndteringen av demonstrantene i parken Lafayette, går ut på at de begynte å rydde unna demonstranter før det lokale portforbudet, som da var klokken 19. Politiets maktbruk, med tåregass og pepperkuler, har også blitt kritisert.

Flere organisasjoner har gått til sak mot Trump og andre tidligere offentlige tjenestemenn i forbindelse med hendelsen, skriver Washington Post.

– Myndighetene har gitt varierte forklaringer om det som skjedde, og de samsvarer ikke med hverandre, sier Scott Michelman, som leder den juridiske avdelingen for organisasjonen American Civil Liberties Union of D.C. til avisen.

Trump har i en uttalelse takket for rapporten, og for at den «totalt og fullstendig har frikjent ham i ryddingen av Lafayette Park».

Granskingsleder Greenblatt setter ikke pris på Trumps uttalelse.

– Det er ubehagelig for meg. Vi er uavhengige fra enhver politisk administrasjon, sier han til New York Times.