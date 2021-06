VALGKAMP: Tilhengere av Ebrahim Raisi bærer bilder av presidentkandidaten og vifter med iranske flagg under et valgkamparrangement i Teheran denne uken. Foto: ATTA KENARE / AFP

Han er anklaget for forbrytelser mot menneskeheten – nå blir han trolig president

Han hadde en sentral rolle da rundt 5000 politiske fanger ble henrettet i Iran på slutten av 80-tallet. Fredag blir ultrakonservative Ebrahim Raisi (61) høyst sannsynlig valgt til Irans neste president.

Av Jostein Matre

Selv om presidenten i Iran ikke er landets øverste leder er det trolige valget av Raisi dårlig nytt for dem som ønsker reformer i landet.

– Med Raisi som president vil demokratiske endringer ta pause i Iran.

Det sier den iransk-kanadiske journalisten og forfatteren Nazila Fathi, som tidligere var Iran-korrespondent for New York Times og nå er tilknyttet tenketanken The Middle East Institute, til VG.

Dødskommisjon

I flere tiår har Raisi spilt en ledende rolle i å slå ned på dem som har ønsket forandring fra presteskapets styre og landets religiøse elite.

Som da han satt i den fire mann store såkalte «dødskommisjonen» som i 1988 besluttet å henrette rundt 5000 opposisjonelle. For dette har han blitt anklaget for forbrytelser mot menneskeheten.

FAVORITT: Ebrahim Raisi ligger an til å bli Irans neste president. Foto: Vahid Salemi / AP

De siste par årene har han gjort sitt for å hindre reformer som leder for det iranske rettsvesenet.

– Han støtter ikke reformer. Han er på den konservative siden. For dem som ønsker endring mot et liv som minner mer om det vi har i Vesten, så er dette dårlige nyheter, sier seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Sverre Lodgaard til VG.

– Vi må nok regne med en tilstramning, sammenlignet med den regjeringen som sitter nå, legger Iran-eksperten til.

Intensivert undertrykking

I perioden der Raisi har vært sjef for rettsvesenet har også undertrykkingen av opposisjonelle i Iran intensivert. Det samme har brudd på menneskerettighetene, ifølge blant annet New York-baserte Center for Human Rights in Iran (CHRI).

HENRETTELSER: Bilder som dette har man sett fra Iran gang på gang. Dette bildet er 14 år gammelt, men fremdeles blir det hyppig idømt dødsstraff i landet. Foto: AFP

– Han har hatt ansvaret for fengsling og henrettelser av opposisjonelle og demonstranter, sier Fathi.

Raisi sørget blant annet for at en mann fikk dødsstraff for å drikke alkohol. Noe som ikke har skjedd på flere tiår.

Professor Gary Sick, ved Columbia University i New York, var tidligere rådgiver i Det hvite hus med ansvar for landene rundt Persiabukta. Han kjenner Iran godt, og sier til VG at man må se Raisis mørke fortid i lys av systemet han har operert i.

– Vi kan ikke glemme at hans handlinger alltid har kommet som følge av at han har fulgt ordrer fra høyere opp i systemet. Derfor tror jeg hans handlinger som president vil handle mer om hvilke ønsker Øverste leder (ayatolla Ali Khamenei journ.anm.) har, enn hans egen fortid.

Fakta om presidentvalget i Iran Presidentvalget avvikles fredag 18. juni – med syv presidentkandidater å velge mellom.

Det er i tillegg valg på kommunestyre, og seks kandidater vil bli valgt inn i ekspertrådet. Ekspertrådet er et mektig organ som holder oppsyn med Irans øverste leder og som – når han dør – velger hans etterfølger.

59 millioner iranere er stemmeberettigede.

Rundt 70.000 valglokaler vil være åpne fra kl. 07 fredag til kl. 02 lørdag. Den lange åpningstiden er et smitteverntiltak for å forhindre for mange folk i lokalene samtidig. Iran har vært det hardest rammede landet i Midtøsten av pandemien.

Rundt 250.000 medlemmer av sikkerhetsstyrkene skal være på plass for å sikre at valgavviklingen går greit.

Hvis ingen av de syv presidentkandidatene vinner med alminnelig flertall, går de to med flest stemmer videre til andre runde, som blir 25. juni.

