Elefantflokken da den var i fylket E'shan i Yunnan-provinsen i slutten av mai. Foto: Hu Chao / Xinhua via AP / NTB

Elefanter på kaotisk vandring i Kina

En flokk med 15 elefanter på en episk vandring gjennom det sørvestlige Kina har tråkket seg gjennom landsbyer der de har ødelagt avlinger og bygninger.

Av NTB-AFP

Publisert: Nå nettopp

I løpet av den siste uken har flokken tømt en vanntank, spist seg mette på en maisavling og brutt seg inn i en låve der de spiste det de fant av mat, melder den statlige kringkasteren CCTV.

Det er uklart hvorfor de ville elefantene, som er en fredet dyreart i Kina, forlot naturreservatet Xishuangbanna i Yunnan-provinsen. Det er så langt ikke klart hvor elefantene tar veien videre.

Elefantene har spist seg gjennom vegetasjon og jorder på sin lange vandring siden midten av april. Foto: Hu Chao / Xinhua via AP / NTB

Men siden april har flokken på 15 dyr tilbakelagt en strekning på 500 kilometer. De har blitt fulgt tett av både lokalbefolkning og representanter for myndighetene. Hundrevis av folk er blitt mobilisert for å ivareta folks sikkerhet.

Tirsdag var flokken i en by bare 20 kilometer unna provinshovedstaden i Yunnan. Eksperter mener at lederen for flokken har ledet dem på avveie. Det er sjeldent at elefanter forflytter seg over så lange strekninger.

Siden midten av april har elefantene ødelagt 56 hektar med avlinger, om lag en halv kvadratkilometer, og skadene anslås til å være på rundt 8,8 millioner kroner.

Husker du denne? Se hva de tok ut av elefanten: