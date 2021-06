FORHÅNDSSTEMME: Newyorkere har kunnet forhåndstemme helt frem til valgdagen 22. juni. Foto: Camilla S. Bergland / VG

New York-valg kan avgjøre Trumps skjebne

MANHATTAN (VG) Tirsdag er det valg i New York. Resultatet kan avgjøre hvem som vil føre en eventuell rettssak mot USAs tidligere president Donald Trump.

Av Camilla Svennæs Bergland

– Jeg håper Trump råtner i fengsel, sier Mike Noble og legger trykk på ordet «fengsel».

Noble – en politisk engasjert velger fra Manhattan – har nettopp avgitt sin forhåndsstemme ved Metropolitan Museum of Art på Manhattan.

22. juni er det primærvalg i New York. Da skal det blant annet velges en ny borgermester i byen og en ny statsadvokat på Manhattan.

Sistnevnte vil bli den som overtar stafettpinnen fra nåværende statsadvokat Cyrus Vance, som har sittet i førersetet i den to år lange etterforskningen av USAs tidligere president Donald Trump.

En etterforskning som blant annet ser på Trumps mulige skatte- og banksvindel.

BAK MURENE: Mike Noble vil se Donald Trump i fengsel. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Vil trolig kunne stille til gjenvalg

Ifølge amerikansk presse vil en tiltale av Trump ikke bare koste ham enormt med tid og penger, det vil også potensielt avgjøre om han vil ha ressurser til å stille som presidentkandidat igjen i 2024.

Likevel vil en eventuell domfellelse trolig ikke kunne avgjøre om han kan stille igjen.

– Ironisk nok, hvis man er domfelt får man ikke jobb i staten, men man kan bli gjenvalgt som president, sier Barb McQuade tidligere statsadvokat og nå jusprofessor ved universitetet i Michigan til USA Today.

Nåværende statsadvokat på Manhattan fikk i februar, sammen med justisministerens kontor, gjennomslag i Høyesterett for at Trump måtte gi fra seg de meget omdiskuterte skattemeldingene.

I mai ble det også kjent at etterforskningen av Trump Organizations har fått status som en kriminaletterforskning.

Washington Post mener dette kan bety at Vance trolig har funnet bevis på en forbrytelse – om ikke av Trump selv, så muligens noen nær ham.

Vance har gått bredt ut i sin etterforskning av Trump, og etter at han i mars annonserte at han ikke tar gjenvalg – står det nå ni kandidater som alle kjemper for å overta hans plass.

Åtte demokrater og én republikaner.

ETTERFORSKER TRUMP: Cyrus Vance er statsadvokat på Manhattan i New York City. Han tar ikke gjenvalg, og Manhattan skal nå velge en ny. Foto: Craig Ruttle / FR61802 AP

Støtte fra Clinton

Til tross for at 22. juni-valget kun er et primærvalg og hovedvalget ikke er før i november, er valget – etter all sannsynlighet – allerede avgjort i juni.

Dette er fordi New York gjerne stemmer frem demokrater.

Én av favorittene er Tali Farhadian Weinstein. Jusprofessoren og advokaten har fått støtte av tidligere presidentkandidat Hillary Clinton i sin kamp om å sikre seg rollen som Manhattans nye statsadvokat.

– Hun er en god kandidat. Jeg liker hennes budskap, hun har god utdannelse og hun har jobbet for statsadvokaten i Brooklyn, sier New York-velger Noble.

FÅR STØTTE: Tali Farhadian Weinstein er en av favorittene opp mot valget. Foto: BRENDAN MCDERMID / X90143

Farhadian Weinstein har erfaring med å etterforske hvitsnipp forbrytelser, og hun har uttalt at hun er i «en god posisjon» for å fortsette etterforskning av Trump.

–Vi er alle like under loven, og dét endres ikke om du trer inn i en maktposisjon – inkludert presidentrollen, sier Farhadian Weinstein ifølge Associated Press.

«Fæle tider»

Rana Arons er født og oppvokst på Upper East Side på Manhattan. I en årrekke har hun stemt både ved lokalvalg og presidentvalg, men dette er første gang stemmen hennes potensielt kan påvirke straffeforfølgelsen av USAs tidligere president.

– Det er fæle tider nå, og det er viktig å bruke stemmeretten sin, sier Arons.