Valgresultatet kan bli offentliggjort allerede lørdag. (Kilde: AFP/NTB) Vis mer

EKSPERT: Nazila Fathi kjenner Iran godt. Hun jobbet som journalist der i nesten to tiår, før hun ble tvunget til å forlate landet på grunn av trusler fra myndighetene. Foto: The Middle East Institute

Regimets kandidat

Fredag går iranerne til valgurnene. Alt tyder på at det er Raisi som blir valgt.

Det skjer etter at landets såkalt Vokterråd kun godkjente syv av nesten 600 kandidater som ønsket å stille til valg (to av dem trakk seg torsdag). Ingen av dem som det mektige rådet har godkjent er regnet som fremtredende reformister, eller allierte av den nåværende presidenten, den relativt moderate Hassan Rouhani.

– At Raisi var den eneste med en base av tilhengere som ble godkjent å stille til valg, viser at regimet ikke har akseptert noe som helst risiko for ikke å få «sin» kandidat valgt denne gang, mener Nazila Fathi.

I 2017 tapte Raisi valget soleklart til Rouhani. Det iranske folk foretrakk en moderat fremfor en svært konservativ kandidat.

– Denne gangen synes jeg det faktisk langt på vei er slik at Vokterrådet har utpekt presidenten. Det har ikke vært like åpenbart tidligere, sier Sverre Lodgaard.

NUPI-FORSKER: Sverre Lodgaard er en av Norges mest anerkjente Iran-kjennere. Foto: Terje Bringedal

Et steg mot den egentlige toppen

Mange tror en seier i presidentvalget er et steg mot den egentlige makttronen for Raisi. Altså posisjonen som «Øverste leder». En rolle som siden 1989 har vært besatt av 82 år gamle ayatolla Ali Khamenei.

– Det ser ut til at Vokterrådet foretrekker lav valgdeltagelse for å sikre Raisi-seier. Jeg tror grunnen er at Khamenei og regimet planlegger for hvem som skal overta som Øverste leder, forklarer Fathi.

Hun får støtte av Professor Gary Sick.

– Khamenei var selv en geistlig som ble valgt til president før han fikk sin nåværende rolle. Det er ikke usannsynlig at han ønsker en lik vei til toppen for Raisi. Og ettersom Øverste leder i praksis blir valgt av en komité, kan det være nyttig å kunne hevde at Raisi viste evne til å mobilisere støtte på nasjonalt nivå, selv om det skjedde i et valg som opplagt var manipulert, sier professoren.

EKSPERT: Gary Sick satt i USAs nasjonale sikkerhetsråd under presidentene Gerald Ford og Jimmy Carter. Han var rådgiver i Det hvite hus for området rundt Persiabukta både under den iranske revolusjonen og gisselkrisen i Iran. Foto: Privat

Det er Øverste leder som er statsoverhode, religiøs leder og øverstkommanderende for de væpnede styrker i Iran. Han kontrollerer rettsapparatet, forsvars-, sikkerhets- og etterretningsorganer og medier.

Presidenten er regjeringssjef og har øverste utøvende makt, men kontrollerer for eksempel ikke militæret.

Har betydning

Sverre Lodgaard forklarer at det iranske systemet er unikt med flere maktsentra som trekker tau seg imellom: Øverste leder, president, nasjonalforsamling, Vokterrådet og ikke minst Revolusjonsgarden.

– De holder hverandre på en måte i sjakk. Det betyr at det ikke er veldig stort spillerom for presidenten. De andre setter grenser for hva han kan gjøre.

Fakta om Irans politiske system Konstitusjonell islamsk republikk, bygget på prinsippet om at staten skal styres av islamske skriftlærde.

Den politiske makten er delt mellom folkevalgte myndigheter og islamske teologer i ulike organer, samt militæret – først og fremst Revolusjonsgarden.

Den øverste lederen og Vokterrådet har siste ord.

Ekspertforsamlingen utnevner den øverste lederen, siden 1989 ayatolla Ali Khamenei (82). Han er statsoverhode, religiøs leder og øverstkommanderende for de væpnede styrker. Han kontrollerer rettsapparatet, forsvars-, sikkerhets- og etterretningsorganer og medier.

Presidenten er regjeringssjef og har øverste utøvende makt, men kontrollerer for eksempel ikke militæret.

Lovgivende makt er lagt til parlamentet med 290 folkevalgte. Kristne iranere har to representanter, jøder og zoroastere har én hver. Parlamentet utformer lover, ratifiserer internasjonale avtaler og godkjenner statsbudsjett.

Presidenten og parlamentet velges i allmenne valg for fire år.

