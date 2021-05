I BRANN: Lasteskipet begynte å brenne den 20. mai, og brenner fortsatt. Foto: SRI LANKA AIR FORCE

Har forsøkt å slukke skipsbrann utenfor Sri Lanka i over ti dager

Store mengder mikroplast, diesel og avfall har drept liv i havet og skylt i land på Sri Lankas hvite strender. Skipsbrannen kan være den verste miljøkatastrofen for øya noensinne.

Av Vilde Elgaaen

Et frakteskip lastet med 25 tonn salpetersyre, lut og andre kjemikalier, i tillegg til 28 containere med mikroplast som brukes til produksjon av plastposer tok fyr i havet utenfor havnen i Colombo 20. mai, skriver The Guardian.

Mannskapet på 25 personer ble evakuert, og marinen i Sri Lanka og den indiske kystvakten har forsøkt å slukke brannen i dagene som har gått. Slukningsarbeidet er krevende på grunn av mye vind og de farlige stoffene om bord.

I mellomtiden har skipet, som var lastet med totalt 1486 containere og over 300 tonn drivstoff, fortsatt å brenne, og materialene det fraktet har havnet i havet.

– Dette er trolig det verste tilfellet av strandforurensing i vår historie, sier Dharshani Lahandapura ved havbeskyttelsesdepartementet i Sri Lanka.

De frykter at mikroplasten som har skylt i land fra skipet kan skade miljøet i flere år.

OPPRYDNING: Med fullt verneutstyr forsøker mannskap fra marinen i Sri Lanka å fjerne avfall som har skylt i land fra det brennende skipet. Foto: LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP

Myndighetene har innført et forbud mot å fiske langs et strekke på rundt 80 kilometer av kysten, ifølge AP.

De fraråder også innbyggerne mot å ta på avfallet fra skipet, da det kan være giftige kjemikalier på det.

Frykten er at kjemikaliene allerede har forårsaket store skader på øyas kystlinje, inkludert populære turistdestinasjoner, hvor strendene nå er dekket med små mikroplastkuler og olje har lagt seg på havskorpen.

Havbeskyttelsesdepartementet sier ifølge AP at kjemikalier har blandet seg i sjøvannet, og kan forårsake store skader på livet i havet og korallrev.

Allerede skal døde havskilpadder, fisk og fugler ha begynt å skylle opp på strendene.

Tusenvis av personell fra marinen har blitt sendt ut i verneutstyr for å rydde vekk plasten og kjemikaliene som nå har begynt å ta over strendene.

– Dette er som coronaviruset. Det er ingen ende i sikte. Vi fjernet all plasten i går, bare for å se enda mer havne her i løpet av natten, sier Majula Dulanjala fra marinen til nyhetsbyrået AFP.

Myndighetene har ifølge The Guardian lovet å åpne etterforskning for å finne ut hva som forårsaket hendelsen, og politi skal allerede ha gjort avhør av kapteinen og mannskapet. Så langt mener myndighetene at brannen ble forårsaket av en salpetersyre-lekkasje.

Avisen skriver at det verste av brannen nå skal være slukket, men at man fortsatt kunne høre små eksplosjoner og se tykk, sort røyk og flammer sive ut av skipet over helgen.