MÅTTE LANDE: Ryanair-flyet ble tvunget til å lande Minsk søndag, der aktivist og journalist Roman Protasevitsj (26) ble arrestert. Foto: STRINGER / EPA

Ryanair om Hviterussland-flydrama: Tror det var KGB-agenter om bord

Ryanair-sjefen mener det var hviterussiske agenter om bord på flyet som ble tvunget til å lande i Minsk der den regimekritiske journalisten Roman Protasevitsj (26) ble arrestert.

Av Marie Golimo Kingsrød

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Uttalelsen om KGB-agentene – etterretningstjenesten har beholdt navnet fra sovjettiden – kom i et intervju Ryanair-sjef Michael O'Leary gjorde med irsk radio mandag, melder Reuters.

Direktøren opplyser også at det skal ha vært flere agenter på flyplassen da flyet landet.

– Det må sies å være litt spesielt at fire russiske statsborgere gikk av flyet i Minsk, etter at flyet var tvunget ned. De hadde løst billett til Vilnius, men gikk av i den hviterussiske hovedstaden. Det skulle tyde på at hviterussiske myndigheter kan ha fått bistand fra Moskva, sier fagsjef og Hviterussland-ekspert, Berit Lindeman i Den norske Helsingforskomiteen til VG.

Den «vestlige reaksjonen» på flydramaet er «sjokkerende», mener russisk utenriksdepartement, ifølge Reuters.

OPPOSISJONELL: Journalist Pratasevitsj skal ha blitt stemplet som terrorist av Hviterusslands regime og satt på en «wanted»-liste i november 2020. Dette bildet er tatt i 2017. Foto: Sergei Grits / AP

Dramatiske minutter

Vitner forteller om dramatiske minutter under landingen til nyhetsbyrået AFP. Den regimekritiske journalisten Protasevitsj skal ha snudd seg til en passasjer og sagt: «Jeg står overfor dødsstraff».

Det sier vitne Monika Simkiene. Hun var en av passasjerene som var om bord på Ryanir-flyet på vei fra Athen til Litauen – da det ble omdirigert til Hviterussland og tvunget til å lande i hovedstaden Minsk.

Ifølge hviterussisk statlig fjernsyn ga president Aleksandr Lukasjenko personlig ordre om å sende to jagerfly for å eskortere Ryanair-flyet.

Flere vitner forteller nå om Protasevitsjs reaksjon i flyet.

– Han skrek ikke, men det var tydelig at han var veldig redd. Det så ut som om han ville hoppe ut hvis et vindu hadde vært åpent, sier passasjer Edvinas Dimsa ifølge AFP.

TVANGSLANDING: Et Ryanair-fly med aktivist Raman Pratasevitsj om bord måtte lande i Hviterussland søndag. Foto: ANDRIUS SYTAS / Reuters

– Totalt uakseptabelt

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide har fordømt hendelsen:

– Det er sjokkerende og totalt uakseptabelt at det hviterussiske regimet tvinger et passasjerfly ned i Minsk for å arrestere en regimemotstander. Raman Pratasevitsj må løslates umiddelbart.

De ansvarlige for Ryanair-«kapringen» må få sanksjoner, melder EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen mandag, ifølge Reuters. Hviterusslands handling er «kidnapping» og «luftkapring», sier Thomas Tugendhati ledere av den britiske utenrikskomiteen.

Fått terrorist-stempel

Det hviterussiske innenriksdepartementet bekrefter pågripelsen av Pratasevitsj. Han har fram til nå levd i eksil i Litauen. Også kjæresten Sofia Sapega ble pågrepet, opplyser universitetet der hun studerer juss. De krever at hun løslates umiddelbart.

Hviterusslands president, Aleksandr Lukasjenko og hans regime, har slått hardt ned på all opposisjon. Lukasjenko kalles gjerne «Europas siste diktator» og har styrt landet i snart 27 år.

Journalist Pratasevitsj har blitt stemplet som terrorist av regimet og satt på en «wanted»-liste i november 2020, ifølge Russia Today. Pratasevitsj lever i eksil i Litauen, som mange andre fremtredende hviterussiske opposisjonelle.

«EUROPAS SISTE DIKTATOR»: Hviterusslands president, Aleksandr Lukasjenko. Foto: SPUTNIK

Mener bombetrussel er årsaken

Den offisielle forklaringen på at flyet ble omdirigert til Minsk, er at det var en bombetrussel mot flyet.

Skiftleder ved Minsk-flyplassen, Maksim Kijakov, hevder i et intervju med TV-kanalen ONT, gjengitt av RIA Novosti, at det var kapteinen på flyet som bestemte seg for å lande der.

– Ut fra internasjonale regler var Minsk nærmeste flyplass, og kapteinen tok avgjørelsen om å lande hos oss. Så det var hans avgjørelse, sier Kijakov.

Ingen bombe ble funnet på flyet.

«HVOR ER ROMAN?»: Flere demonstranter hadde møtt opp på flyplassen i Vilnius søndag kveld, for å ta imot flyet uten den hviterussiske regimekritikeren. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

– Spesiell og ekstrem

Hviterussland-ekspert Lindeman sier til VG at saken er spesiell og ekstrem:

– Hvis det er en politisk leder som kunne finne på å gjøre noe slikt, så er det Viktor Lukasjenko. Det er en desperat handling for å få tak i en politisk motstander.

Den norske eksperten på hviterussiske forhold er helt klar på at europeiske land må stenge luftrommet over Hviterussland.

– Når alle hviterussere i eksil, og som befinner seg i et fly over Hviterussland, står i fare for å tvunget inn til landet på en slik dramatisk og farefull måte, må det få konsekvenser. Det er liten tvil om at dette var en avansert og godt planlagt operasjon, sier Lindeman til VG.