Vokterrådet består av seks geistlige utpekt av Khamenei og seks jurister utnevnt av parlamentet etter forslag fra rettsapparatets leder. Alle kandidater som stiller til valg, må godkjennes av rådet, som også overvåker selve valget.

De folkevalgtes vedtak må også godkjennes av Vokterrådet, som til tider har skrotet 40 prosent av vedtatte lover.

Ekspertforsamlingen har 86 geistlige som velges av folket for åtte år. De overvåker den øverste lederen, har makt til å avsette ham (har aldri skjedd) og utpeker hans etterfølger. (Kilder: NTB, Store norske leksikon, Britannia, PBS) Vis mer

Sanksjonslettelser viktigst

Å få i stand atomavtalen som Donald Trump trakk USA ut av, men som Joe Biden vil reforhandle, blir viktig uansett hvem presidenten er.

Det kan føre til sanksjonslettelser, noe som blir sett på som det aller viktigste for Iran fremover.

Iranere har lidd kraftig under både koronapandemi, global isolasjon, amerikanske sanksjoner og skyhøy inflasjon. Stemningen blant velgerne synes derfor å være ganske apatisk. Den store og pulserende hovedstaden Teheran har vært uhyggelig stille under denne siste delen av valgkampen.

De store, engasjerte folkemengdene man så under forrige valg, har uteblitt, skriver NTB.

ØVERSTE LEDER: Ayatolla Ali Khamenei er Irans mektigste mann. Foto: LEADER OFFICE HANDOUT / LEADER OFFICE

Boikotter valget

Få iranere tror valget vil endre følelsen av å være i krise. De har ingen tillit til at et nytt styre vil gjøre livet deres bedre. Mange føler valget er avgjort på forhånd, og sier de planlegger å boikotte det.

Sverre Lodgaard tror det kan bli en bekymring for regimet dersom det ender med oppsiktsvekkende lav valgdeltagelse. Nazila Fathi mener det er en pris regimet er villig til å betale for å få «sin» kandidat valgt.

– De har allerede styrket sin makt i parlamentet. Nå blir deres kontroll over den samlede makten enda kraftigere. De kommer til å fortsette å slå knallhardt ned på alle som uttrykker avvikende meninger, sier hun.

MISFORNØYD: Masoumeh Eftekhari liker ingen av presidentkandidatene. Foto: Vahid Salemi / AP

I Teherans gater møter nyhetsbyrået AP noen av dem som har mistet troen på valget.

– Jeg fulgte presidentdebatten, men kunne ikke se at noen av kandidatene viste at de hadde noen gode løsninger på problemene våre, sier 30 år gamle Masoumeh Eftekhari.

Hun er gravid og opptatt av hva fremtiden bringer. Kvinnen går nedover handlegaten og peker på de skyhøye prisene på babyklær.

– Prisnivået skuffer meg, og jeg kan ikke si hvilken kandidat som er min favoritt. Akkurat nå er det ingen, slår hun fast.

– Vi er lei, veldig lei

29 år gamle Sasan Ghafouri studerte for å bli laboratorietekniker, men måtte begynne å selge klær i et kjøpesenter i Teheran istedenfor.

Han er både utslitt av lange arbeidsdager og desillusjonert over politikerne som ikke leverer.

– Jeg kommer hit klokken 9 om morgenen og jobber til kl. 21-22, dag inn og dag ut. Når jeg ikke har tid igjen til å ha det gøy eller fortsette utdannelsen slik at jeg kan oppfylle drømmene mine, hva er meningen med livet da?

JOBBER I BUTIKK: Sasan Ghafouri hadde andre ambisjoner i livet enn å selge klær. Foto: Vahid Salemi / AP

De som setter sin lit til Raisi, sier de er desperate etter økonomiske endringer. De har kanskje sett sparepengene sine fordunste etter at den nasjonale valutaen, rijal, falt sammen.

– Styret under Rouhani har vært en skuffelse. De har vært inkompetente. Jeg har selv jobb og klarer meg bra, men jeg ser hva folk flest sliter med – hver eneste dag, sier 37 år gamle regnskapsfører Ali Momeni.

Han vil derfor stemme på Raisi, som han håper vil forbedre landets økonomiske situasjon.

Uavhengig av valgutfallet håper mange bare at Iran skal bli et «normalt» land, uten sanksjoner, frykt for krig og en følelse av beleiring.

– Vi er lei, veldig lei. Vi fortjener ikke dette vanskelige, apatiske og forferdelige livet, sier den 29 år gamle regnskapsfører Fatemeh Rekabi.