MISTET ALT: Sobhiya Al-Molla (midten) og sønnen Baha Al-Attar mistet nær familie og fikk sine hjem ødelagt. De tror ikke på varig fred. Foto: Sami Abu Salem

Bombene har stilnet, men Gaza ligger i grus

GAZA/OSLO (VG) I ruinene av sine ødelagte hjem, forsøker den palestinske storfamilien å gjenoppbygge sine liv. Men troen på en varig fred har de mistet for lenge siden.

Av Sami Abu Salem og Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I et telt utenfor et bombet hus i byen Beit Lahiya, nord på Gazastripen, sitter Sobhiya Al-Molla (60). Hun er mor til én av de over to hundre palestinerne som er drept i løpet av den halvannen uke lange krigen mellom Israel og Hamas.

– Takk for våpenhvilen, uten den ville vi alle ha vært døde. Hele livet har vi levd med krig, krig, krig, sier Sobhiya til VGs frilanser i Gaza.

– Men om noen år, kanskje fem eller seks, så blir det en ny krig. Vi slipper ikke unna, sier hun oppgitt.

Den 60 år gamle kvinnen eier en av seks ødelagte leiligheter i bygget, men sier hun ikke har penger til å gjenoppbygge boligen. Både hennes sønn, svigerdatter og tre barnebarn døde da bomben traff.

I ruinene av det ødelagte bygget prøver én av kvinnens overlevende sønner, Baha Al-Attar (33), å grave opp en gassbeholder. Det er en potensielt livsfarlig jobb, men har sier han ikke bryr seg om risikoen.

Baha støtter ikke våpenhvilen, han ville heller ha fortsatt å krige.

– Med våpenhvile tar det aldri slutt. Jeg vil heller at vi får en storkrig én gang for alle. Det er oss eller dem, sier han om israelerne.

MISTET HJEMMET: Ramzy Salah (43) leter etter sin tapte eiendeler i ruinene. Foto: Sami Abu Salem

Ute på jordene, der nedsotede poteter og aubergine ligger spredd utover etter ett av nedslagene, jobber Eid Mohammed Ali (58) med å reparere vanntilførselen til olivenlunden.

– Trærne dør uten vann. Det nytter ikke å vente på kommunen eller hjelpeorganisasjoner. Jeg må gjøre det selv, sier han.

Ramzy Salah, litt lengre bort i samme område har også fått sitt hus, som han delte med fem brødre og deres familier, ødelagt av et israelsk angrep.

– Først fikk vi en «bank-på»-rakett fra en drone, men vi hørte den ikke. Heldigvis så en nabo det og ringte oss, så vi kom oss ut. Syv minutter senere kom en missil som ødela huset vårt.

43-åringen aner ikke hvordan han skal bygge opp huset. Han jobber for den Hamas-styrte regjeringen, men lønnen strekker knapt nok til mat.

– Nå håper vi på en langvarig våpenhvile. Ingen ønsker å leve slik, med krig og ny krig.

fullskjerm neste ØDELAGT HUS: Ett av de ødelagte byggene i Beit Lahyia.

– Nå begynner gjenoppbyggingen

Inne i Gaza by er Nidal Hamdouna (41) blitt vant til netter uten søvn, etter nær to uker med bombeangrep fra Israel. Natt til fredag var det andre lyder som holdt ham våken.

– Natt etter natt har jeg vært våken til klokken fire på grunn av bombene, men i natt var det lyden av festen som holdt meg våken, forteller han VG på telefon fra Gaza fredag ettermiddag.

Hamas, som styrer Gaza med et jerngrep, kalte feiringen av våpenhvilen for seierens eufori. Men selv om den ødeleggende, og totalt ujevne, krigen mellom Israels bomber og Hamas’ raketter er over, så er det egentlig lite å være euforisk over:

Store deler av Gaza ligger i grus. Over 60.000 mennesker er drevet på flukt fra sine hjem. Sivilbefolkningen var allerede hardt presset – nå er det nær katastrofe.

– Situasjonen er katastrofal, men folket i Gaza er motstandsdyktige. I natt feiret vi. Men nå begynner den harde jobben med gjenoppbygging, sier Hamdouna, som jobber for danske og norske Kirkens Nødhjelp.

KIRKENS NØDHJELP: Nidal Hamdouna jobber for danske og norske Kirkens Nødhjelp i Gaza. Foto: Privat

41-åringen og firebarnsfaren fortalte til VG på torsdag, noen få timer før våpenhvilen, om hvordan han og familien hadde ventet i frykt i 20 timer, etter å ha blitt varslet om en israelsk bombing.

– Nå er folkets behov enorme. Verst er det for de rundt tusen familiene som har fått sine hjem totalt ødelagt, det er rundt 6000 mennesker som ikke har noe sted de kan vende tilbake til, sier Hamdouni.

Under gjenoppbyggingen er det en utfordring at all import av byggematerialer må gå via Israel, grunnet blokaden av Gaza. Og Israel har strenge restriksjoner på å la visse type materialer passere.

– Det er ting som deler som trengs til vannpumper, som Israel mener også kan brukes til å lage våpen. Det er en lang liste med restriksjoner. Men jeg håper inderlig at Israel er mer fleksible for å la hjelp til gjenoppbygging passere raskt.

– Det vil være bra for oss, men også bra for dem, dersom sivilbefolkningen hjelpes. Det vil bidra til å hindre fremtidig konflikt.

PS: Ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet ble minst 243 palestinere drept, blant dem 66 barn, i løpet av de elleve dagene de israelske angrepene pågikk. Tolv mennesker ble drept i rakettangrep fra Gaza mot Israel, blant dem to barn.