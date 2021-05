OPPOSISJONELL: Journalist Pratasevitsj skal ha blitt stemplet som terrorist av Hviterusslands regime og satt på en «wanted»-liste i november 2020. Dette bildet er tatt i 2017. Foto: Sergei Grits / AP

Vitne om regimekritisk journalist: − Sa han sto overfor dødsstraff

Søndag ble et fly tvunget til å lande i Hviterussland, hvor den opposisjonelle journalisten Roman Protasevitsj (26) ble arrestert. Vitner forteller om dramatiske minutter.

Av Marie Golimo Kingsrød

Aktivisten Protasevitsj skal ha snudd seg til en passasjer og sagt:

«Jeg står overfor dødsstraff».

Det sier vitne Monika Simkiene til AFP. Hun var en av passasjerene som var om bord på Ryanir-flyet på vei fra Athen til Litauen – da det ble omdirigert til Hviterussland og tvunget til å lande i hovedstaden Minsk.

På veien ble det eskortert av et kampfly av typen MiG-29.

Flere vitner forteller nå om Protasevitsjs reaksjon i flyet.

– Han skrek ikke, men det var tydelig at han var veldig redd. Det så ut som om han ville hoppe ut hvis et vindu hadde vært åpent, sier passasjer Edvinas Dimsa ifølge AFP.

TVANGSLANDING: Et Ryanair-fly med aktivist Raman Pratasevitsj om bord måtte lande i Hviterussland søndag. Foto: ANDRIUS SYTAS / Reuters

– Totalt uakseptabelt

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide har fordømt hendelsen:

– Det er sjokkerende og totalt uakseptabelt at det hviterussiske regimet tvinger et passasjerfly ned i Minsk for å arrestere en regimemotstander. Raman Pratasevitsj må løslates umiddelbart.

De ansvarlige for Ryanair-«kapringen» må få sanksjoner, melder EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen mandag, ifølge Reuters.

Hviterusslands handling er «kidnapping» og «luftkapring», sier Thomas Tugendhati ledere av den britiske utenrikskomiteen, melder Reuters.

Fått terrorist-stempel

Det hviterussiske innenriksdepartementet bekrefter pågripelsen av Pratasevitsj, skriver det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Hviterusslands president, Aleksandr Lukasjenko og hans regime, har slått hardt ned på all opposisjon. Lukasjenko kalles gjerne «Europas siste diktator» og har styrt landet i snart 27 år.

Journalist Pratasevitsj har blitt stemplet som terrorist av regimet og satt på en «wanted»-liste i november 2020, ifølge Russia Today. Pratasevitsj lever i eksil i Litauen, som mange andre fremtredende hviterussiske opposisjonelle.

«EUROPAS SISTE DIKTATOR»: Hviterusslands president, Aleksandr Lukasjenko. Foto: SPUTNIK

Mener bombetrussel er årsaken

Den offisielle forklaringen på at flyet ble omdirigert til Minsk, er at det var en bombetrussel mot flyet.

Skiftleder ved Minsk-flyplassen, Maksim Kijakov, hevder i et intervju med TV-kanalen ONT, gjengitt av RIA Novosti, at det var kapteinen på flyet som bestemte seg for å lande der.

– Ut fra internasjonale regler var Minsk nærmeste flyplass, og kapteinen tok avgjørelsen om å lande hos oss. Så det var hans avgjørelse, sier Kijakov.

Ingen bombe ble funnet på flyet.

«HVOR ER ROMAN?»: Flere demonstranter hadde møtt opp på flyplassen i Vilnius søndag kveld, for å ta imot flyet uten den hviterussiske regimekritikeren. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

– Skal slå klørne i en journalist

I en uttalelse til VG skriver Helsingforskomiteen at de krever at det umiddelbart settes i gang internasjonal gransking.

– Dette fremstår som en nøye orkestrert operasjon for at Lukasjenko skal slå klørne i en journalist fra Nexta, en sentral aktør for avsløringene av overgrepene til hans regime, sier fagsjef Berit Lindeman.

– Samtidig har flyet og alle deres passasjer blitt satt i stor fare. Vi ber om at en internasjonal gransking umiddelbart blir satt i gang.