– De må etterforske Trump. Mannen er kriminell, og den som ender opp med å bli statsadvokat må «gå etter ham», sier Arons om den pågående etterforskningen av Trump.

HAR STEMT: Selv om Rana Arons vil se Trump fengslet, er hun usikker om han til slutt ender opp der. Foto: Camilla S. Bergland/ VG

Arons avslører, i likhet med Noble, at hun også stemte på Weinstein.

– Hun har mye erfaring, og i tillegg snakker hun varmt om at alle må være like for loven.

– Tror du hun vil kunne få Donald Trump dømt?

–Hvem vet. Den mannen har penger og gale følgere – men jeg håper han blir dømt. Han er en kriminell og han fortjener å sitte i fengsel.

Kandidatene har i kampanjen sin lagt ulikt vekt på viktigheten av Trump-etterforskningen. Kanskje ikke så rart siden de må balansere det å vise styrke samtidig som de ikke må forhåndsdømme.

Det påpeker jusprofessor ved Columbia, Richard Briffault til TPM.

– De har i oppgave å håndheve loven objektivt, og jo mer de snakker om – samt låser seg til én spesifikk sak – undergraver man muligheten til å gjøre jobben sin, sier han.

Foto: Camilla S. Bergland / VG

Alvin Bragg blir i likhet med Farhadian Weinstein, trukket frem som en av favorittene. Hans kandidatur har også fått støtte av The New York Times.

Bragg har gjennom valgkampen snakket høylytt om hvordan han i jobben hos statsadvokaten i New York har saksøkt Trump-administrasjonen «over hundre ganger».

– Jeg er den kandidaten i dette valget som har erfaring med Donald Trump, sa Bragg under et radiointervju i januar.

– Vi saksøkte dem ikke fordi vi likte å saksøke Trump-administrasjonen, vi saksøkte dem fordi vi hadde gode saker om at administrasjonen gang på gang brøt loven, sa han til TPM.

BRED ERFARING: Alvin Bragg er også en av favorittene før valget 22. juni. Foto: CARLO ALLEGRI / X90181

«Politisk spill»

Ekteparet Rosemary og Ron Laboni er gift på 38. året. Han er demokrat og hun er republikaner. Diskusjonen rundt middagsbordet kan enkelte ganger bli opphetet, forteller de – men de er likevel enige om én ting:

– Jeg syntes det er helt idiotisk at de går etter Trump. De må stoppe, sier Rosemary om etterforskningen, før ektemannen følger opp;

– Ja, det har blitt et politisk spill.

ENIGE: Rosemary Laboni og ektemannen er uenige politisk, men enige om hva de tenker om etterforskningen av Trump. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Både Rosemary og Ron mener at New York og USA må slutte å fokusere på Trump – og heller se fremover.

– Vi har nok problemer som det er. Jeg forstår ikke hvorfor de fortsetter å se bakover, sier Rosemary og trekker blant annet frem den økende kriminaliteten i storbyen som et viktige område den nye distriktsadvokaten må ta tak i.

Argumentet som både Rosemary og Ron bruker om at etterforskningen av Trump har blitt et politisk spill, er det samme argument som Trump selv har brukt når han tidligere har kalt etterforskningene av ham for «en heksejakt».

Går etter de nærmeste

Onsdag i forrige uke kunne New York Times avsløre at Vance strammer grepet om Trumps nærmeste, og etter det avisen erfarer skal en mulig siktelse av Allen Weisselberg, finansdirektøren i The Trump Organization, være rett rundt hjørnet.

– Distriktsadvokaten forsøker å legge press på Weisselberg slik at han vil samarbeide med dem under etterforskningen.

Det sa William K. Rashbaum, journalist i New York Times under et CNN-intervju natt til onsdag i forrige uke.

Og det er nettopp gode vitner som vil bli avgjørende for å kunne ta ut en tiltale, mener tidligere statsadvokat, Kan Nawaday.

– Målet for etterforskningen er sannsynligvis Allen Weisselberg eller andre ledere i Trump-organisasjonen som er kjent med detaljer om hvordan virksomheten ble drevet, sa Nawaday til Politico og utelukker dermed at en eventuell tiltale vil tas ut på bakgrunn av ett enkelt og viktig dokument.