STRATOSFÆREN: Perlemorskyer i stratosfæren fotografert over Antarktis i kuli 2006. Foto: RENAE BAKER / AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION/ AFP

Stratosfæren har krympet 400 meter

Ifølge en ny studie har stratosfæren krympet 400 meter siden 1980-tallet. Innen 2080 vil den ha krympet ytterligere en kilometer, om ikke utslippene endres.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Den spansk-britiske studien er tidligere omtalt i Guardian, og omtales i Forskning.no torsdag.

Forskerne har studert data samlet inn av satellitter siden 1980-tallet. De har også undersøkt de kompliserte kjemiske prosessene som finner sted på ulike høyder i atmosfæren.

Forskeren Juan Añel ved Universitetet i Vigo i Spania sier den krympende stratosfæren er et sterkt signal om klimakrisen og menneskenes påvirkning på planetnivå.

– Det er sjokkerende. Dette beviser at vi roter med atmosfæren opp til 60 kilometer, sier han til Guardian.

Stratosfæren er ifølge Store norske leksikon «det laget av atmosfæren som befinner seg i en høyde på cirka 10–50 kilometer over jordoverflaten. Stratosfæren er karakterisert ved at temperaturen stiger når høyden øker.»

Ozongassen i stratosfæren har ifølge SNL avgjørende betydning for livet på Jorden fordi den absorberer ultrafiolett stråling. De skriver at det er absorpsjonen av strålingsenergi som gir temperaturstigningen i stratosfæren.

Fakta atmosfæren * Nærmest jorden har vi troposfæren. * Deretter kommer Stratosfæren. * Etter den følger: Mesosfæren og Termosfæren. * Lagenes høyder og varierer etter avstand fra polene. * Atmosfæren er luftlaget som omgir Jorden. Atmosfæren har ingen definert øvre grense, men går gradvis over i verdensrommet. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

En forsker som ikke var involvert i studien, professor Paul Williams ved universitetet i Reading i Storbritannia, sier til Guardian:

– Denne studien finner det første observerbare bevis på at stratosfæren krymper, og viser at grunnen er drivhusgass-utslipp i stedet for ozon.

«Endringen kan påvirke satellittenes baner, kretsløp og innhenting (...), overføringen av radiobølger og GPS-systemer.», skriver forskerne i studien.