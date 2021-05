FIKK MAKTEN ETTER MILITÆRKUPPET: Malis overgangspresident Bah N’Daw tas i ed i Bamako 25. september 2020. Foto: AMADOU KEITA / REUTERS

Presidenten pågrepet av militæret i Mali: − Må løslates umiddelbart

Militæret i Mali har pågrepet tre medlemmer av overgangsregjeringen som ble satt til å styre etter fjorårets militærkupp: Presidenten, statsministeren og forsvarsministeren. FN sier de er bekymret over situasjonen.

Av Ingrid Hovda Storaas

Ifølge flere medier, deriblant Reuters og AFP, skal politikerne ha blitt fraktet til militærbasen Kati utenfor hovedstaden Bamako.

President Bah N’Daw, statsminister Moctar Ouane og forsvarsminister Souleymane Doucoure er del av overgangsregjeringens om ble satt til å styre Mali etter et militærkupp i august i fjor, da president Ibrahim Boubacar Keita ble fjernet fra makten. Overgangsregjeringen skulle sitte i 18 måneder og forberede landet på et sivilt styre.

– De kom for å ta meg, sier statsminister Ouane i en telefonsamtale til nyhetsbyrået AFP.

Ifølge ham skal det være soldater knyttet til visepresident Assimi Goïta, mannen som ledet militærkuppet, som står bak, skriver Al Jazeera.

Den amerikanske ambassaden i Bamako skriver på sine nettsider at de har fått meldinger om «økt militær aktivitet» i byen.

STATSMINISTER: Malis midlertidige statsminister Moctar Ouane under en tale i FN i 2006, da han var landets utenriksminister. Foto: Frank Franklin II / AP

Skjedde etter regjeringsendringer

Hendelsen skjedde kort tid etter at det ble kunngjort endringer i regjeringen, skriver NTB. Flere av de militære skikkelsene som var sentrale under fjorårets kupp har innehatt posisjoner i overgangsregjeringen.

Dette har skapt misnøye, og mandag ble en ny regjering bestående av 25 ministre offentliggjort, skriver Al Jazeera. Her ble to av kuppmakerne – forsvarsminister Sadio Camara og sikkerhetsminister Modibo Kone – erstattet.

– Sparkingen av kuppmakerne var en stor feil. Målet med handlingene er trolig å få dem til å få tilbake jobbene sine, sier en tidligere representant for myndighetene i landet til nyhetsbyrået Reuters.

Den tidligere franske kolonien Mali har vært preget av stor ustabilitet etter at det brøt ut en væpnet konflikt nord i landet i januar 2012. Tuareg-opprørere tok kontroll over et området i nord, og erklærte det for uavhengig av Mali.

Ibrahim Boubacar Keita, som ble fjernet i militærkuppet i august, kom til makten i 2013.

FN: – Svært bekymret

Også Den Afrikanske Union (AU) og den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS skriver i en felles uttalelse at de fordømmer pågripelsene.

– De fordømmer denne ekstremt alvorlige handlingen, som på ingen måte kan bli tolerert under de relevante bestemmelsene til ECOWAS og AU. De ber om at soldatene drar tilbake til forlegningene sine, står det i uttalelsen, som er tilskrevet organisasjonenes ledere, skriver NTB.

FN-sjef António Guterres skriver på Twitter at de jobber tett med Den afrikanske union og ECOWAS.

– Jeg er svært bekymret over nyhetene om pågripelsen av sivile ledere i Malis overgangsregjering. Jeg ber om ro og at de løslates umiddelbart, skriver han videre.

Også EUs ledere fordømmer natt til tirsdag det de kaller bortføring av Malis sivile lederskap, ifølge

– Det som skjedde var farlig og alvorlig og vi står klar til å vurdere nødvendige tiltak, EU-president Charles Michel til journalister etter et møte med de 27 EU-landenes ledere, skriver NTB.

USAs tidligere spesialutsending til Sahel-regionen J. Peter Pham, sier til Reiters at det som har skjedd ikke er overraskende.

– Det er beklagelig, men det er ikke overraskende. Organisering etter kuppet i fjor var ikke perfekt, men det var et kompromiss som alle de viktige partene ble enige om, sier han.